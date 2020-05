Pokud se bude hrát US Open bez diváků, pak nebude mít triumf takovou hodnotu, myslí si Čilič

Tenisová sezona byla kvůli pandemii koronaviru přerušena na začátku března a hrát se nebude minimálně do 3. srpna. US Open si i tak stále drží svůj termín, přestože nad konáním letošního ročníku kvůli situaci ve světě a hlavně Spojených státech, které jsou nejhůře postiženou zemí, visí otazník. Kvalifikace má začít v týdnu od 24. srpna.

Jednou z variant, jak letošní ročník uskutečnit, je hrát bez diváků. To podle Čiliče není nejlepší scénář. "Asi bych si připadal jako během tréninkového zápasu. Lidé si budou několik let pamatovat a ukazovat: 'Hele, to je ten co vyhrál US Open 2020 bez diváků.' Nemyslím si, že triumf by měl takovou hodnotu..."

Rovněž bývalá světová trojka vidí problém v globálnosti tenisu, nicméně poukazuje na to, že na rozdíl od jiných sportů nemusí být letošní sezona dohrána. "Tenis je trochu jiný než fotbal či basketbal. Tam je potřeba sezonu dohrát, protože výsledky probíhající sezony jsou důležité pro tu následující. V tenise je jedno, jestli začneme v prosinci nebo lednu, moc se tím nezmění."

"Osobně věřím tomu, že bez diváků žádný turnaj neproběhne. Sponzoři totiž investují peníze, protože lidé turnaje navštěvují, aby viděli hráče v akci."

Pořadatelé US Open a americká tenisová asociace chtějí letošní ročník uskutečnit v plánovaném termínu v New Yorku, který je nejhůře zasaženým městem světa. Původně konání za zavřenými dveřmi odmítali, teď už jsou smířeni s tím, že se možná bude muset opravdu hrát bez diváků. Nabízí se také přesun termínu na listopad a rovněž jiné dějiště, hovoří se o kalifornském Indian Wells.