Předčasné finále? Rybakinová vyzve Šwiatekovou a může zničit další neoblíbenou rivalku
Iga Šwiateková se na tisícovce v Cincinnati dle očekávání třetím rokem po sobě probojovala do semifinálové fáze. Na rozdíl od předchozích dvou ročníků neztratila po cestě mezi nejlepší kvarteto ani jeden set, dokonce v ani jednom neprohrála více než čtyři gamy. Do semifinále tak prošla i díky snadnému losu naprosto suverénně.
Čtyřiadvacetiletá polská tenistka měla v úvodním kole volný los a pak si postupně poradila s Anastasií Potapovovou, Soranou Cirsteaovou a Annou Kalinskou. Mezitím jí k utkání třetího kola nenastoupila Marta Kosťuková. Obě předchozí semifinále v tomto dějišti prohrála s pozdější šampionkou, předloni s Coco Gauffovou a loni s Arynou Sabalenkovou.
Ještě nedávno měla na kontě hrozivou sérii sedmi porážek v semifinálových duelech, která se táhla od loňské olympiády po letošní French Open. Více než roční čekání na finálovou účast ukončila na trávě v Bad Homburgu a poté slavila ve Wimbledonu svůj šestý kariérní grandslamový triumf.
Šwiateková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wimbledon (triumf); Bad Homburg (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Dauhá, Australian Open (semifinále)
Bilance: 47:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 26:7
Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:4 (kariérní 50:23)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:3 (kariérní 11:8)
Bilance v semifinále: 2:5 (kariérní 27:16)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (triumf)
Šwiateková – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 11:5
Nejlepší výsledek: semifinále (2023-25)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance v semifinále: 0:2
Generálka: Montreal (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Potapovová (6:1, 6:4), (25) Kosťuková (bez boje), Cirsteaová (6:4, 6:3), (28) Kalinská (6:3, 6:4)
Jelena Rybakinová se v úvodních třech zápasech na probíhající tisícovce v Cincinnati pořádně nadřela a včetně souboje s úřadující šampionkou Australian Open Madison Keysovou pokaždé potřebovala všechny tři sety. I proto se očekávalo, že bude mít ve čtvrtfinále velké potíže se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.
Bývalá wimbledonská šampionka ovšem předvedla svůj nejlepší výkon na turnaji. Proti obhájkyni titulu nastřílela 11 es a odvrátila všech pět brejkbolových hrozeb a jednu ze svých největších rivalek smetla 6:1, 6:4. Jedná se o její sedmý kariérní skalp světových jedniček, tři zapsala proti Sabalenkové a další čtyři proti Šwiatekové.
Probíhající sezonu letních severoamerických betonů asi 26letá Kazachstánka hodnotí velmi pozitivně. Do semifinále se totiž podívala také ve Washingtonu a Montrealu, kde ji ovšem do finále nepustily pozdější šampionky Leylah Fernandezová ani Victoria Mboková. Letos má v semifinále mizernou bilanci 1:4.
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Štrasburk (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Montreal, Washington, Dubaj, Abú Zabí (semifinále)
Bilance: 41:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 25:9
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:4 (kariérní 23:25)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:2 (kariérní 5:5)
Bilance v semifinále: 1:4 (kariérní 20:14)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (3. kolo)
Rybakinová – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 10:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Washington (semifinále), Montreal (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Zarazúaová (4:6, 6:0, 7:5), (19) Mertensová (4:6, 6:3, 7:5), (6) Keysová (6:7, 6:4, 6:2), (1) Sabalenková (6:1, 6:4)
Vzájemná bilance: Šwiateková vede 5:4. Polka prohrála čtyři z úvodních šesti soubojů, naposledy proti Rybakinové neuspěla loni v semifinále ve Stuttgartu. V posledních osmi měsících ovšem rivalitu s Rybakinovou otočila, když měla letos navrch v United Cupu, Dauhá i na French Open. Šwiateková je mírnou favoritkou, nicméně Rybakinová rozhodně není její oblíbenou rivalkou.
Jasmine Paoliniová zdolala ve čtvrtfinále po obratu Coco Gauffovou, kterou porazila už potřetí v řadě. Sice v celém utkání zahrála jen sedm vítězných úderů oproti 44 nevynuceným chybám, nicméně i tak předloňskou šampionku a úřadující vítězku French Open skolila poměrem 2:6, 6:4, 6:3.
