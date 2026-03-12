Otřesné chování proti Siniakové: Nejsem na to pyšná, hodnotila ruská kometa

Mirra Andrejevová umí dávat své emoce najevo a hned několik epizod mentálních výbuchů bylo k vidění v jejím zápase s českou tenistkou Kateřinou Siniakovou na probíhajícím turnaji v Indian Wells. Ruská kometa po obrovské bitvě prohrála, neobhájila titul a svůj vztek dala najevo i fanouškům v hledišti. O několik hodin později své chování sama zhodnotila.
V šoku byli asi všichni. Divila se i Siniaková, která bitvu třetího kola s favorizovanou obhájkyní titulu Andrejevovou urvala po výsledku 4:6, 7:6, 6:3. Ruská kometa měla během utkání několik mentálních výbuchů, které odneslo i pár raket a nakonec i fanoušci v hledišti.

"Všichni jděte do pr***e," řvala Andrejevová a ukazovala směrem k hledišti, když naštvaně opouštěla kurt v tenisovém ráji. Část publika byla v šoku a pohotovější diváci aktuální světovou osmičku vypískali.

"Samozřejmě jsem si po porážce prošla spoustou emocí," uvedla Andrejevová, která se vztekala už po prohraném tie-breaku, na tiskové konferenci. "Určitě nejsem pyšná na to, jak jsem se s tím nakonec vypořádala," dodala.

Andrejevová má obrovský talent. Na konci dubna oslaví teprve 19. narozeniny, na kontě má dva triumfy z úrovně WTA 1000 a je už dlouho stabilní členkou TOP 10 žebříčku. Uvědomuje si však, že na sobě musí dál pracovat. Zejména po mentální stránce. "Tohle jsou přesně ty věci, na kterých musím brzy zapracovat. Nevím přesně kdy, ale hned jak bude možnost. Snad se v tom zlepším."

Vyjádřila se i ke křiku směrem do publika. "Řvala jsem na sebe, ale v podstatě na všechny. Po porážce jsem vždy velmi naštvaná, takže si někdy takové věci říkám sama pro sebe. Ale tady šel ze mě vztek prostě ven. Nebylo to mířeno na ostatní."

Po kruté porážce se Siniakovou se snažila uklidnit v šatně před deblovým zápasem po boku další hvězdné teenagerky Victorie Mbokové. "Zůstala jsem v šatně a projížděla videa na Instagramu. Snažila jsem se myslet na něco jiného. Musela jsem se uklidnit."

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
paddy
12.03.2026 20:49
nedávno se spekulovalo, zda po jednom zápase řekla "fuck you all" nebo" thank you all"
v tomto zápase to bylo oficiální, tady už spor nevznikne smile

kdo chce získávat největší tituly, tak musí mít schopnost sebeovládání
ona to evidentně nemá, opakované výbuchy zlosti to jen potvrzují smile

před rokem se tady spekulovalo, že brzy bude světová jednička, samozřejmě nesmysl
jedna věc je dostat se brzy nahoru, ale těžší je se tam udržet a hlavně vyhrávat tituly
pěkný příklad poskytuje Gauff smile
Reagovat
PTP
12.03.2026 20:36
Ten konec trochu upravím:
"Zůstala jsem v šatně a projížděla si svou mušličku. Snažila jsem se myslet na něco jiného. Musela jsem se uklidnit."
Reagovat
vojta912
12.03.2026 20:32
Tyhle národní derby mohou být vyšperkované a přehnaně vyhecované
Reagovat
mikina23
12.03.2026 20:01
" Ruská kometa " by měla co nejdříve vyměmit trenérku. Od té doby co ji trénuje Martinezová, se nikam neposunula, herně padá žebříčkem dolů a psychicky to také nedává.
Reagovat

