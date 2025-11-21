Překvapivá statistika hvězdného Alcaraze. V čem Španěl za absolutní špičkou zaostává?
Právě italští fanoušci mohou být spokojeni nejvíce. Sinner po finálové porážce s Alcarazem na US Open sám přiznal, že se musí výrazně zlepšit na servisu. Statistiky ale ukazují, že v tomto ohledu už je v elitní společnosti.
Letos se vyšplhal na první místo v počtu bodů získaných po prvním podání, kde za ním skončili Američané Taylor Fritz a Reilly Opelka. Stejně tak vede i žebříček bodů získaných po druhém podání, v němž následují Alex de Minaur a Alcaraz.
Ital letos získal 92 procent svých servisových her, což mu také zajistilo první místo v této statistice. Alcaraz figuruje až na šesté příčce. Největší překvapení v letošních statistikách se však týká právě Španěla. V počtu bodů získaných po prvním podání je překvapivě až na 26. místě.
V returnu si Alcaraz vede mnohem lépe. Statistiku vede se ziskem 35 procent získaných bodů na příjmu, zatímco Sinner dominuje v počtu bodů získaných po returnu druhého podání (57,8 %). Alcaraz je v této kategorii třetí s 54 procenty.
Oba hráči tak nastavují extrémně vysokou laťku pro všechny ostatní. Sinner se navíc může ohlížet za rokem, který byl – navzdory tříměsíčnímu trestu za dopingový přestupek – mimořádně úspěšný. Sám o sezoně mluví s velkou pokorou.
"Upřímně nechci porovnávat roky. Je to úžasná sezona,“ uvedl. "Dostal jsem se do čtyř grandslamových finále, tady jsem vyhrál, konec sezony byl ve velkém stylu. Ale hlavní je, že jsem lepší hráč než loni. To je nejdůležitější."
Sinner zdůrazňuje, že klíčem je neustálá práce a vývoj. "Vyhrál jsem mnoho zápasů a jen málo ztratil. I u těch porážek jsem se snažil vidět pozitivní věci. Mám pocit, že se všechno ubíralo správným směrem. Se sezonou jsem nesmírně spokojený."
Alcaraz už přesměroval svou pozornost na rok 2026. Jeho cílem je především premiérový triumf na Australian Open a vstup mezi legendy, které dokázaly vyhrát všechny čtyři grandslamy.
