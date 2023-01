Preview Australian Open: Djokovič je největším favoritem a může v počtu grandslamových trofejí dorovnat obhájce titulu Nadala

V pondělí startuje 111. ročník Australian Open, úvodního ze čtyř grandslamových turnajů. Tenisté budou v Melbourne Parku usilovat o první letošní grandslamový triumf od 16. ledna. Vítěz si v neděli 29. ledna převezme Norman Brookes Challenge Cup, pohár pojmenovaný po bývalém australském tenistovi, trojnásobném grandslamovém šampionovi a bývalé světové jedničce Normanovi Brookesovi.

Největším favoritem je s devíti triumfy nejúspěšnější hráč turnaje Novak Djokovič, který může v počtu grandslamových vavřínů vyrovnat rekordmana Rafaela Nadala. Jeho největšími hrozbami jsou podle sázkových kanceláří finalista posledních dvou ročníků Daniil Medveděv, obhájce titulu a dvojnásobný vítěz Nadal a domácí bouřlivák Nick Kyrgios.

Z hráčů, kteří měli zajištěnou účast v hlavní soutěži, chybí světová jednička Carlos Alcaraz, bývalý finalista Marin Čilič, Reilly Opelka, Gaël Monfils, Kamil Majchrzak a Attila Balázs.

V hlavní soutěži letošního ročníku se z českých tenistů představí Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a kvalifikant Dalibor Svrčina.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí Jason Kubler, Alexej Popyrin, John Millman a Rinky Hijikata, Rakušan Dominic Thiem, Číňan Yibing Wu, Američan Christopher Eubanks a Francouz Luca Van Assche.

Absentujícího Alcaraze mohou na tenisovém trůnu vystřídat Djokovič, Casper Ruud, nebo Stefanos Tsitsipas. Djokovič s Tsitsipasem musí turnaj vyhrát, Ruudovi by stačilo finále, pokud ani jeden z jeho konkurentů v boji o post světové jedničky nezíská titul.

Celková dotace činí 76,5 milionu australských dolarů (cca 1,19 miliardy korun). Vítěz si přijde na 2,975 milionu (cca 46,1 milionu korun) a připíše si do žebříčku ATP rovných 2 000 bodů.



Největší favorité



Novak Djokovič odehrál loni kvůli odmítavému postoji k vakcíně proti Covidu-19 pouhých 11 turnajů, po deportaci přišel o kompletní australské léto a zúčastnit se nemohl ani sezony amerických betonů včetně US Open. Pětatřicetiletý Srb přesto dokázal posbírat pět titulů, ve Wimbledonu stáhnout náskok rekordmana v počtu grandslamových vavřínů Rafaela Nadala a sezonu zakončit triumfem na Turnaji mistrů a v Top 5.

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (T)

Bilance: 5-0

Bilance na venkovních betonech: 5-0

Od začátku travnaté části sezony prohrál jediný z 31 duelů na individuálních akcích. Do nové sezony vstoupil tím nejlepším možným způsobem, když znovu po 16 letech ovládl Adelaide, kde porazil Daniila Medveděva a ve finále po odvráceném mečbolu Sebastiana Kordu. Ziskem 92. titulu dorovnal Nadala. Na australské půdě zvládl už 34 zápasů v řadě, poslední porážku zaznamenal na Australian Open 2018.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Generálka: Adelaide 1 (T)

Djokovič je s devíti triumfy nejúspěšnějším hráčem úvodního grandslamu sezony. V Melbourne bude startovat poosmnácté a pouze třikrát se nedostal do druhého týdne. Dvakrát slavil hattrick, naposledy v letech 2019-21. Loni se kvůli chybějícímu očkování zúčastnit nemohl.

Kariérní bilance: 82-8

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011 - 2013, 2015 - 2016, 2019-21)

Loňský výsledek: triumf

Možná cesta turnajem

1K: Carballés | H2H 1-0

2K: Couacaud | H2H 0-0, NEBO Dellien | H2H 1-0

3K: (27) Dimitrov | H2H 9-1

OF: (14) Carreňo | H2H 4-2

ČF: (5) Rubljov | H2H 2-1

SF: (2) Ruud | H2H 4-0

F: (1) Nadal | H2H 30-29





Daniil Medveděv vyhrál US Open 2021 a predikovalo se mu, že bude v následujícím roce dominovat minimálně na tvrdých površích. Zpočátku to tak vypadalo, po zahození luxusního náskoku ve finále Australian Open však přišla krize, která stále trvá. Šestadvacetiletý Rus loni ovládl jen dva turnaje, 250 v Los Cabos a 500 ve Vídni, na postu světové jedničky se moc dlouho neohřál a momentálně je až sedmý v pořadí.

