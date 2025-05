Poslední naděje Menšík jede jako pila. Dokáže v Madridu zvládnout i těžké čtvrtfinále?

Jakub Menšík (19) jako poslední táhne český prapor na prestižní tisícovce v Madridu a ve čtvrtfinále změří síly s letos skvěle hrajícím Franciscem Cerúndolem (26), který v předchozím kole vyřadil nasazenou jedničku Alexandera Zvereva. Muži mají na programu i další tři čtvrtfinálové duely a už o finále budou bojovat Iga Šwiateková s Coco Gauffovou a Aryna Sabalenková s Elinou Svitolinovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 1. 5.

Češi v akci

Menšík (22-ČR) - F. Cerúndolo (20-Arg.) | Arantxa Sánchez Stadium (15:00 SELČ)



Semifinále žen

Gauffová (4-USA) - Šwiateková (2-Pol.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)

Sabalenková (1-) - Svitolinová (17-Ukr.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)



Další čtvrtfinále mužů

Ruud (14-Nor.) - Medveděv (9-) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)

Draper (5-Brit.) - Arnaldi (It.) | Arantxa Sánchez Stadium (16:30 SELČ)

Musetti (10-It.) - Diallo (Kan.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)

Menšík – Cerúndolo | 15:00 SELČ

Jakub Menšík sice není v letošní sezoně tak stabilním hráčem jako jeho následující protivník Cerúndolo, nicméně na rozdíl od Argentince získal titul. Jednalo se o pořádný šok, když ve finále nedávného Masters v Miami skolil svůj idol a srbského rekordmana Novaka Djokoviče a poprvé triumfoval na nejvyšším okruhu.

Devatenáctiletý Čech si určitě zvedl sebevědomí, které teď využívá během zatím fenomenálního tažení na antukové tisícovce v Madridu. Rodák z Prostějova stále neztratil set a až na úvodní sadu na turnaji dominuje. Po cestě mezi nejlepší osmičku přehrál kvalifikanta Ethana Quinna (7:6, 6:1), Bena Sheltona (6:1, 6:4), který nedávno na antuce v Mnichově porazil právě Cerúndola, a nevyzpytatelného Alexandera Bublika (6:3, 6:2).

Ještě před oslavou 20. narozenin bude hrát své už třetí kariérní čtvrtfinále na podnicích Masters. A v Madridu bude čelit v této fázi žebříčkově nejslabšímu protivníkovi. Loni v Šanghaji totiž prohrál třísetovou bitvu s tehdejší světovou čtyřkou Djokovičem a letos po cestě za triumfem v Miami porazil ve dvou setech tehdy 18. muže pořadí Arthura Filse.

Vizitka Jakuba Menšíka. (@ Livesport / Enetpulse)

Menšík – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 20:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 3:1

Bilance proti hráčům TOP 30: 7:3 (kariérní 14:15)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Menšík – Madrid Open

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Mnichov (1. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Quinn (7:6, 6:1), (12) Shelton (6:1, 6:4), Bublik (6:3, 6:2)

Francisco Cerúndolo se znovu postaral o překvapení, když vyhrál i třetí vzájemný souboj s Alexanderem Zverevem, kterého letos porazil již podruhé. V úvodu sezony v Buenos Aires potřeboval tři sety a tentokrát mu proti dvojnásobnému šampionovi madridského Masters stačily dvě sady.

Za letošní velmi stabilní výkonnost by si určitě zasloužil titul. A dá se říct, že v Madridu by se mu to klidně mohlo podařit, protože pro Menšíka i 26letého Argentince jsou všichni potenciální soupeři hratelní. V letošním roce zapsal už 23 vítězství a v live žebříčku se vrátil do nejlepší dvacítky.

Jenže ve čtvrtfinálové fázi má obvykle potíže. Letos v ní neuspěl už třikrát, včetně dvou akcí Masters. Navíc právě ve čtvrtfinále ztroskotal v Madridu loni, když po osmifinálovém skalpu Zvereva nestačil na Taylora Fritze. Ještě k tomu má ve čtvrtfinálových duelech na Masters bilanci 1:5 a postoupil pouze po skreči Jannika Sinnera v Miami 2022.

