Povedený návrat české hvězdičky! Brenda Fruhvirtová vyhrála první zápas po další pauze
B. Fruhvirtová – Raschdorfová 6:2, 6:2
Před dvěma roky se Fruhvirtová prosazovala na nejvyšším ženském okruhu a vyšplhala se na 87. místo žebříčku. Patřila mezi největší české mladé naděje, ovšem po sérii zdravotních i psychických problémů moc nehraje a teď začíná zase od nuly.
Devatenáctiletá naděje se v letošní sezoně zatím představila jen ve dvou zápasech. Zatímco na začátku února v Ostravě schytala výprask od Fiony Ferrové, dnes uspěla v kvalifikaci na německém podniku ITF kategorie W50 v Horbu.
Proti Raschdorfové byla favoritkou, nicméně nebylo jasné, v jaké formě a kondici nastoupí. V tomto ohledu si může mladší z talentovaných tenisových sester odškrtnout solidní představení. S Němkou strávila na kurtu hodinu a 24 minut a ztratila jen čtyři gamy. Navíc v utkání odvrátila všechny čtyři brejkboly soupeřky.
Fruhvirtové momentálně patří ve světovém pořadí až 1313. místo a musí využívat chráněný žebříček, aby nemusela začínat na těch úplně nejmenších profesionálních turnajích. Ve finále kvalifikačních bojů bude čelit nasazené trojce Fioně Ganzové ze Švýcarska. S aktuálně 674. hráčkou hodnocení se utká poprvé.
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