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (SF)

Bilance: 3-1

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Nový tenisový rok zahájil na malé, ale skvěle obsazené akci v Adelaide a bez ztráty setu prošel do semifinále, v němž uhrál jen sedm gamů s pozdějším šampionem Novakem Djokovičem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Adelaide 1 (SF)

Na Australian Open startoval šestkrát a poslední čtyři účasti přetavil v postup do druhého týdne. Dokonce hrál finále posledních dvou ročníků, zatímco předloni v něm jasně nestačil na Novaka Djokoviče, loni zahodil obrovský náskok proti Rafaelovi Nadalovi.

Kariérní bilance: 19-6

Nejlepší výsledek: finále (2021-22)

Loňský výsledek: finále

Možná cesta turnajem

1K: Giron | H2H 1-0

2K: Millman | H2H 0-0, NEBO Hüsler | H2H 1-0

3K: (29) Korda | H2H 1-0

OF: (10) Hurkacz | H2H 2-3

ČF: (1) Nadal | H2H 1-5

SF: (3) Tsitsipas | H2H 7-4

F: (2) Ruud | H2H 3-0





Rafael Nadal se loni vrátil po zranění a měl fantastický vstup do sezony. Šestatřicetiletý Španěl vyhrál úvodních 20 zápasů a podruhé v kariéře dobyl Australian Open. Přemožitele nenašel ani na French Open a momentálně v počtu grandslamových trofejí vede o jeden kousek před Novakem Djokovičem. Ve druhé půlce roku se však trápil herně i zdravotně a po odstoupení ve Wimbledonu zvládl jen čtyři z devíti duelů.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru

Bilance: 0-2

Bilance na venkovních betonech: 0-2

Letos zaznamenal svůj nejhorší vstup do sezony, když poprvé v kariéře prohrál úvodní dvě utkání nového tenisového roku. V United Cupu nestačil ve třech setech na Camerona Norrieho ani Alexe de Minaura, přestože získal úvodní sadu.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: United Cup (0-2)

Nadal si v minulosti v Melbourne Parku celkem šestkrát zahrál finále a uspěl dvakrát, konkrétně v roce 2009 a ještě loni, kdy otočil stav 0-2 na sety proti Daniilovi Medveděvovi. Úvodního podniku velké čtyřky se zúčastní poosmnácté a jen dvakrát se loučil dříve než v osmifinále. Ještě loni bylo Australian Open jeho nejhorším grandslamem.

Kariérní bilance: 76-15

Nejlepší výsledek: triumf (2009, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Možná cesta turnajem

1K: Draper | H2H 0-0

2K: Nakashima | H2H 0-0, NEBO McDonald | H2H 1-0

3K: (31) Nišioka | H2H 2-0

OF: (16) Tiafoe | H2H 2-1

ČF: (7) Medveděv | H2H 5-1

SF: (3) Tsitsipas | H2H 7-2

F: (2) Ruud | H2H 2-0





Nick Kyrgios po dlouhé době našel motivaci a v předchozím roce zazářil. Do předešlé sezony vstupoval z 93. místa žebříčku a nyní je 22. na světě. Pětadvacetiletý Australan se ve Washingtonu dočkal svého prvního triumfu přesně po třech letech a ve Wimbledonu ho až ve finále zastavil Novak Djokovič. Po skvělém létu už se mu i vinou zdravotních potíží tolik nedařilo.

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 0-0

Bilance na venkovních betonech: 0-0

Po prosincových exhibičních zápasech měl být největší oporou australského týmu v United Cupu. Nakonec se ale rozhodl šetřit zraněný kotník a jeho prvním turnajem v aktuální sezoně bude až Australian Open.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: žádná

Hlavní soutěž domácího grandslamu si zahraje podesáté. Do druhého týdne se dostal pouze třikrát (čtvrtfinále 2015, osmifinále 2018 a 2020). Loni narazil již ve druhém kole na pozdějšího finalistu Daniila Medveděva.