Vizitka Francisca Cerúndola. (@ Livesport / Enetpulse)

Cerúndolo – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (finále)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (finále)

Bilance: 23:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 15:5

Bilance proti hráčům TOP 30: 5:5 (kariérní 31:45)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:2 (kariérní 1:5)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Cerúndolo – Madrid Open

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024-25)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Monte Carlo (2. kolo), Mnichov (semifinále)

Cesta turnajem: volný los, Mayot (6:3, 6:4), Comesaňa (6:4, 6:4), (1) Zverev (7:5, 6:3)

Vzájemná bilance: Menšík prohrává 0:1, loni na betonu v Pekingu nestačil na Cerúndola 6:7, 1:6. Menšík vyhrál posledních devět zápasů na úrovni Masters, ale přesto nastoupí jako mírný kurzový outsider. Cerúndolo má totiž letos stabilnější formu, vede si výborně a je nebezpečný hlavně na antukových dvorcích, s nimiž má více zkušeností než poslední česká naděje na turnaji.

Gauffová – Šwiateková | 16:00 SELČ

Coco Gauffová utrpěla potupného kanára hned v úvodním setu na turnaji proti Dajaně Jastremské. Od té doby ovšem 21letá Američanka exceluje a žádnou další sadu neztratila. Po ukrajinské soupeřce si poradila také s krajankou Ann Liovou, Belindou Bencicovou vracející se po mateřské pauze a rivalkou z TOP 10 Mirrou Andrejevovou.

Jedná se o její jasně nejlepší výsledek v Madridu, kde v minulosti ani jednou nepřekročila osmifinále. Už bylo načase, aby se prosadila i v tomto dějišti, protože jinak je na antuce velmi úspěšná. Na nejpomalejším povrchu hrála už pět semifinále (bilance 2:3), což zahrnuje triumf v Parmě 2021 a finále na French Open 2022.

Světová čtyřka neprožívá nejlepší období své kariéry a vlastně si zahraje své úplně první semifinále v probíhající sezoně. Přitom v závěru loňského tenisového roku ovládla tisícovku v Pekingu a Turnaj mistryň, kde získala svou nejcennější trofej mimo domácí půdu. Navíc do letošní sezony vstoupila sérií devíti výher.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (semifinále)

Bilance: 18:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:1 (kariérní 25:30)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 2:6)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 10:15)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Gauffová – Madrid Open

Kariérní bilance: 9:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Jastremská (0:6, 6:2, 7:5), Liová (6:2, 6:3), Bencicová (6:4, 6:2), (7) M. Andrejevová (7:5, 6:1)

Iga Šwiateková ve čtvrtfinále tak trochu ochutnala vlastní medicínu, když v úvodním setu schytala kanára od Madison Keysové. Ve zbytku utkání však dominovala a nakonec zvítězila 0:6, 6:3, 6:2. Set poměrem 0:6 prohrála poprvé od Eastbourne 2021 a teprve podruhé dokázala takový zápas na nejvyšším okruhu otočit (Mónica Puigová, French Open 2019).

Třiadvacetiletá Polka stále marně hledá svou nejlepší formu a ve třech ze čtyř duelů na probíhající tisícovce v Madridu potřebovala všechny tři sety. Přitom v posledních dvou sezonách na antukových dvorcích naprosto dominovala. Na aktuálním turnaji v Caja Mágica ji ovšem potrápily také Alexandra Ealaová a Diana Šnajderová.

Každopádně má teď na dosah své premiérové finále od hattricku na loňském French Open, kde triumfovala už počtvrté v kariéře. Posledních pět semifinálových utkání prohrála, nicméně v Madridu zvládla obě předchozí. Předloni se tady musela spokojit s trofejí pro poraženou finalistku a loni naopak triumfovala.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dauhá, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (semifinále)

Bilance: 26:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:1 (kariérní 49:20)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:2 (kariérní 11:7)

Bilance v semifinále: 0:3 (kariérní 25:14)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Šwiateková – Madrid Open

Kariérní bilance: 17:2

Nejlepší výsledek: triumf (2024)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 2:0

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Ealaová (4:6, 6:4, 6:2), (31) Nosková (6:4, 6:2), (13) Šnajderová (6:0, 6:7, 6:4), (5) Keysová (0:6, 6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 11:3. Favorizovaná Polka sice ve vzájemné bilanci dominuje, ovšem v posledních dvou soubojích na listopadovém Turnaji mistryň v Rijádu a také v lednovém týmovém klání v United Cupu se radovala Gauffová, dokonce ve dvou setech. Na antuce se potkávají poprvé od loňského French Open, kde Šwiateková ztratila jen šest her.

