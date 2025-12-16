Předprodej vstupenek na únorový Davis Cup v Jihlavě začne ve středu
Cena denních vstupenek první kategorie je 890 korun, vstupenky druhé kategorie budou v prodeji za 690 korun. Dvoudenní permanentky budou v prodeji za 1780 a 1380 korun. (Bližší informace naleznete zde >>>)
"Jihlava bude v novém roce po Melbourne druhým městem, které budou pečlivě sledovat domácí fanoušci tenisu. Výhoda nadcházejícího daviscupového utkání je, že všichni z celé republiky budou mít na zápas stejně blízko, a tak i podle předběžného ohlasu očekáváme plnou arénu. Na utkání v nové hale se všichni těšíme a děkujeme za nadšení a podporu, s jakou jsme v Jihlavě vítáni a v jaké probíhají dosavadní přípravy," řekl před zápasem předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba.
Jihlava se stane novým místem na české mapě, kde se daviscupový tým představí. "Těším se na novou zkušenost. Davis Cup jsem hrál doma v Ostravě, Brně, Liberci a samozřejmě Praze, a tak se jsem zvědav na nové zážitky z Vysočiny. Předběžný zájem o utkání v nové hale mě těší, ukazuje se, že volba nového místa uprostřed republiky by měla zajistit skvělou diváckou podporu, jakou si náš tým zaslouží," řekl před zápasem s Jihlavou kapitán týmu Tomáš Berdych.
"Davis Cup je jednou z nejprestižnějších tenisových soutěží na světě a jsme hrdí, že se právě Jihlava stane jeho dějištěm. Pro město je to nejen velká sportovní událost, ale také skvělá příležitost představit město i novou Horáckou arénu fanouškům z celé republiky. Věřím, že Jihlava vytvoří českému týmu skvělou atmosféru a že si od nás diváci odvezou skvělé zážitky," uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška.
Nominace na zápas bude představena kapitánem českého týmu v pondělí 5. ledna 2026 odpoledne při tiskové konferenci na radnici v Jihlavě. Denní vstupenky ZTP budou v prodeji za 445 korun, doprovod má vstup zdarma. Děti do tří let budou mít vstup zdarma, bez nároku na sedačku.