Kariérní bilance: 17-9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015)

Loňský výsledek: 2. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Safiullin | H2H 0-0

2K: Gasquet | H2H 2-6, NEBO Humbert | H2H 2-1

3K: (9) Rune | H2H 0-0

OF: (5) Rubljov | H2H 2-1

ČF: (4) Djokovič | H2H 2-1

SF: (2) Ruud | H2H 1-1

F: (1) Nadal | H2H 3-6



Češi v akci



Jiří Lehečka loni v únoru debutoval v hlavních soutěžích turnajů ATP a zazářil postupem z kvalifikace až do semifinále, čímž si zajistil premiérový posun do elitní stovky a naplno se usadil na hlavním okruhu. Na něm ale dosáhl už jen na jednu čtvrtfinálovou účast a na všech čtyřech grandslamech vypadl v prvním kole. Rok zakončil finále na Turnaji mistrů pro mladíky. Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi je jediným českým zástupcem v Top 100.

Nejlepší výsledky: Auckland (2K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (2K)

Bilance: 4-2

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Vstup do nové sezony může hodnotit jedině pozitivně. V United Cupu vzdoroval Taylorovi Fritzovi a porazil Alexandera Zvereva a v Aucklandu vyhrál tři zápasy a nebyl proti Cameronovi Norriemu daleko od postupu do čtvrtfinále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: United Cup (1-1), Auckland (2K)

Na Australian Open debutoval loni, coby kvalifikant v prvním kole podlehl Grigorovi Dimitrovovi.

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2022-23)

Loňský výsledek: 1. kolo

Lehečka má velmi těžký los. O první vítězství v hlavní fázi grandslamů zabojuje proti nasazenému Bornovi Čoričovi. V případě postupu narazí na Christophera Eubankse, nebo Soonwoo Kwona a osmifinále by si mohl zahrát se svým posledním přemožitelem Cameronem Norriem.





Tomáš Macháč se loni často trápil zdravotně, přesto má za sebou nejlepší sezonu v kariéře. Dvaadvacetiletý Čech zvládl 47 ze 66 zápasů, vylepšil své osobní maximum v počtu výher v jednom roce, dvakrát triumfoval na challengerech, poprvé se dostal do Top 100 a v nejvyšším patře žebříčku přezimoval. Stále však čeká na první čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 2-2

Bilance na venkovních betonech: 2-2

Hned na začátku nové sezony přišel další zdravotní problém, v United Cupu si v prvním zápase zranil kotník a musel z nové týmové soutěže odstoupit. Další generálku absolvoval v Adelaide a skončil v prvním kole na raketě Soonwoo Kwona, kterého porazil ve finále kvalifikace.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: United Cup (0-1), Adelaide 2 (1K)

Na Australian Open se mu daří, při obou startech začínal v kvalifikaci a prošel do druhého kola.

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 2. kolo

Macháč schytal ještě těžší los než Lehečka. Také on v prvním kole vyzve nasazeného protivníka, a to světovou trojku Caspera Ruuda.





Dalibor Svrčina sice loni svůj třetí kariérní titul nepřidal, ale nějaké úspěchy i tak posbíral. Dvacetiletý Čech hrál po zdravotních problémech dvě finále na nejnižším okruhu ITF a pak exceloval na domácích challengerech, když se dostal do finále v Praze a Prostějově a semifinále v Ostravě. Závěr roku mu však moc nevyšel a momentálně zaostává o více než 50 míst za svým žebříčkovým maximem.

Nejlepší výsledky: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Největší úspěchy na venkovních betonech: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 3-1

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Na začátku letošního tenisového roku se prezentuje velice slušnou formou. V United Cupu potrápil člena Top 100 Oscara Otteho a na Australian Open prošel tříkolovou kvalifikací a zajistil si debut v hlavní fázi grandslamů.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: United Cup (0-1)

Na Australian Open debutuje.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Kvalifikant Svrčina má ze tří českých účastníků paradoxně nejsnazší los pro první kolo. V něm změří síly s antukářem Jaumem Munarem. Pokud by postoupil, zahrál by si s Mikaelem Ymerem, nebo Jošihitem Nišiokou a ve třetím kole by mohl potkat obhájce titulu Rafaela Nadala.



