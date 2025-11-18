Roddick o dominanci Sincaraz: Na Australian Open je může zastavit jediný faktor
Alcaraz se Sinnerem si rovným dílem rozdělili posledních osm grandslamových turnajů. Očekává se, že jejich dominance, kterou fanoušci, novináři i experti označují názvem "Sincaraz", bude pokračovat i na lednovém Australian Open. Poslední dva ročníky úvodního majoru sezony ovládl Ital, kdežto Španělovi tento triumf jako jediný chybí ke zkompletování kariérního Grand Slamu.
Roddick ve svém podcastu odhalil svůj názor na to, kdo může toto hvězdné duo v Melbourne Parku zastavit. A je jasné, že podle jeho slov to nebude žádný z tenistů. Šanci pro ostatní vidí spíše v brutálních podmínkách, které k australskému létu obvykle patří.
"Pokud se v Austrálii nevypořádáte s horkem, tak máte problém. Myslím si, že Sinner už nám ukázal, že mu vedro nesedí. Ať už to bylo v Cincinnati (skreč ve finále) nebo v Šanghaji, kde vzdal kvůli křečím. Musíme si také připomenout Alcarazovy křeče předloni na French Open," uvedl Roddick.
"Podle mě budou největším faktorem podmínky," pokračoval. "Pokud budou muset nastoupit zrovna v jednom z těch dnů, kdy máte pocit, že hrajete uvnitř fénu, mohou mít problém. Asi u nich moc nezáleží na tom, koho na turnaji potkají."
Ke zmíněnému je potřeba přidat, že pro Alcaraze se jedná o jednoznačně nejhorší grandslam. Polovinu ze čtyř účastí zakončil již v úvodním týdnu a jeho maximem je čtvrtfinále z posledních dvou edicí. Loni v něm nestačil na Alexandera Zvereva a letos byl nad jeho síly Novak Djokovič.
Hlavní soutěž Australian Open 2026 proběhne od 18. ledna do 1. února a Sinner s Alcarazem budou bezpochyby největšími adepty na triumf v mužské dvouhře.
