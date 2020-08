Porážkou se po pauze vrátila i Kvitová. V New Yorku si na ni vyšlápla Bouzková

WTA NEW YORK - Den po Karolíně Plíškové prohrála svůj první zápas po koronavirové pauze i česká dvojka Petra Kvitová. Na turnaji WTA Premier 5 v New Yorku podlehla krajance Marii Bouzkové, byť byla za stavu 6-2 a 5-4 dva míčky od vítězství. O postup do osmifinále dnes zabojuje ještě Karolína Muchová, která vyzve světovou desítku Naomi Ósakaovou z Japonska.