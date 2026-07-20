Povedený návrat české hvězdičky! Brenda Fruhvirtová vyhrála první zápas po další pauze

DNES, 15:29
Aktuality 4
ITF HORB - Brenda Fruhvirtová zvládla svůj teprve druhý zápas v letošní sezoně a první po skoro šesti měsících. Mladší z talentovaných sester a bývalá členka TOP 100 žebříčku si v kvalifikaci na turnaji ITF v německém Horbu poradila dvakrát 6:2 s domácí zástupkyní Carolin Raschdorfovou.
Profily hráčů
Fruhvirtová Brenda
Raschdorf Carolin
Brenda Fruhvirtová vyhrála první zápas po dlouhé pauze (© MARTIN KEEP / AFP)

B. Fruhvirtová – Raschdorfová 6:2, 6:2

Před dvěma roky se Fruhvirtová prosazovala na nejvyšším ženském okruhu a vyšplhala se na 87. místo žebříčku. Patřila mezi největší české mladé naděje, ovšem po sérii zdravotních i psychických problémů moc nehraje a teď začíná zase od nuly.

Devatenáctiletá naděje se v letošní sezoně zatím představila jen ve dvou zápasech. Zatímco na začátku února v Ostravě schytala výprask od Fiony Ferrové, dnes uspěla v kvalifikaci na německém podniku ITF kategorie W50 v Horbu.

Proti Raschdorfové byla favoritkou, nicméně nebylo jasné, v jaké formě a kondici nastoupí. V tomto ohledu si může mladší z talentovaných tenisových sester odškrtnout solidní představení. S Němkou strávila na kurtu hodinu a 24 minut a ztratila jen čtyři gamy. Navíc v utkání odvrátila všechny čtyři brejkboly soupeřky.

Fruhvirtové momentálně patří ve světovém pořadí až 1313. místo a musí využívat chráněný žebříček, aby nemusela začínat na těch úplně nejmenších profesionálních turnajích. Ve finále kvalifikačních bojů bude čelit nasazené trojce Fioně Ganzové ze Švýcarska. S aktuálně 674. hráčkou hodnocení se utká poprvé.

Výsledky kvalifikace na turnaji ITF W50 v Horbu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

4
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George_Renel
20.07.2026 18:37
České hvězdičky zní trochu pejorativně. V té větě stačila první dvě slova.
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PatLa
20.07.2026 16:16
urcite bych nechal Brendu v klidu a nepsal o ni dokud nezacne hrat hracky prvni 300. ta se bude vracet tak dva roky....
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GaelM
20.07.2026 16:22
Myslíš že příčinou jejího zmizení ze scény jsou články na Tenisportalu?
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paprikovygulas.
20.07.2026 17:19
Kamo ona je v klidu, myslíš ze číta tento bulvárny web?
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