Menšík je zpátky na místě šokujícího triumfu. Na obhajobu v Miami se těší
V roce 2025 byl počin českého mladíka v Miami jedním z nejpřekvapivějších momentů sezony a zároveň se zapsal mezi nejbáječnější příběhy historie tradičního turnaje. Dnes je Menšík 13. hráčem světového žebříčku a výsledky posledních týdnů ukazují, že se mezi elitou etabloval.
A jeho projev na mediálním dnu ukázal, že se jeho myšlení nezměnilo: Soustředí se na přítomnost, neklade na sebe zbytečný tlak a jeho ambicí je postupné budování pozice na okruhu ATP.
"Loni v Miami to pro mě byl neuvěřitelný zážitek, okořeněný neuvěřitelným výsledkem. Byl to pravděpodobně zlomový moment v mé kariéře. Tehdy se změnilo hodně věcí. Vracím se s krásnými vzpomínkami a husí kůži. Jsem moc rád, že jsem znovu tady," vyprávěl na mediálním dnu.
Titul, který změnil kariéru
O rok starší Menšík už není teenagerem. A uvědomuje si, že dnes už není možné, zabývat tím, čeho dosáhl před dvanácti měsíci. "Loňský rok je minulost. Už se soustředím jen na to, co přijde tento týden. Vracím se se skvělými pocity. Chci si užít si každou chvíli na kurtu, stejně jako loni," řekl.
Obhajoba titulu, obzvláště z turnaje kategorie Masters 1000, je vždycky zrádná záležitost. Co se postavení v žebříčku týče, není co získat, Menšík může jen ztratit. Pokud by vypadl už v prvním zápase, může se propadnout do třetí desítky. Český tenista si tak nastalou situaci nechce připouštět.
"Nechci na sebe vyvíjet žádný tlak. Samozřejmě, nemohu ovlivnit to, co přichází zvenčí, od médií nebo od lidí, kteří o tom mluví. Snažím se jen soustředit na sebe. Je to něco nového, ale také něco, na co se opravdu těším a co mě třeba čeká i jindy v mé budoucí kariéře," vysvětlil klidně.
Báječný rok 2026
Pokud z Menšíka v současnosti něco vyzařuje, je to sebevědomí. V roce 2026 odehrál už 19 zápasů, z nichž 14 získal pro sebe, včetně střetu s Jannikem Sinnerem v Dauhá. A také vyhrál turnaj v Aucklandu. "Věřím si," neskýval.
A dodal i další slova, která dokumentují jeho nastavení hlavy: "Soutěživost, snaha a touha vyhrát, to není jen zodpovědnost, ale něco velmi důležitého. Nejde jen o to jít na kurt a hrát tenis. Chci být připravený, protože je tu vždycky další turnaj, další víkend, na který člověk musí být připravený."
Jeden velký příběh Menšík v Miami už napsal, ale jeho ambice jasně naznačují, že to nemusí být jeho poslední velká kapitola.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Samozřejmě to záleží na výsledcích ostatních.