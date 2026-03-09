Masters v Miami: Obhajoba Menšíka, česká účast, los, program a další informace

DNES, 18:15
Previews 8
Březnový Sunshine Swing na půdě Spojených států amerických je v plném proudu a již za pár dní vypukne druhý ze slavných podniků. Prestižní tisícovka v Miami začíná v neděli a na Floridu se chystají i nejlepší čeští tenisté včetně Jakuba Menšíka, který bude obhajovat šokující triumf. Los, program a všechny potřebné informace najdete v tomto článku.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Krejčíková Barbora
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Vondroušová Markéta
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Svrčina Dalibor
Nosková Linda
Vidmanova Darja
Fruhvirtová Linda
Bartůňková Nikola
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Jakub Menšík bude obhajovat šokující triumf v Miami (© ČTK / AP / Chris Arjoon/Icon Sportswire)

Základní informace

Termín: 15. března - 29. března
Místo konání: Miami, USA
Povrch: tvrdý
Kategorie: WTA 1000 / ATP Masters 1000
Celková dotace: 18.831.450 dolarů

 

Hlavní soutěž

Hlavní fáze Miami Open vypukne v úterý 17. března, kdy začnou ženy. Hlavní los mužské dvouhry se rozehraje o den později. V neděli 15. března startují kvalifikační boje. Do hlavní soutěže se dostane celkem 96 hráčů včetně kvalifikantů a divokých karet.

Seznam přihlášených: Ženy | Muži

 

Rozlosování hlavní soutěže

Termín rozlosování hlavních soutěží zatím nebyl zveřejněn. Loni se hlavní soutěž žen losovala v pondělí 16. března okolo 19. hodiny středoevropského času, muži se los dozvěděli o den později.

 

Menšík obhajuje triumf

Velmi těžká výzva čeká nejlepšího českého tenistu v žebříčku Jakuba Menšíka. Prostějovský rodák totiž bude na Floridě obhajovat šokující loňský triumf. Právě v Miami získal před rokem svůj vůbec první titul na nejvyšším mužském okruhu.

Zatímco loni začínal coby nenasazený již v prvním kole, letos bude mít ve stejné fázi jako jeden z nasazených hráčů volno. Jeho cesta za senzačním prvenstvím zahrnovala skalpy Jacka Drapera, Arthura Filse a Taylora Fritze a také vítězství ve finále nad idolem Novakem Djokovičem.

Přitom hrozilo, že se turnaje vůbec nezúčastní. Menšík byl dokonce už připravený se odhlásit, ale úředník byl zrovna na obědě a nakonec mu se zraněním kolene zázračně pomohl jeden z fyzioterapeutů pracujících pro ATP.

Česká účast

V hlavní soutěži se představí minimálně 12 českých tenistů. V mužské dvouhře půjdou do akce obhájce titulu Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Ženského turnaje se zúčastní Sára Bejlek, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, na chráněný žebříček Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Markéta Vondroušová.

Zastoupení bude mít Česko i v kvalifikačních bojích, takže se mohou naše řady v hlavní soutěži ještě rozšířit. O místo v hlavním losu budou bojovat Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Darja Viďmanová a Dalibor Svrčina.

 

Soupeři Čechů v prvním kole

Bude doplněno.

 

Nasazení

Nejlepších 32 hráčů i hráček podle žebříčku figuruje mezi nasazenými a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Všichni nasazení tenisté mají na tomto turnaji v úvodním kole volný los. Pro nasazení je klíčový žebříček ze 16. března.

 

Kde sledovat živě

Mužské zápasy bude vysílat Premier Sport, ty ženské CANAL+ Sport. Všechny zápasy bude možné sledovat také na live streamech sázkových kanceláří.

 

Souhrn

Kvalifikace: 15. března - 17. března
Los hlavní soutěže: bude upřesněno
Hlavní soutěž: 17. března - 29. března
Složení hlavní soutěže mužů: 79 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 12 kvalifikantů + 5 divokých karet
Složení hlavní soutěže žen: 76 nejlepších hráček (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 12 kvalifikantek + 8 divokých karet

Program

Neděle 15. března: Kvalifikace dvouhry žen

Pondělí 16. března: Kvalifikace dvouhry mužů a žen

 

Úterý 17. března: 1. kolo dvouhry žen / Kvalifikace dvouhry mužů

Středa 18. března: 1. kolo dvouhry mužů a žen

Čtvrtek 19. března: 2. kolo dvouhry žen / 1. kolo dvouhry mužů

Pátek 20. března: 2. kolo dvouhry mužů a žen

Sobota 21. března: 3. kolo dvouhry žen / 2. kolo dvouhry mužů

Neděle 22. března: 3. kolo dvouhry mužů a žen

Pondělí 23. března: Osmifinále dvouhry žen / 3. kolo dvouhry mužů

Úterý 24. března: Čtvrtfinále dvouhry žen / Osmifinále dvouhry mužů

Středa 25. března: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen a čtyřher

Čtvrtek 26. března: Semifinále dvouhry žen / Čtvrtfinále dvouhry mužů a čtyřher

Pátek 27. března: Semifinále dvouhry mužů a čtyřher

Sobota 28. března: Finále dvouhry žen a čtyřhry mužů

Neděle 29. března: Finále dvouhry mužů a čtyřhry žen

 

Body do žebříčku

MUŽI
Triumf: 1000
Finále: 650
Semifinále: 400
Čtvrtfinále: 200
Osmifinále: 100
3. kolo: 50
2. kolo: 30
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 20
Finále kvalifikace: 10
1. kolo kvalifikace: 0


ŽENY
Triumf: 1000
Finále: 650
Semifinále: 390
Čtvrtfinále: 215
Osmifinále: 120
3. kolo: 65
2. kolo: 35
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 30
Finále kvalifikace: 20
1. kolo kvalifikace: 2

 

Obhájci titulu

Dvouhra mužů: Jakub Menšík
Dvouhra žen: Aryna Sabalenková
Čtyřhra mužů: Marcelo Arévalo/Mate Pavič
Čtyřhra žen: Mirra Andrejevová/Diana Šnajderová

 

Vítězové dvouher v tomto století

2025: Jakub Menšík / Aryna Sabalenková
2024: Jannik Sinner / Danielle Collinsová
2023: Daniil Medveděv / Petra Kvitová
2022: Carlos Alcaraz / Iga Šwiateková
2021: Hubert Hurkacz / Ashleigh Bartyová
2020: kvůli Covidu se turnaj nekonal
2019: Roger Federer / Ashleigh Bartyová
2018: John Isner / Sloane Stephensová
2017: Roger Federer / Johanna Kontaová
2016: Novak Djokovič / Viktoria Azarenková
2015: Novak Djokovič / Serena Williamsová
2014: Novak Djokovič / Serena Williamsová
2013: Andy Murray / Serena Williamsová
2012: Novak Djokovič / Agnieszka Radwaňská
2011: Novak Djokovič / Viktoria Azarenková
2010: Andy Roddick / Kim Clijstersová
2009: Andy Murray / Viktoria Azarenková
2008: Nikolaj Davyděnko / Serena Williamsová
2007: Novak Djokovič / Serena Williamsová
2006: Roger Federer / Světlana Kuzněcovová
2005: Roger Federer / Kim Clijstersová
2004: Andy Roddick / Serena Williamsová
2003: Andre Agassi / Serena Williamsová
2002: Andre Agassi / Serena Williamsová
2001: Andre Agassi / Venus Williamsová

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

8
Přidat komentář
Kapitan_Teplak
09.03.2026 18:36
A co Kopřiva ?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 18:39
Ten tam není.
Reagovat
PTP
09.03.2026 18:49
A proč ne?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 18:54
To netuším, nehrajou se nějaký antuky?
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 18:55
Tak na jednom zdroji tvrdí, že je sedmým náhradníkem pro hlavní soutěž, tak uvidíme. Kvalifikaci zřejmě hrát nechce.
Reagovat
com
09.03.2026 18:21
A kde je mapa v Miami smile Bez ní budem ztraceni
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 18:33
Až před startem turnaje
Reagovat
Mantra
09.03.2026 18:34
Buzolou máme v kapce připravenou
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist