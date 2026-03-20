Pomsta za Viďmanovou. Bouzková smetla Francouzku, v Miami je ve třetím kole
Jacquemotová – Bouzková 2:6, 2:6
Téměř tři a půl hodiny bojovala Jacquemotová v prvním kole s Viďmanovou, než Češku v zápase, který byl několikrát přerušován kvůli dešti, skolila 7:5 v rozhodujícím setu. Ve svém dalším zápase už síly na další českou tenistku nenašla. Bouzková od úvodních gamů utkání jasně dominovala. Impulzivní Francouzce vzala hned její úvodní podání a šla do vedení 2:0. Poté sice i ona svůj servis neudržela, ale to byla jen drobná komplikace v jinak jednoznačném utkání.
Hned v další hře znovu uspěla na příjmu, tentokrát brejk potvrdila čistou hrou a šla do vedení 4:1. Ve zbytku setu se už rodačka z Lyonu na dostřel nedostala. Bouzková jasně udávala tón utkání, byla jistější hráčkou od základní čáry a bez problémů si držela svá podání. O dost hůře na tom naopak byla Jacquemotová, která ho v osmé hře ztratila potřetí, a tím pádem i celou první sadu za 34 minut hry hladce 2:6.
Hned v prvním gamu druhého setu to byla naopak Bouzková, kdo musel řešit nepříjemný stav 15:40 na svém podání. S nepříjemnou situací si ale poradila. To už se naopak nepovedlo ve čtvrté hře Francouzce, která přišla o své podání. Rodačka z Prahy celou situaci potvrdila čistou hrou a ujala se vedení už 4:1.
Rozhodující moment utkání tak přišel za stavu 4:2 při podání české reprezentantky. Ve velmi dlouhé a nervózní hře musela Bouzková na svém podání likvidovat hned čtyři brejkbolové možnosti soupeřky, pokaždé si ale dokázala díky odvážné hře i chybující vyzyvatelce poradit a šla do vedení už o tři gamy.
Jacquemotovou nevyužité možnosti na zdramatizování utkání zlomily. Osmou hru jednoznačně odevzdala, popáté v zápase ztratila podání a rodačka z Prahy tak po hodině a 28 minutách mohla slavit pohodlnou výhru dvakrát 6:2. Bouzková tak postupem do třetího kola dosáhla na svůj nejlepší kariérní výsledek na turnaji.
Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
To se tak zlepšila, nebo Maruška neměla den? Každopádně Marušce děkuji a gratuluji!