Tipujeme

Rafael Nadal je po odstoupení světové jedničky Carlose Alcaraze nejvýše nasazeným, ale los úplně jednoduchý nemá. Obhájce titulu začne proti nebezpečnému Jackovi Draperovi, který celkem suverénně prošel do finále stále probíhající generálky v Adelaide, a v dalším kole může narazit na dalšího talentovaného mladíka Brandona Nakashimu. Ve třetím kole by mohl na rekordmana v počtu grandslamových trofejí čekat nasazený Jošihito Nišioka a v osmifinále Karen Chačanov, nebo jeho přemožitel z US Open Frances Tiafoe. Nadal se před cestou do Melbourne představil pouze v United Cupu a prohrál oba zápasy, navíc se po odstoupení ve Wimbledonu trápí. Přesto by neměl ve čtvrtfinále chybět.

Zajímavé zápasy 1. kola: Nadal - Draper

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Nadal - Chačanov/Tiafoe (OF)

1. čtvrtfinalista: Rafael Nadal



Daniil Medveděv zahodil v loňském finále Australian Open luxusní náskok a od té doby není stejným hráčem. I tak se ale řadí k největším favoritům letošního ročníku. Finalista posledních dvou by si měl poradit s Marcosem Gironem i Johnem Millmanem/Marcem-Andreou Hüslerem. Od třetího kola to bude mít podstatně těžší, může v něm totiž potkat Sebastiana Kordu, který exceloval na první generálce v Adelaide a byl ve finále jediný míček od skalpu Novaka Djokoviče. V osmifinále by s největší pravděpodobností změřil síly s Denisem Shapovalovem, nebo Hubertem Hurkaczem. Pozitivní bilanci nemá jen s Polákem. Podle výkonů na přípravných turnajích by měl být největší hrozbou syn slavného bývalého českého tenisty.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Hurkacz - Shapovalov (3K), Korda - Medveděv (3K), kombinace všech v osmifinále

2. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv



Semifinalista posledních dvou ročníků Stefanos Tsitsipas má cestu do osmifinále celkem umetenou. Pokud zvládne úvodní kolo s nebezpečným servismanem Quentinem Halysem, utkal by se s Yannickem Hanfmannem, nebo Rinkym Hijikatou a ve třetím kole asi s nasazeným Boticem van de Zandschulpem. Ze druhé strany by se měli mezi šestnáctku nejlepších dostat Lorenzo Musetti, nebo Jannik Sinner. Ani jeden z italských mladíků není v optimální formě. Tsitsipas, jenž letos vyhrál všechny čtyři zápasy (Grigor Dimitrov, David Goffin, Borna Čorič a Matteo Berrettini), by byl proti oběma favoritem.

Zajímavé zápasy 1. kola: Tsitsipas - Halys

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Musetti - Sinner (3K), Tsitsipas - Musetti/Sinner (OF)

3. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



Cameron Norrie letos vyhrál všech šest zápasů, v United Cupu si vyšlápl na Rafaela Nadala a Taylora Fritze a v Aucklandu v sobotu zabojuje o titul. Nejlepší Brit v žebříčku má velkou šanci v Melbourne Parku projít do čtvrtfinále. Zaváhat by neměl proti talentovanému teenagerovi Lucovi Van Asschemu, Thiagovi Monteirovi/Constantovi Lestiennemu ani nasazenému Bornovi Čoričovi, jenž není v nejlepší formě. V osmifinále by mohl sehrát souboj s Félixem Augerem-Aliassimem. S Kanaďanem prohrál pět ze šesti střetnutí, ovšem na začátku nové sezony je na tom výkonnostně i výsledkově podstatně lépe a má odehráno mnohem více soutěžních utkání.