Právě proti Gauffové si 29letá Italka připsala třetinu ze svých devíti kariérních skalpů TOP 10. Teď ji čeká první semifinále v Cincinnati, kde bylo jejím předchozím maximem předloňské čtvrtfinále. Letos nedorazila v dobré formě, jelikož na posledních čtyřech turnajích slavila dohromady jen tři výhry a v Montrealu senzačně prohrála s Aoi Itóovou.
Světová devítka, která letos v Římě slavila svůj druhý titul na WTA 1000, zvládla úvodní tři kola bez ztráty setu. Proti Marii Sakkariové a Ashlyn Kruegerové potřebovala dohromady tři tie-breaky a pak smetla zraněnou Barboru Krejčíkovou. Nyní může vylepšit svou bilanci 8:8 v semifinále a dosáhnout na první finále na betonech od loňského triumfu na tisícovce v Dubaji.
Paoliniová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (semifinále)
Bilance: 32:13
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 16:7
Bilance proti hráčkám TOP 50: 15:8 (kariérní 58:79)
Bilance v semifinále WTA 1000: 1:1 (kariérní 2:1)
Bilance v semifinále: 1:3 (kariérní 8:8)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo)
Paoliniová – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 8:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Montreal (2. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Sakkariová (7:6, 7:6), (26) Kruegerová (7:6, 6:1), Krejčíková (6:1, 6:2), (2) Gauffová (2:6, 6:4, 6:3)
Veronika Kuděrmetovová deklasovala ve čtvrtfinále 6:1, 6:2 kvalifikantku Varvaru Gračovovou a protáhla si svůj nejpovedenější turnaj v letošní sezoně. Bývalá krajanka jí práci dost usnadnila, když vyrobila 38 nevynucených chyb a jen šest vítězných úderů a nevypracovala si ani jednu brejkbolovou šanci.
Osmadvacetiletá Ruska není mezi nasazenými a potřebovala na své první semifinále po skoro 11 měsících odehrát pět duelů. Všechny tři sety absolvovala pouze proti Claře Tausonové (3:6, 7:6, 6:4) a z nasazených vyřadila také Belindu Bencicovou a Magdu Linetteovou. V Cincinnati nikdy předtím nepřekročila osmifinále.
V semifinále na úrovni WTA 1000 je bývalá světová devítka teprve potřetí (bilance 0:2), předloni na antuce v Madridu ani Římě neuspěla. Sice se drží v TOP 50 světového hodnocení, nicméně od června 2022 byla celkem 11krát v semifinále a pouze ve dvou případech postoupila do finále (Hertogenbosch a Tokio 2023).
Kuděrmetovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Cincinnati (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (semifinále)
Bilance: 33:19
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 20:10
Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:4 (kariérní 16:26)
Bilance v semifinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:2)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 5:13)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (2. kolo)
Kuděrmetovová – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 8:4
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: nehrála
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Montreal (3. kolo)
Cesta turnajem: Lamensová (6:1, 6:3), (17) Bencicová (6:4, 7:6), (16) Tausonová (3:6, 7:6, 6:4), (31) Linetteová (6:4, 6:3), Gračovová (6:1, 6:2)
Vzájemná bilance: Kuděrmetovová vede 3:1. Naposledy se potkaly před čtyřmi roky právě v Cincinnati a ruská tenistka dominovala 6:3, 6:2. Paoliniová se ovšem od té doby ohromně zlepšila a teď prožívá mnohem úspěšnější kariéru než její soupeřka. Kuděrmetovová ale chytla v posledních dnech velmi solidní formu, a proto jsou šance dost vyrovnané.
Nedělní program
P&G CENTER COURT (od 19:00 SELČ)
1. Šwiateková (3-Pol.) - Rybakinová (9-Kaz.)
2. Paoliniová (7-It.) - V. Kuděrmetovová (-) / nejdříve ve 21:00 SELČ
3. Musetti/Sonego (It.) - Mektič/Ram (Chorv./USA) / nejdříve ve 23:59 SELČ
4. H. Guo/Panovová (Čína/-) - Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.) / nejdříve v pondělí v 01:30 SELČ
