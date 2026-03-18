Menšík je zpátky na místě šokujícího triumfu. Na obhajobu v Miami se těší

DNES, 10:55
Před rokem právě v Miami se naplno rozzářila jeho hvězda. Jakub Menšík (20) se ještě jako teenager stal vítězem tenisového Masters. Tehdy se nacházel mimo pořadí TOP 50, na Floridě ale získal skalpy několika předních hráčů a triumf završil finálovým vítězstvím nad Novakem Djokovičem. Po roce je český dlouhán zpět. A o tom, že ho čeká obhajoba, mluvil velmi rozvážně.
Jakub Menšík před obhajobou v Miami promluvil k novinářům (@ ČTK / Lebeda Pavel)

V roce 2025 byl počin českého mladíka v Miami jedním z nejpřekvapivějších momentů sezony a zároveň se zapsal mezi nejbáječnější příběhy historie tradičního turnaje. Dnes je Menšík 13. hráčem světového žebříčku a výsledky posledních týdnů ukazují, že se mezi elitou etabloval.

A jeho projev na mediálním dnu ukázal, že se jeho myšlení nezměnilo: Soustředí se na přítomnost, neklade na sebe zbytečný tlak a jeho ambicí je postupné budování pozice na okruhu ATP.

"Loni v Miami to pro mě byl neuvěřitelný zážitek, okořeněný neuvěřitelným výsledkem. Byl to pravděpodobně zlomový moment v mé kariéře. Tehdy se změnilo hodně věcí. Vracím se s krásnými vzpomínkami a husí kůži. Jsem moc rád, že jsem znovu tady," vyprávěl na mediálním dnu.

Titul, který změnil kariéru

O rok starší Menšík už není teenagerem. A uvědomuje si, že dnes už není možné, zabývat tím, čeho dosáhl před dvanácti měsíci. "Loňský rok je minulost. Už se soustředím jen na to, co přijde tento týden. Vracím se se skvělými pocity. Chci si užít si každou chvíli na kurtu, stejně jako loni," řekl.

Obhajoba titulu, obzvláště z turnaje kategorie Masters 1000, je vždycky zrádná záležitost. Co se postavení v žebříčku týče, není co získat, Menšík může jen ztratit. Pokud by vypadl už v prvním zápase, může se propadnout do třetí desítky. Český tenista si tak nastalou situaci nechce připouštět.

"Nechci na sebe vyvíjet žádný tlak. Samozřejmě, nemohu ovlivnit to, co přichází zvenčí, od médií nebo od lidí, kteří o tom mluví. Snažím se jen soustředit na sebe. Je to něco nového, ale také něco, na co se opravdu těším a co mě třeba čeká i jindy v mé budoucí kariéře," vysvětlil klidně.

Báječný rok 2026

Pokud z Menšíka v současnosti něco vyzařuje, je to sebevědomí. V roce 2026 odehrál už 19 zápasů, z nichž 14 získal pro sebe, včetně střetu s Jannikem Sinnerem v Dauhá. A také vyhrál turnaj v Aucklandu. "Věřím si," neskýval.

A dodal i další slova, která dokumentují jeho nastavení hlavy: "Soutěživost, snaha a touha vyhrát, to není jen zodpovědnost, ale něco velmi důležitého. Nejde jen o to jít na kurt a hrát tenis. Chci být připravený, protože je tu vždycky další turnaj, další víkend, na který člověk musí být připravený."

Jeden velký příběh Menšík v Miami už napsal, ale jeho ambice jasně naznačují, že to nemusí být jeho poslední velká kapitola.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Kapitan_Teplak
18.03.2026 11:42
V live žebříčku už to má odečtené a je 26' a 185 bodů od dvacítky, to není tak hrozné.
Mantra
18.03.2026 12:06
velcí hráči nekoukají na žebříčky (a fanoušci taky ne, fandíme až na hranu roztrhání triček i víc)
Kuba4Win
18.03.2026 11:31
Nevi někdo kolik zápasů musí vyhrát aby se udržel v top 20? Stačí mu uhrát čtvrtfinále?
Krisboy
18.03.2026 11:40
Ano, čf by mu mělo stačit. Osmifinále ne, to by byl asi 22.
Samozřejmě to záleží na výsledcích ostatních.
Ondřej.Jirásek
18.03.2026 11:41
Čtvrtfinále 200 bodů je teď v live žebříčku tak akorát na posun někam k 20. místu, takže ideálně semifinále 400 bodů.
Mantra
18.03.2026 11:22
můj tip je že to skončí skrečí
PTP
18.03.2026 11:27
To se mu pak neodečtou body?
Krisboy
18.03.2026 11:41
Naopak, když obhájce titulu skrečuje, odečte se mu dvojnásobek.
Ondřej.Jirásek
18.03.2026 11:42
Mantra
18.03.2026 12:05
a vrátí prachy
Krisboy
18.03.2026 12:14
Ano, a zaplatí ubytování, stravu, občerstvení a míče ze svého.
Mantra
18.03.2026 12:15
všem