Sabalenková – Svitolinová | 21:30 SELČ

Aryna Sabalenková odehrála ve čtvrtfinále parádní a téměř tříhodinovou bitvu s Martou Kosťukovou. Ukrajinskou soupeřku zdolala okolo 11. hodiny večerní ve dvou tie-breacích, přestože musela likvidovat jeden setbol v úvodní sadě a další tři v té následující. V utkání odvrátila 13 ze 16 brejkbolových hrozeb a uhájila letošní čtvrtfinálovou neporazitelnost.

Jedná se o její nejtěžší zápas na turnaji, přestože ve třetím kole doháněla manko setu proti Elise Mertensové. S Annou Blinkovovou a Peyton Stearnsovou si naopak poradila snadno. V letošní sezoně má úřadující šampionka US Open bilanci 29:5, která zahrnuje pět titulů či finálových účastí. Letos má v semifinále bilanci 5:0 a všechna vyhrála ve dvou setech.

Šestadvacetiletá Běloruska je jednou z nejúspěšnějších hráček Madrid Open, dokonce ve třech z posledních čtyř ročníků prošla až do finále. Zatímco v letech 2021 a 2023 zvedla nad hlavu trofej pro šampionku (jedná se o její jediné antukové tituly), loni prohrála těsné finále s rivalkou Igou Šwiatekovou.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Brisbane (triumf); Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (finále)

Bilance: 29:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 9:2 (kariérní 89:53)

Bilance v semifinále WTA 1000: 2:0 (kariérní 12:5)

Bilance v semifinále: 5:0 (kariérní 36:18)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Sabalenková – Madrid Open

Kariérní bilance: 21:4

Nejlepší výsledek: triumf (2021, 2023)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 3:0

Generálka: Stuttgart (finále)

Cesta turnajem: volný los, Blinkovová (6:3, 6:4), (28) Mertensová (3:6, 6:2, 6:1), Stearnsová (6:2, 6:4), (24) Kosťuková (7:6, 7:6)

Elina Svitolinová zakončila všech devět předchozích startů v Madridu nejpozději ve druhém kole. Letos však vyhrála všechny čtyři zápasy ve dvou setech a čelila třem hráčkám mimo TOP 50 žebříčku, mimo jiné bývalé světové trojce Marie Sakkariové a rozjeté Mojuce Učidžimaové. Jejím nejcennějším skalpem je výhra nad nasazenou desítkou Jelenou Rybakinovou.

V Madridu tak pokračuje ve fenomenálním vstupu do antukového jara. Třicetiletá Ukrajinka vyhrála v posledních čtyřech týdnech všech 11 utkání na nejpomalejším povrchu, navíc bez ztráty jediného setu. Před Madridem zvládla oba singly v kvalifikaci BJK Cupu v Polsku a poté triumfovala na menší akci WTA 250 v Rouenu.

Po předloňském návratu z mateřské pauzy hrála tři finále na nejvyšším okruhu, dvě z nich na antukových dvorcích (triumfy předloni ve Štrasburku a letos v Rouenu). Ovšem na finálovou účast na podnicích větších než WTA 250 čeká od Turnaje mistryň 2019 v Shenzhenu. Konkrétně na WTA 1000 byla naposledy ve finále v Římě 2018.

Vizitka Eliny Svitolinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Svitolinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rouen (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Rouen (triumf)

Bilance: 22:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na antuce: 9:0

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:2 (kariérní 41:54)

Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 4:7)

Bilance v semifinále: 1:0 (kariérní 22:24)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Svitolinová – Madrid Open

Kariérní bilance: 7:9

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Rouen (triumf)

Cesta turnajem: volný los, Kartalová (6:3, 6:1), (10) Rybakinová (6:3, 6:4), Sakkariová (6:3, 6:4), Učidžimaová (6:2, 6:1)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 4:1. Běloruska vyhrála oba loňské souboje, nejprve v tie-breaku rozhodující sady na antuce v Římě a poté ve dvou setech na hardu v Cincinnati. Favorizovanou světovou jedničku nejspíše nečeká jednoduchý zápas, také Svitolinová je totiž na antuce hrozbou a dohromady mají na kontě 16 antukových finále.

