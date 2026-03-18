POHLED: Menšíka čeká velmi těžký úkol. Zopakuje v Miami snovou jízdu?
Začneme rekapitulací loňského senzačního triumfu, ke kterému vlastně nemělo ani dojít. Menšík měl před turnajem v Miami problémy s kolenem, nesl omluvenku hlavnímu rozhodčímu a byl jen pár kroků od odstoupení z turnaje. Zachránil ho však jeden z fyzioterapeutů. "Měl jsem jen štěstí, že ten arbitr zrovna obědval. Fyzioterapeut Alejandro ale udělal úplný zázrak. Díky němu jsem pak mohl vstoupit na kurt," řekl před rokem Čech.
Tehdy 54. hráč žebříčku si následně poradil s nebezpečným španělským veteránem Robertem Bautistou, ve druhém kole vyřadil Jacka Drapera, který byl po životním triumfu v Indian Wells a přehrál i Romana Safiullina. Poté mu z cesty odstoupil krajan Tomáš Macháč a jeho jízda v druhé polovině turnaje nabrala na obrátkách.
Ve čtvrtfinále vyřadil tehdy ve skvělé formě hrajícího Francouze Arthura Filse, který ale bojoval se zraněním zad. V boji o finále zvládl fantastickou bitvu s domácím favoritem Taylorem Fritzem. Svou snovou jízdu pak zakončil skalpem svého idolu Novaka Djokoviče, kterého přehrál ve dvou tie-breacích. Díky životnímu triumfu poskočil v žebříčku o 30 pozic a usadil se mezi elitou.
Nová role, větší tlak
Menšík si tak na Floridě poprvé v kariéře vyzkouší úplně novou roli. Jakožto obhájce titulu na něj bude vyvíjen velký tlak od médií i fanoušků. Už před startem podniku ale řekl, že si ho nechce připouštět a turnaj si plánuje užít. O začátku má však terč na zádech a nečekají ho žádní snadní soupeři.
V úvodním zápase se střetne s vítězem duelu mezi Sebastiánem Báezem a kvalifikantem Adamem Waltonem. Proti Argentinci jediný vzájemný duel letos ve finále v Aucklandu vyhrál. Aktuálně 52. hráč světa je však v životní formě na tvrdých površích a před dvěma týdny v Indian Wells rychle vyprovodil i Jiřího Lehečku. S ním i s Australanem by si však Menšík měl poradit.
Ve třetím kole by se mohl utkat s domácím Francesem Tiafoem, kterého loni v září smetl v Davis Cupu v Delray Beach. Američanovi se v Miami v posledních letech nedaří a dvanáctý nasazený tak bude znovu jasným favoritem. V osmifinále by měla přijít první velmi složitá zkouška v podobě Félixe Augera-Aliassima. Kanaďan se po odstoupení z Australian Open rozjel a vyhrál 13 z posledních 16 zápasů. Na Floridě však od své semifinálové účasti z roku 2019 nepřešel přes třetí kolo.
Další senzace se neočekává
Pokud se Menšík nenechá svázat okolním tlakem a využije loňské zkušenosti ve svůj prospěch je pro něj postup do čtvrtfinále velmi reálný. Tam by měl čekat úřadující šampion z Indian Wells a Jannik Sinner. Itala už letos jednou přehrál, když ho vyřadil na pětistovce v Dauhá. Tentokrát je ale druhý hráč světa v daleko lepší formě a jedná se o turnaj, kde se mu vždy dařilo.
Další pokračování obhajoby by tak pro českého hráče bylo novou pohádkou a upřímně se od něj více než čtvrtfinále rozhodně nečeká. Už to by potvrdilo, že prošel obrovským zlepšením a na takto velkých turnajích se dokáže do závěrečných kol dostávat častěji. Loni totiž po senzačním triumfu přidal už jen postup mezi osmičku nejlepších v Madridu a na ostatních prestižních akcích se mu nedařilo.
