Potlesk pro Siniakovou! S Townsendovou zničily hvězdný italský pár a zahrají si o titul
Erraniová/Paoliniová – Siniaková/Townsendová 2:6, 2:6
Jak moc pro ni čtyřhra znamená, prokázala Siniaková i v Indian Wells. Navzdory tomu, že musela kvůli problematické pravé kyčli vzdát osmifinálový duel singlu proti Elině Svitolinové, nastoupila česká bojovnice do semifinálového boje ve čtyřhře. A po boku ověřené parťačky Townsendové předvedla výborný výkon.
Česko-americký pár, který má na svém kontě dva grandslamové tituly, nastoupil proti nasazeným jedničkám ve velkém stylu. Hned ve třetím gamu přišly Erraniová s Paoliniovou o svůj servis a musely dohánět. Siniaková s Townsendovou však na svém podání nedávaly soupeřkám vůbec žádnou šanci myslet na úspěch. V prvním setu přišly na servisu o pouhé čtyři fiftýny, samy naopak ještě jednou vzaly Italkám podání a první set získaly naprosto hladce za 28 minut 6:2.
Pokud do úvodního dějství nastoupily nasazené trojky výborně, pak ve druhém to už byla naprostá jízda. Uvolněně hrající Siniaková s Townsendovou na kurtu dál jednoznačně dominovaly. Podání vzaly jak Erraniové, tak Paoliniové a velmi rychle se dostaly do jasného vedení 4:0.
Italské hvězdy nedostaly v žádné fázi zápasu naději na případný obrat. Za stavu 1:4 se sice na returnu dostaly na shodu a tím i k brejkbolové možnosti, to ale bylo také z jejich strany vše. Česko-americký debl získal druhý set za 32 minut také 6:2, celý zápas tak dokončil za hodinu hry jasným vítězstvím dvakrát 6:2.
V boji o titul však na ně čeká velká výzva v podobě kazašsko-srbského páru Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová, který oba dosavadní vzájemné duely vyhrál. Ten poslední mají Siniaková s Townsendovou v živé paměti, když na Australian Open prohrály ve čtvrtfinále v rozhodující sadě 0:6. Ani jeden z párů dosud na turnaji neztratil set.
Pokud by se odveta podařila, Siniaková by si připsala na své konto už 34. deblový titul, Townsendová pak 13.
Výsledky ženské čtyřhry na Masters 1000 v Indian Wells
Otřesné chování proti Siniakové: Nejsem na to pyšná, hodnotila ruská kometa
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře