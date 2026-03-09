Masters v Miami: Obhajoba Menšíka, česká účast, los, program a další informace
Základní informace
Termín: 15. března - 29. března
Místo konání: Miami, USA
Povrch: tvrdý
Kategorie: WTA 1000 / ATP Masters 1000
Celková dotace: 18.831.450 dolarů
Hlavní soutěž
Hlavní fáze Miami Open vypukne v úterý 17. března, kdy začnou ženy. Hlavní los mužské dvouhry se rozehraje o den později. V neděli 15. března startují kvalifikační boje. Do hlavní soutěže se dostane celkem 96 hráčů včetně kvalifikantů a divokých karet.
Seznam přihlášených: Ženy | Muži
Rozlosování hlavní soutěže
Termín rozlosování hlavních soutěží zatím nebyl zveřejněn. Loni se hlavní soutěž žen losovala v pondělí 16. března okolo 19. hodiny středoevropského času, muži se los dozvěděli o den později.
Menšík obhajuje triumf
Velmi těžká výzva čeká nejlepšího českého tenistu v žebříčku Jakuba Menšíka. Prostějovský rodák totiž bude na Floridě obhajovat šokující loňský triumf. Právě v Miami získal před rokem svůj vůbec první titul na nejvyšším mužském okruhu.
Zatímco loni začínal coby nenasazený již v prvním kole, letos bude mít ve stejné fázi jako jeden z nasazených hráčů volno. Jeho cesta za senzačním prvenstvím zahrnovala skalpy Jacka Drapera, Arthura Filse a Taylora Fritze a také vítězství ve finále nad idolem Novakem Djokovičem.
Přitom hrozilo, že se turnaje vůbec nezúčastní. Menšík byl dokonce už připravený se odhlásit, ale úředník byl zrovna na obědě a nakonec mu se zraněním kolene zázračně pomohl jeden z fyzioterapeutů pracujících pro ATP.
Česká účast
V hlavní soutěži se představí minimálně 12 českých tenistů. V mužské dvouhře půjdou do akce obhájce titulu Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Ženského turnaje se zúčastní Sára Bejlek, Marie Bouzková, Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, na chráněný žebříček Karolína Plíšková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Markéta Vondroušová.
Zastoupení bude mít Česko i v kvalifikačních bojích, takže se mohou naše řady v hlavní soutěži ještě rozšířit. O místo v hlavním losu budou bojovat Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Darja Viďmanová a Dalibor Svrčina.
Soupeři Čechů v prvním kole
Bude doplněno.
Nasazení
Nejlepších 32 hráčů i hráček podle žebříčku figuruje mezi nasazenými a nasazeného soupeře mohou potkat nejdříve ve třetím kole. Všichni nasazení tenisté mají na tomto turnaji v úvodním kole volný los. Pro nasazení je klíčový žebříček ze 16. března.
Kde sledovat živě
Mužské zápasy bude vysílat Premier Sport, ty ženské CANAL+ Sport. Všechny zápasy bude možné sledovat také na live streamech sázkových kanceláří.
Souhrn
Kvalifikace: 15. března - 17. března
Los hlavní soutěže: bude upřesněno
Hlavní soutěž: 17. března - 29. března
Složení hlavní soutěže mužů: 79 nejlepších hráčů (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 12 kvalifikantů + 5 divokých karet
Složení hlavní soutěže žen: 76 nejlepších hráček (méně, pokud někdo využije chráněný žebříček) + 12 kvalifikantek + 8 divokých karet
Program
Neděle 15. března: Kvalifikace dvouhry žen
Pondělí 16. března: Kvalifikace dvouhry mužů a žen
Úterý 17. března: 1. kolo dvouhry žen / Kvalifikace dvouhry mužů
Středa 18. března: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 19. března: 2. kolo dvouhry žen / 1. kolo dvouhry mužů
Pátek 20. března: 2. kolo dvouhry mužů a žen
Sobota 21. března: 3. kolo dvouhry žen / 2. kolo dvouhry mužů
Neděle 22. března: 3. kolo dvouhry mužů a žen
Pondělí 23. března: Osmifinále dvouhry žen / 3. kolo dvouhry mužů
Úterý 24. března: Čtvrtfinále dvouhry žen / Osmifinále dvouhry mužů
Středa 25. března: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen a čtyřher
Čtvrtek 26. března: Semifinále dvouhry žen / Čtvrtfinále dvouhry mužů a čtyřher
Pátek 27. března: Semifinále dvouhry mužů a čtyřher
Sobota 28. března: Finále dvouhry žen a čtyřhry mužů
Neděle 29. března: Finále dvouhry mužů a čtyřhry žen
Body do žebříčku
MUŽI
Triumf: 1000
Finále: 650
Semifinále: 400
Čtvrtfinále: 200
Osmifinále: 100
3. kolo: 50
2. kolo: 30
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 20
Finále kvalifikace: 10
1. kolo kvalifikace: 0
ŽENY
Triumf: 1000
Finále: 650
Semifinále: 390
Čtvrtfinále: 215
Osmifinále: 120
3. kolo: 65
2. kolo: 35
1. kolo: 10
Úspěšná kvalifikace: 30
Finále kvalifikace: 20
1. kolo kvalifikace: 2
Obhájci titulu
Dvouhra mužů: Jakub Menšík
Dvouhra žen: Aryna Sabalenková
Čtyřhra mužů: Marcelo Arévalo/Mate Pavič
Čtyřhra žen: Mirra Andrejevová/Diana Šnajderová
Vítězové dvouher v tomto století
2025: Jakub Menšík / Aryna Sabalenková
2024: Jannik Sinner / Danielle Collinsová
2023: Daniil Medveděv / Petra Kvitová
2022: Carlos Alcaraz / Iga Šwiateková
2021: Hubert Hurkacz / Ashleigh Bartyová
2020: kvůli Covidu se turnaj nekonal
2019: Roger Federer / Ashleigh Bartyová
2018: John Isner / Sloane Stephensová
2017: Roger Federer / Johanna Kontaová
2016: Novak Djokovič / Viktoria Azarenková
2015: Novak Djokovič / Serena Williamsová
2014: Novak Djokovič / Serena Williamsová
2013: Andy Murray / Serena Williamsová
2012: Novak Djokovič / Agnieszka Radwaňská
2011: Novak Djokovič / Viktoria Azarenková
2010: Andy Roddick / Kim Clijstersová
2009: Andy Murray / Viktoria Azarenková
2008: Nikolaj Davyděnko / Serena Williamsová
2007: Novak Djokovič / Serena Williamsová
2006: Roger Federer / Světlana Kuzněcovová
2005: Roger Federer / Kim Clijstersová
2004: Andy Roddick / Serena Williamsová
2003: Andre Agassi / Serena Williamsová
2002: Andre Agassi / Serena Williamsová
2001: Andre Agassi / Venus Williamsová
