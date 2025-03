Překazí Menšík útok na magickou stovku? V nejdůležitějším zápase kariéry vyzve svůj idol

Letošní ročník Miami Open jde do finále a poslední hrací den bude s českou účastí. Jakub Menšík (19) bude bojovat o svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu proti nejúspěšnějšímu hráči všech dob a šestinásobnému šampionovi tohoto turnaje Novakovi Djokovičovi (37). Rodák z Bělehradu, který je vzorem českého teenagera, má na dosah jubilejní 100. triumf.

Menšík – Djokovič | 21:00 SELČ

Jakub Menšík dotáhl svůj debut v hlavní soutěži Miami Open až do finále, což dokázal po Sébastienovi Grosjeanovi (1999, prohra s Richardem Krajicekem) a Jannikovi Sinnerovi (2021, porážka s Hubertem Hurkaczem) jako teprve třetí. Devatenáctiletý talent udolal ve strhující semifinálové bitvě 7:6, 4:6, 7:6 Taylora Fritze, přestože Američanovi ani jednou nesebral servis.

Rodák z Prostějova září na těch největších turnajích už coby teenager. Díky tomu by se mohl brzy usadit v užší špičce a pravidelně bojovat i o ty nejcennější trofeje. Zatímco jeho finálový protivník Djokovič může dosáhnout na triumf v Miami, aniž by čelil někomu z TOP 10 žebříčku, Menšík vyřadil už dva takto vysoko postavené hráče. Před skalpem světové čtyřky Fritze porazil také úřadujícího šampiona Indian Wells a sedmého muže pořadí Jacka Drapera.

Vizitka Jakuba Menšíka. (@ Livesport / Enetpulse)

V současnosti rozhodně patří mezi největší náctileté talenty na mužském okruhu a vypadá to, že na rozdíl od takových kolegů se nezalekne žádného soupeře a je připraven na ty největší výzvy. Mnoho současných členů elitní desítky žebříčku má potíže pravidelně porážet nejlepší hráče na světě. Menšík ovšem disponuje famózní bilancí 7:5 se zástupci TOP 10. Po deseti odehraných soubojích mají pozitivní úspěšnost s takto vysoko postavenými tenisty už jen Djokovič, Sinner a Carlos Alcaraz.

Nedělní finále rozhodně nebude jednoduchou výzvou. Djokovič odehrál svůj první souboj o titul na nejvyšším okruhu v roce 2006, pár měsíců po narození Menšíka, a bude útočit na jubilejní 100. trofej. Český teenager naopak zabojuje o první triumf a absolvuje své teprve druhé finále na hlavní tour, loni na podniku ATP 250 v Dauhá podlehl Karenovi Chačanovovi.

Menšík – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (finále)

Bilance: 16:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 15:6

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:1 (kariérní 7:5)

Bilance ve finále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Menšík – Miami Open

Kariérní bilance: 5:0

Nejlepší výsledek: finále (2025)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Acapulco (1. kolo), Indian Wells (2. kolo), ATP Challenger Cap Cana (semifinále)

Cesta turnajem: Bautista (6:4, 3:6, 6:1), (6) Draper (7:6, 7:6), Safiullin (6:4, 6:4), (20) Macháč (bez boje), (17) Fils (7:6, 6:1), (3) Fritz (7:6, 4:6, 7:6)

Novak Djokovič má na tour několik soupeřů, proti nimž prostě vítězí už před nástupem na kurt. Jedním z takových je jeho velmi dobrý kamarád Grigor Dimitrov. Srbský rekordman sice hned v úvodním gamu zaváhal na servisu, ale poté se mnohem lépe vypořádal se silným větrem a podával fantasticky. Chybujícího Bulhara deklasoval 6:2, 6:3 a vzájemnou bilanci upravil na 13:1.

Majitel rekordních 24 grandslamových triumfů už měl těžší losy i třeba o úroveň níž na ATP 500. V Miami naopak na žádnou výraznější hrozbu nenarazil, což ukazuje nestabilitu členů užší špičky, obzvláště při absenci Jannika Sinnera. I díky příznivému losu prošel do finále na Floridě bez ztráty jediného setu. Je ale potřeba vypíchnout i jeho vynikající formu a parádní představení na servisu, kterým si celý turnaj ohromně pomáhá.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport / Enetpulse)

Sedmatřicetiletý rodák z Bělehradu přijel do Miami se sérií tří porážek, svou nejhorší od roku 2018. Není tajemstvím, že se v posledním roce trápí a nedělní triumf by byl obrovskou vzpruhou. Jednalo by se totiž o jeho 100. kariérní titul a také premiérovou trofej od Turnaje mistrů 2023, pokud nepočítáme loňské prvenství na olympiádě v Paříži. Metu 100 titulů zatím pokořili pouze Roger Federer a Jimmy Connors.

Po grandslamech je nejúspěšnější také na Masters. Na kontě má rekordních 40 titulů a jako jediný ovládl všech devět turnajů této kategorie, dokonce dvakrát. Ve finálových duelech prestižních tisícovek disponuje úspěšností 40:19. Konkrétně v Miami vyhrál šest ze sedmi finále, nicméně všechna absolvoval v předchozím dějišti v Crandon Parku.

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (finále)

Bilance: 12:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 12:4

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 4:1 (kariérní 252:17)

Bilance ve finále Masters: 0:0 (kariérní 40:19)

Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 98:42)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Djokovič – Miami Open

Kariérní bilance: 49:7

Nejlepší výsledek: triumf (2007, 2011-12, 2014-16)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve finále: 6:1

Generálka: Indian Wells (2. kolo)

Cesta turnajem: volný los, Hijikata (6:0, 7:6), Ugo Carabelli (6:1, 7:6), (16) Musetti (6:2, 6:2), (24) Korda (6:3, 7:6), (14) Dimitrov (6:2, 6:3)

Vzájemná bilance: Menšík prohrává 0:1, loni ve čtvrtfinále šanghajského Masters padl ve třech setech. Grigor Dimitrov a Taylor Fritz jsou zatím mnohem úspěšnějšími tenisty než Menšík, ale český teenager by mohl pro Djokoviče představovat daleko větší hrozbu než Bulhar i Američan. Menšík se totiž žádného soupeře nebojí a na svůj věk obvykle skvěle zvládá klíčové momenty. Velmi důležitým faktorem bude pro oba finalisty první servis, obzvláště pro Menšíka, který si s ním může výrazně pomoct v kritických okamžicích.

Djokovič nastoupí jako jednoznačný favorit. Srbský rekordman je téměř dvakrát starší než Menšík, tudíž má podstatně více zkušeností. Menšíka, který má Djokoviče za vzor, čeká vlastně úplně první velké finále, ještě k tomu proti nejúspěšnějšímu hráči všech dob. Djokovič si umí s takovými výzvami poradit a moc dobře ví, s jakými pocity půjde Menšík v neděli na kurt. Djokovičovi bylo právě 19 let, když v roce 2007 v Miami porazil Guillerma Caňase a slavil premiérový triumf na Masters.

Nedělní program

STADIUM (od 18:30 SELČ)

1. Bucsaová/Katóová (Šp./Jap.) - M. Andrejevová/Šnajderová (-)

2. Menšík (ČR) - Djokovič (4-Srb.) / nejdříve ve 21:00 SELČ

Přehled mužského turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.