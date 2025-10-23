POHLED: Varovný signál pro Berdycha. Bude nejlepší české trio připraveno na Davis Cup?

Nešťastný den českých tenistů. I tak by se dal nazvat včerejšek. Nejlepší trojice našich daviscupových reprezentantů Jiří Lehečka (23), Jakub Menšík (20) i Tomáš Macháč (25) na turnajích skončili a je jasné, že nejsou v té nejlepší formě. Možná jen potřebují trochu odpočinku a na týmovou soutěž budou připravení. Pro kapitána Tomáše Berdycha (40) jsou jejich poslední výkony ale rozhodně varovným signálem.
Tým Tomáše Berdycha měsíc před Davis Cupem rozhodně není v plné síle (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Ještě je dost času, Češi se na finálovém turnaji Davisova poháru střetnou se silným Španělskem v čele s Carlosem Alcarazem až za měsíc. I tak by ale fanoušci i kapitán týmu Berdych rozhodně raději viděli lepší výkony a jeli do Boloně s tím, že se hráčům dařilo a jsou dobře připraveni. To se ale po včerejším vystoupení našich reprezentantů rozhodně říct nedá.

Nejmenší obavy o aktuální výkonnost jsou rozhodně u Lehečky, který je v posledních měsících jasně českou jedničkou a podával velmi vyrovnané výsledky. Na letošní vystoupení v Basileji, ale určitě v dobrém vzpomínat nebude. Proti Boticu Van De Zandschulpovi, který si za poslední rok a půl připsal skalpy i těch největších hvězd (Alcaraze a Djokoviče), uhrál jen čtyři hry a skončil hned v prvním kole.

Rodák z Kněžmostu tak naprosto kopíruje loňskou halovou sezonu, kdy na dvěstěpadesátce v Belgii neuspěl ve finále a následně nezvládl rychlý přesun do Švýcarska. I kvůli tomu tak jeho poslední prohra není důvodem k panice a jeho úroveň na Davis Cupu rozhodně neovlivní.

Horší je to u dalších dvou českých opor. Na rozdíl od Lehečky svůj úvodní zápas v Basileji Menšík zvládl, přesto měl velké problémy s domácím talentem Henrym Bernetem a třísetovou bitvu vyhrál především díky větším zkušenostem. Už v tomto duelu ho limitovalo zranění chodidla, které mu nakonec nedovolilo nastoupit do očekávaného duelu s Brazilcem Joaem Fonsecou.

To však není jediné zranění, které šampiona letošního podniku v Miami trápí. Na konci září skrečoval v Pekingu kvůli bolestem kolene a sám přiznal, že ho v závěru sezony bolí celé tělo. "V poslední době se potýkám se zdravotními problémy po celém těle," přiznal na tiskové konferenci před vstupem do probíhající akce Masters v Šanghaji, kde skončil hned po úvodním vystoupení.

Nejlepší české trio nezachránil ani Macháč, který v prvním kole ve Vídni nestačil na Flavia Cobolliho. Rozhodně se nejedná o snadného soupeře, ale Čech v jejich předchozím zápase ztratil jen tři hry a dosud s Italem neprohrál. Od US Open tak zaznamenal pouze jediné vítězství a mimo postupu do osmifinále v New Yorku se mu nedaří už delší dobu.

Všichni tři mají před Davis Cupem v plánu ještě tisícovku v Paříži, kterou si rozhodně nenechají ujít, pokud jim to zdravotní stav alespoň trochu dovolí. Na posledním letošní Masters se pokusí přesvědčit Berdycha o tom, jaká je v závěru sezony jejich opravdová forma. Jejich výsledky totiž určitě budou hrát roli při nasazování do dvouher. Zároveň se zde pokusí napravit loňská zaváhání. Lehečka i Macháč dohráli hned v prvním kole a Menšík skončil už v kvalifikaci.

Kapitán daviscupového týmu tak rozhodně nebude mít jednoduchou práci. Moc na výběr však nemá. Jediným dalším singlistou v týmu je Vít Kopřiva, ten však s reprezentací a hrou v halách nemá téměř žádné zkušenosti. Navíc se už úplně naplnila Berdychova kritika odjezdu Menšíka a Macháče na zářijový Laver Cup do San Francisca. "Myslím, že toho mají všichni opravdu hodně, a ještě je toho opravdu hodně čeká. Kdybych byl na jejich místě, za mě by určitě účast nepřipadala v úvahu," vyjádřil se tehdy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
HAJ
23.10.2025 12:11
Berďa s tím stejně nic nenadělá, za Jirkou, Tomášem a Kubou je velká díra ať se děje vůle boží, uvidíme.

Amadeus1
23.10.2025 11:47
No tak si Mr. Berdyč zopakuje výprask, který sám proti Španělsku již zažil v roli aktivního hráče. F DC 2009 - Espaňa vs Czechia 5:0.

Amadeus1
23.10.2025 11:47
Díky novému formátu budeme ušetřeni výsledku 5:0 a Španělům bude stačit 2:0.

Georgino
23.10.2025 11:36
No ono to celé naše působení bude patrně o dvou singlech a možná o jednom deblu a myslím, že ani v dobré formě by naše šance nebyly velké.

Kandinsky1
23.10.2025 10:59
Ne. Jsme vyřízený.


Nový komentář

