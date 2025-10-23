POHLED: Varovný signál pro Berdycha. Bude nejlepší české trio připraveno na Davis Cup?
Ještě je dost času, Češi se na finálovém turnaji Davisova poháru střetnou se silným Španělskem v čele s Carlosem Alcarazem až za měsíc. I tak by ale fanoušci i kapitán týmu Berdych rozhodně raději viděli lepší výkony a jeli do Boloně s tím, že se hráčům dařilo a jsou dobře připraveni. To se ale po včerejším vystoupení našich reprezentantů rozhodně říct nedá.
Nejmenší obavy o aktuální výkonnost jsou rozhodně u Lehečky, který je v posledních měsících jasně českou jedničkou a podával velmi vyrovnané výsledky. Na letošní vystoupení v Basileji, ale určitě v dobrém vzpomínat nebude. Proti Boticu Van De Zandschulpovi, který si za poslední rok a půl připsal skalpy i těch největších hvězd (Alcaraze a Djokoviče), uhrál jen čtyři hry a skončil hned v prvním kole.
Rodák z Kněžmostu tak naprosto kopíruje loňskou halovou sezonu, kdy na dvěstěpadesátce v Belgii neuspěl ve finále a následně nezvládl rychlý přesun do Švýcarska. I kvůli tomu tak jeho poslední prohra není důvodem k panice a jeho úroveň na Davis Cupu rozhodně neovlivní.
Horší je to u dalších dvou českých opor. Na rozdíl od Lehečky svůj úvodní zápas v Basileji Menšík zvládl, přesto měl velké problémy s domácím talentem Henrym Bernetem a třísetovou bitvu vyhrál především díky větším zkušenostem. Už v tomto duelu ho limitovalo zranění chodidla, které mu nakonec nedovolilo nastoupit do očekávaného duelu s Brazilcem Joaem Fonsecou.
To však není jediné zranění, které šampiona letošního podniku v Miami trápí. Na konci září skrečoval v Pekingu kvůli bolestem kolene a sám přiznal, že ho v závěru sezony bolí celé tělo. "V poslední době se potýkám se zdravotními problémy po celém těle," přiznal na tiskové konferenci před vstupem do probíhající akce Masters v Šanghaji, kde skončil hned po úvodním vystoupení.
Nejlepší české trio nezachránil ani Macháč, který v prvním kole ve Vídni nestačil na Flavia Cobolliho. Rozhodně se nejedná o snadného soupeře, ale Čech v jejich předchozím zápase ztratil jen tři hry a dosud s Italem neprohrál. Od US Open tak zaznamenal pouze jediné vítězství a mimo postupu do osmifinále v New Yorku se mu nedaří už delší dobu.
Všichni tři mají před Davis Cupem v plánu ještě tisícovku v Paříži, kterou si rozhodně nenechají ujít, pokud jim to zdravotní stav alespoň trochu dovolí. Na posledním letošní Masters se pokusí přesvědčit Berdycha o tom, jaká je v závěru sezony jejich opravdová forma. Jejich výsledky totiž určitě budou hrát roli při nasazování do dvouher. Zároveň se zde pokusí napravit loňská zaváhání. Lehečka i Macháč dohráli hned v prvním kole a Menšík skončil už v kvalifikaci.
Kapitán daviscupového týmu tak rozhodně nebude mít jednoduchou práci. Moc na výběr však nemá. Jediným dalším singlistou v týmu je Vít Kopřiva, ten však s reprezentací a hrou v halách nemá téměř žádné zkušenosti. Navíc se už úplně naplnila Berdychova kritika odjezdu Menšíka a Macháče na zářijový Laver Cup do San Francisca. "Myslím, že toho mají všichni opravdu hodně, a ještě je toho opravdu hodně čeká. Kdybych byl na jejich místě, za mě by určitě účast nepřipadala v úvahu," vyjádřil se tehdy.
Nový komentář
Komentáře