Zajímavé zápasy 1. kola: Pospisil - Auger-Aliassime

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Wawrinka - Auger-Aliassime (2K), Norrie - Čorič (3K), Norrie/Čorič - Auger-Aliassime (OF)

4. čtvrtfinalista: Cameron Norrie



O dalším čtvrtfinalistovi by se mělo rozhodnout mezi Andrejem Rubljovem, Nickem Kyrgiosem a Holgerem Runem. Ani jeden však neměl ideální vstup do sezony. Rubljov na generálkách prohrál s Robertem Bautistou i Thanasim Kokkinakisem a v prvním kole potká bývalého člena Top 10 a grandslamového šampiona Dominica Thiema, který ovšem už dlouho nehraje v nejlepší formě. Kyrgios se letos kvůli zranění kotníku ještě nepředstavil a Rune v jediném přípravném zápase podlehl Jošihitovi Nišiokovi. Všichni tři by se měli dostat do třetího kola. Zatímco Rubljov by nejspíše narazil na Daniela Evanse, Kyrgios s Runem by se poprali o osmifinále. V něm by mohl mít Rubljov více sil než vítěz z předchozího kola a postoupit dál.

Zajímavé zápasy 1. kola: Rubljov - Thiem

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kyrgios - Rune (3K), Rubljov - Kyrgios/Rune (OF)

5. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Hned v prvním utkání s devíti triumfy nejúspěšnějšího hráče turnaje Novaka Djokoviče bude co sledovat. Na generálce v Adelaide, kterou vyhrál, si totiž přivodil zranění hamstringu a jeden z tréninků musel předčasně ukončit. Do dějiště úvodního grandslamu roku se vrací po dvou letech a po loňské deportaci. Mnozí asi netrpělivě očekávají, zda ho fanoušci přijmou stejně vřele jako v Adelaide. Útok na vyrovnání rekordu Rafaela Nadala v počtu grandslamových trofejí a také post světové jedničky odstartuje proti Robertovi Carballésovi a překážkou by neměli být ani Enzo Couacaud/Hugo Dellien, Grigor Dimitrov/Aslan Karacev či Alex de Minaur/Pablo Carreňo. Největší favorit letošního ročníku má až do čtvrtfinále velmi příznivý los a měl by toho s přehledem využít.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Dimitrov - Djokovič (3K), Carreňo - Djokovič (OF)

6. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



Mezi čtvrtfinalisty by podle nynějších papírových předpokladů rozhodně neměl chybět Taylor Fritz. Mladý Američan učinil v loňském roce další značný progres a začal se prosazovat na těch největších turnajích i proti těm nejlepším hráčům světa. Po nevyzpytatelném Nikolozovi Basilašvilimu by se utkal s Chun-Hsin Tsengem, nebo Alexejem Popyrinem, ve třetím kole pravděpodobně s nasazeným Miomirem Kecmanovičem a v osmifinále možná s Alexanderem Zverevem. Forma Zvereva je velkým otazníkem, na začátku roku odehrál v United Cupu své první soutěžní zápasy od French Open a v tom s Fritzem schytal pořádný výprask 1-6 4-6.

Zajímavé zápasy 1. kola: Fritz - Basilašvili

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Fritz - Zverev (OF)

7. čtvrtfinalista: Taylor Fritz



Casper Ruud za sebou nemá kvalitní přípravu, po bilanci 1-1 v United Cupu vyrazil do Aucklandu a coby největší favorit ztroskotal hned na Laslovi Djeremu. Přesto si zaslouží být označen za jednoho ze spolufavoritů. V loňském roce se totiž ohromně zlepšil, už nějakou dobu patří k hrozbám na betonech a na dvou z posledních tří grandslamů byl ve finále. Zvládnout by měl souboj s Tomášem Macháčem, Christopherem O'Connellem/Jensonem Brooksbym i nasazeným Alejandrem Davidovichem. V osmifinále by mohl narazit někoho z tria Matteo Berrettini, Thanasi Kokkinakis a Roberto Bautista. Prvnímu jmenovanému může oplatit pár dní starou porážku.

Zajímavé zápasy 1. kola: Berrettini - Murray

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Berrettini/Murray - Kokkinakis (2K), Berrettini/Murray - Ruud (OF)

8. čtvrtfinalista: Casper Ruud

1. čtvrtfinále: Medveděv porazí Nadala | H2H 1-5

2. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Norrieho | H2H 1-1

3. čtvrtfinále: Djokovič porazí Rubljova | H2H 2-1

4. čtvrtfinále: Fritz porazí Ruuda | H2H 0-1

1. semifinále: Medveděv porazí Tsitsipase | H2H 7-4

2. semifinále: Djokovič porazí Fritze | H2H 6-0

Finále: Djokovič porazí Medveděva | H2H 9-4