Ruud – Medveděv | 13:00 SELČ

Casper Ruud registruje v letošní sezoně slabší období a už se musel rozloučit s pobytem v TOP 10 žebříčku. Šestadvacetiletý Nor totiž neobhájil finále v Monte Carlu ani triumf v Barceloně, dokonce na těchto dvou akcích nepřekročil ani čtvrtfinále.

Bodově však může získat teď na Masters v Madridu, což už se mu vlastně povedlo. Loni tady vypadl v osmifinále a letos prošel mezi nejlepší osmičku, když nepovolil set Arthurovi Rinderknechovi, Sebastianovi Kordovi ani světové čtyřce Taylorovi Fritzovi (7:5, 6:4).

Ve čtvrtfinálových duelech na Masters má bilanci 8:4, ovšem na antuce vyhrál všech šest takových zápasů. Jeden z postupů do semifinále na antukových tisícovkách slavil v roce 2021 tady v Madridu po dvousetové výhře nad ruským rodákem Alexanderem Bublikem.

Vizitka Caspera Ruuda. (@ Livesport / Enetpulse)

Ruud – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dallas (finále)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona (čtvrtfinále)

Bilance: 18:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 6:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 17:29)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 8:4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Ruud – Madrid Open

Kariérní bilance: 9:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Monte Carlo (osmifinále), Barcelona (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: volný los, Rinderknech (6:3, 6:4), (23) Korda (6:3, 6:3), (3) Fritz (7:5, 6:4)

Daniil Medveděv sice nedosahuje v poslední době na výsledky, s nimiž by byl spokojený, nicméně probíhající antukové jaro může zatím hodnotit docela pozitivně. Bývalý lídr žebříčku se totiž na nejpomalejším povrchu, přestože je jeho nejméně oblíbených, vyhýbá mentálním výbuchům a vede si celkem slušně i výkonnostně.

Devětadvacetiletý Rus posbíral letos na antuce už čtyři výhry, přičemž tři z nich vybojoval po třísetovém průběhu. Před pár týdny na Masters v Monte Carlu zdolal v třísetové bitvě Alexandreho Müllera i krajana Karena Chačanova a dostal se do osmifinále. Nyní v Madridu smetl antukáře Juana Manuela Cerúndola a po obratu přetlačil 3:6, 6:1, 6:4 Brandona Nakashimu.

Co se výkonů i výsledků týče, tak prožívá asi nejtěžší sezonu v kariéře. Zřejmě ještě horší než tu nepovedenou v roce 2022. Díky pár postupům do závěrečných kol se nicméně stále drží v TOP 10 světového pořadí. Letos absolvuje už páté čtvrtfinále (bilance 2:2) a do semifinále se podíval například na Masters v Indian Wells. Jenže pořád čeká na svůj první triumf od předloňského května.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport / Enetpulse)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Marseille (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 16:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 4:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 1:2 (kariérní 101:77)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 15:7)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Medveděv – Madrid Open

Kariérní bilance: 8:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024-25)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Monte Carlo (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Djere (bez boje), J. M. Cerúndolo (6:2, 6:2), (31) Nakashima (3:6, 6:1, 6:4)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 3:0. Ruský tenista se v roce 2022 vyšplhal na post světové jedničky a Ruud byl ve stejné sezoně na US Open jedinou výhru od usednutí na tenisový trůn. Oba aktéři strávili většinu posledních let v TOP 10 žebříčku, a přesto se potkávají poprvé od roku 2021. Medveděv v předchozích soubojích těžil z podmínek a pokaždé zvítězil bez ztráty setu. Teď se ale střetnou na nejsilnějším povrchu Ruuda a naopak nejslabším Medveděva.

