Otřesné chování proti Siniakové: Nejsem na to pyšná, hodnotila ruská kometa
V šoku byli asi všichni. Divila se i Siniaková, která bitvu třetího kola s favorizovanou obhájkyní titulu Andrejevovou urvala po výsledku 4:6, 7:6, 6:3. Ruská kometa měla během utkání několik mentálních výbuchů, které odneslo i pár raket a nakonec i fanoušci v hledišti.
"Všichni jděte do pr***e," řvala Andrejevová a ukazovala směrem k hledišti, když naštvaně opouštěla kurt v tenisovém ráji. Část publika byla v šoku a pohotovější diváci aktuální světovou osmičku vypískali.
"Samozřejmě jsem si po porážce prošla spoustou emocí," uvedla Andrejevová, která se vztekala už po prohraném tie-breaku, na tiskové konferenci. "Určitě nejsem pyšná na to, jak jsem se s tím nakonec vypořádala," dodala.
Andrejevová má obrovský talent. Na konci dubna oslaví teprve 19. narozeniny, na kontě má dva triumfy z úrovně WTA 1000 a je už dlouho stabilní členkou TOP 10 žebříčku. Uvědomuje si však, že na sobě musí dál pracovat. Zejména po mentální stránce. "Tohle jsou přesně ty věci, na kterých musím brzy zapracovat. Nevím přesně kdy, ale hned jak bude možnost. Snad se v tom zlepším."
Vyjádřila se i ke křiku směrem do publika. "Řvala jsem na sebe, ale v podstatě na všechny. Po porážce jsem vždy velmi naštvaná, takže si někdy takové věci říkám sama pro sebe. Ale tady šel ze mě vztek prostě ven. Nebylo to mířeno na ostatní."
Po kruté porážce se Siniakovou se snažila uklidnit v šatně před deblovým zápasem po boku další hvězdné teenagerky Victorie Mbokové. "Zůstala jsem v šatně a projížděla videa na Instagramu. Snažila jsem se myslet na něco jiného. Musela jsem se uklidnit."
Naštvaná Andrejevová po porážce vybuchla
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
v tomto zápase to bylo oficiální, tady už spor nevznikne
kdo chce získávat největší tituly, tak musí mít schopnost sebeovládání
ona to evidentně nemá, opakované výbuchy zlosti to jen potvrzují
před rokem se tady spekulovalo, že brzy bude světová jednička, samozřejmě nesmysl
jedna věc je dostat se brzy nahoru, ale těžší je se tam udržet a hlavně vyhrávat tituly
pěkný příklad poskytuje Gauff
"Zůstala jsem v šatně a projížděla si svou mušličku. Snažila jsem se myslet na něco jiného. Musela jsem se uklidnit."