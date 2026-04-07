Pozice jedničky? Určitě ji ztratím, přiznal Alcaraz. Svého největšího rivala obdivuje
"Upřímně? Myslím si, že pozici jedničky ztratím. Nevím, jestli to bude už na tomto turnaji, nebo až na tom dalším. Obhajuji na antuce spoustu bodů a bude těžké je všechny získat. I kdyby se mi to povedlo, Jannik určitě nějaké body získá," řekl Alcaraz po postupu do osmifinále v Monte Carlu, kde tento týden probíhá také souboj o tenisový trůn. Aktuálně je stále v čele Španěl, Sinner ho však postupně dotahuje.
V prvním letošním antukovém zápase ztratil lídr žebříčku pouhé čtyři hry s Argentincem Báezem a stejně jako Ital, který prohrál ještě o game méně s Ugem Humbertem, začal hladkou výhrou. "Chci jen hrát svůj nejlepší tenis a uvidíme, co se stane. Na to, abych byl světovou jedničkou teď nemyslím. Snažím se, abych se co nejlépe cítil na antuce," uvedl.
"Myslím si, že Jannik bude na antuce ještě lepší, než byl minulý rok, ale jsem na to připravený. Pro něj je přirozenější hrát na tvrdém povrchu a pro mě na antuce. Ale vím, že je hladový po velké trofeji," řekl Alcaraz později na tiskové konferenci. Právě on loni dvakrát překazil Italovi zisk prestižní trofeje na oranžové drti. Přehrál ho ve finále na Masters v Římě i na French Open.
Španěla také překvapilo, jakým způsobem jeho největší rival zvládá náročný program. Sinner totiž ovládl obě březnové americké tisícovky v Indian Wells i v Miami. Následně absolvoval rychlý přesun a složitý přechod na nejpomalejší povrch. Devět dní po triumfu na Floridě už zvítězil i na antuce v Monte Carlu. Na tisícovkách navíc Ital vyhrál už 18 duelů v řadě bez ztráty setu.
Je jasné, že se Sinner snaží o to, aby Alcaraze přeskočil co nejdříve a vrátil se na pozici světové jedničky. Navíc se maximálně snaží využít turnajů, na kterých loni nehrál kvůli trestu za doping. A to se mu zatím daří výborně. Aby měl šanci svého španělského rivala přeskočit, musí v Monaku postoupit minimálně do semifinále.