Draper – Arnaldi | 16:30 SELČ

Rychlejší antuka poskytuje Jackovi Draperovi ideální příležitost dosáhnout na tomto povrchu na výsledek, který odpovídá členství v TOP 10. A 23letý Brit toho využil, jelikož v Madridu zaregistroval svůj zatím největší úspěch na oranžové drti. Přitom měl těžké soupeře v podobě Tallona Griekspoora, bývalého finalisty Mattea Berrettiniho a světové dvanáctky Tommyho Paula. Všechny však porazil ve dvou setech.

Letos si vede ještě lépe než v posledních sezonách a zaslouženě se momentálně vyhřívá na svém žebříčkovém maximu, šestém místě. Před cestou na Masters v Madridu se letos zúčastnil jen čtyř akcí ATP a na polovině z nich to dotáhl až do finále. Jedná se o triumf na Masters v Indian Wells a finálovou účast na pětistovce v Dauhá.

V antukových čtvrtfinále na nejvyšším okruhu má nulovou úspěšnost, přestože v obou takových duelech vedl o set. Pokud by tentokrát do semifinále postoupil, posunul by se v žebříčku před aktuálně pátého Novaka Djokoviče.

Vizitka Jacka Drapera. (@ Livesport / Enetpulse)

Draper – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (triumf); Dauhá (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 17:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 4:1

Bilance proti hráčům TOP 50: 12:3 (kariérní 53:44)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Draper – Madrid Open

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (osmifinále)

Cesta turnajem: volný los, Griekspoor (6:3, 6:4), (30) Berrettini (7:6 skreč), (11) Paul (6:2, 6:2)

Matteo Arnaldi zaskočil ve druhém kole bývalou světovou jedničku a trojnásobného šampiona Novaka Djokoviče a parádně si tím otevřel cestu do závěrečných kol. Této šance se chopil a set neztratil ani v následujících kolech s Damirem Džumhurem a Francesem Tiafoem.

Čtyřiadvacetiletý Ital je ve čtvrtfinále na podnicích Masters podruhé v kariéře. Loni v létě na betonu v kanadském Montrealu v této fázi porazil ve dvou setech zkušeného Keie Nišikoriho a hlavně díky tomuto tažení prorazil do TOP 30 žebříčku.

Ihned po průlomu na nejvyšší okruh byl konkurenceschopný i proti nejlepším hráčům na světě, zejména právě na Masters v Madridu. V Caja Mágica slavil předloni proti Casperovi Ruudovi svůj premiérový skalp TOP 10, loni tady vedl o set nad Daniilem Medveděvem a letos v Madridu skolil Djokoviče.

Vizitka Mattea Arnaldiho. (@ Livesport / Enetpulse)

Arnaldi – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 12:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 4:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:1 (kariérní 5:12)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Arnaldi – Madrid Open

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (1. kolo), Barcelona (1. kolo)

Cesta turnajem: Čorič (4:6, 6:4, 7:5), (4) Djokovič (6:3, 6:4), Džumhur (6:3, 6:4), (16) Tiafoe (6:3, 7:5)

Vzájemná bilance: 0:0. Arnaldi je velkým bojovníkem, nedá míč zadarmo a mohl by Drapera, který má velmi bohatou zdravotní historii, klidně zdolat přes fyzickou kondici. Britský favorit nicméně hraje v posledních dnech ve skvělé formě a dá se očekávat, že bude mít premiérový vzájemný souboj pod kontrolou.

Musetti – Diallo | 20:00 SELČ

Lorenzo Musetti pokračuje na Masters v Madridu ve vynikajících výkonech. Po dvousetových výhrách nad Tomásem Martínem Etcheverrym a Stefanosem Tsitsipasem odehrál v osmifinále překvapivě nejjednodušší zápas na turnaji. Poradil si v něm 6:4, 6:2 se světovou sedmičkou Alexem de Minaurem, který prožívá výborné antukové jaro. Australanovi nepovolil ani jeden brejkbol a sám jich měl deset.

Třiadvacetiletý Ital má letos skvělou antukovou bilanci 9:1. Jedinou porážku zaznamenal ve finále nedávného antukového Masters v Monte Carlu, v němž získal úvodní set proti Carlosovi Alcarazovi, ale pak už mu úplně došly síly. Postupem do svého premiérového čtvrtfinále v Madridu si zajistil, že bude v pondělí debutovat v elitní desítce žebříčku.

Za sebou má tři čtvrtfinálová utkání na Masters. Zatímco v roce 2022 v Paříži neuspěl proti Novakovi Djokovičovi a předloni v Monte Carlu prohrál s Jannikem Sinnerem, letos v Monte Carlu porazil po obratu trojnásobného šampiona Tsitsipase. Poprvé nebude v této fázi čelit někomu z TOP 10 světového pořadí. Dokonce ho čeká až 78. hráč světa Diallo.

Vizitka Lorenza Musettiho. (@ Livesport / Enetpulse)

Musetti – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (finále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (finále)

Bilance: 15:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 9:1

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 7:1 (kariérní 63:40)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Musetti – Madrid Open

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (finále)

Cesta turnajem: volný los, Etcheverry (7:6, 6:2), (17) Tsitsipas (7:5, 7:6), (6) De Minaur (6:4, 6:2)

Gabriel Diallo využil pozici lucky losera už na březnových Masters v Indian Wells a Miami, ovšem v Madridu se chopil druhé šance ještě o poznání lépe. Coby šťastný poražený z kvalifikace v hlavní soutěži smetl Zizoua Bergse a udolal ve třech setech Kamila Majchrzaka, Camerona Norrieho a světovou šestnáctku Grigora Dimitrova, přestože proti Bulharovi čelil v tie-breaku třem mečbolům (5:7, 7:6, 6:4).

Přitom nedorazil ve vůbec dobré formě. Třiadvacetiletý Kanaďan odstartoval antukové jaro v Bukurešti, kde sice zapsal postup do druhého kola, nicméně pak nezvládl kvalifikaci v Monte Carlu, Barceloně ani tady při debutu v Madridu (porážka s Bornou Čoričem ve dvou setech). O zhruba týden později však slavil ve španělské metropoli svůj druhý skalp TOP 20 a životní výsledek.

Ve čtvrtek absolvuje své teprve druhé kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Loni na menší halové akci v Almaty porazil po obratu Alejandra Tabila a nakonec padl až ve finále s Karenem Chačanovem. Se zástupci TOP 20 má bilanci 2:6 a jeden z těchto skalpů zaregistroval předloni v Davis Cupu, kde si vyšlápl právě na favorizovaného Musettiho.

Vizitka Gabriela Dialla. (@ Livesport / Enetpulse)

Diallo – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 18:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 7:4

Bilance proti hráčům TOP 20: 1:4 (kariérní 2:6)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Diallo – Madrid Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Monte Carlo (kvalifikace), Barcelona (kvalifikace)

Cesta turnajem: Bergs (6:1, 6:2), Majchrzak (7:5, 4:6, 6:4), Norrie (2:6, 6:4, 6:4), (15) Dimitrov (5:7, 7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: 1:1. Musetti, který na letošním turnaji v Hongkongu oplatil Diallovi zmíněnou porážku z Davis Cupu, je vynikajícím hráčem na antuce a do utkání půjde jako jednoznačný favorit. Kanadský outsider sice nemá co ztratit, nicméně vítězství nad v posledních týdnech výborně hrajícím Musettim by bylo obrovským překvapením. Ital navíc letos utrpěl jen jednu porážku s někým mimo TOP 50 žebříčku, a to po tuhé bitvě s Jaumem Munarem na začátku roku v Hongkongu.

Čtvrteční program

MANOLO SANTANA STADIUM (od 13:00 SELČ)

1. Ruud (14-Nor.) - Medveděv (9-)

2. Gauffová (4-USA) - Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve v 16:00 SELČ

3. Musetti (10-It.) - Diallo (Kan.) / nejdříve ve 20:00 SELČ

4. Sabalenková (1-) - Svitolinová (17-Ukr.) / nejdříve ve 21:30 SELČ



ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (od 13:00 SELČ)

1. Granollers/Zeballos (5-Šp./Arg.) - Heliövaara/Patten (2-Fin./Brit.)

2. Menšík (22-ČR) - F. Cerúndolo (20-Arg.) / nejdříve v 15:00 SELČ

3. Draper (5-Brit.) - Arnaldi (It.)

