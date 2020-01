Preview: Australian Open ženy

V pondělí startuje 108. ročník Australian Open, úvodního ze čtyř grandslamových turnajů. Tenistky budou v Melbourne od 20. ledna do 2. února usilovat o první letošní grandslamový triumf. Vítězka si v neděli 2. února převezme Daphne Akhurst Memorial Cup, pohár pojmenovaný po bývalé australské tenistce, jež mezi lety 1925 až 1930 pětkrát ovládla domácí grandslam.

Mezi největší favoritky se řadí aktuální světová jednička a domácí hvězda Ashleigh Bartyová, česká jednička Karolína Plíšková, obhájkyně titulu Naomi Ósakaová a sedminásobná šampionka a majitelka 23 grandslamových vavřínů Serena Williamsová, která bude mít další šanci vyrovnat rekord Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí.

Z hráček, které měly zajištěnou účast v hlavní soutěži, budou chybět vítězka loňského US Open Bianca Andreescuová, dvojnásobná šampionka Viktoria Azarenková, Andrea Petkovicová, Věra Zvonarevová a Mónica Puigová.

Kromě Plíškové se mezi nasazené vešly loňská finalistka Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová a Barbora Strýcová. Dále budou v hlavní soutěži startovat Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a Kristýna Plíšková. Z kvalifikace mohou postoupit Tereza Martincová a Barbora Krejčíková.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely šampionka ročníku 2008 Maria Šarapovová z Ruska, domácí Lizette Cabreraová, Astra Sharmaová, Priscilla Honová a Arina Rodionovová, Američanka CoCo Vandewegheová, Francouzka Pauline Parmentierová a Korejka Na-Lae Han.

Bartyová se bez ohledu na výsledek letošního Australian Open udrží na tenisovém trůnu.

Od loňského roku platí v Melbourne Parku nové pravidlo. Pokud rozhodující sada dojde do stavu 6-6, bude nově rozhodovat tie-break do deseti bodů. Kvůli požárům, které sužují východní pobřeží Austrálie, mohou být zápasy z důvodu špatného ovzduší přerušeny.

Celková dotace se oproti loňskému ročníku (43,2 milionu) zvýšila na 49,1 milionu dolarů (cca 1,1 miliardy korun). Vítězka si přijde na zhruba 2,85 milionu (cca 64,5 milionu korun, o něco méně než loni) a připíše si do žebříčku WTA rovných 2 000 bodů.



Největší favoritky



Ashleigh Bartyová byla nejlepší hráčkou loňské sezony. Třiadvacetiletá Australanka se dočkala celkem čtyř titulů včetně prvního grandslamového (French Open) a přemožitelku nenašla ani na Turnaji mistryň, loni si zahrála finále celkem šestkrát. Zaslouženě je tak první australskou světovou jedničkou po 43 letech.

Nejlepší výsledky: Adelaide (zatím semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (zatím semifinále)

Bilance: 2-1

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Bartyové se vstup do letošní sezony nepovedl, v Brisbane skončila hned po prvním zápase na raketě kvalifikantky Jennifer Bradyové. V Adelaide si vede mnohem lépe, dnes ji čeká souboj o finále.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (zatím semifinále)

Bartyovou čeká sedmá účast na domácím grandslamu. Nejlépe si vedla loni, kdy se poprvé dostala do druhého týdne a skončila až ve čtvrtfinále po porážce s Petrou Kvitovou.

Kariérní bilance: 8-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Curenková | H2H 1-1

2K: Hercogová | H2H 0-0, NEBO Petersonová | H2H 0-0

3K: (29) Rybakinová | H2H 0-0

OF: (13) Martičová | H2H 2-0

ČF: (7) Kvitová | H2H 3-4

SF: (3) Ósakaová | H2H 2-2

F: (2) Kar. Plíšková | H2H 4-2





Karolína Plíšková má za sebou další velmi povedenou sezonu, během níž ovládla čtyři turnaje. Stále však čeká na premiérový grandslamový triumf, ke kterému by jí mohl pomoct nový trenér Daniel Vallverdú. Rodačka z Loun se drží na postu světové jedničky a poprvé v kariéře zakončila tenisový rok mezi Top 3.

Nejlepší výsledky: Brisbane (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (vítězka)

Bilance: 4-0

Bilance na venkovních betonech: 4-0

Plíšková si nemohla přát lepší začátek spolupráce s novým trenérem Vallverdúem. Česká jednička potřetí v kariéře na začátku sezony ovládla podnik v australském Brisbane a vůbec poprvé úspěšně obhájila titul.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Brisbane (vítězka)

Plíšková bude v hlavní soutěži Australian Open startovat poosmé a v posledních letech pravidelně postupuje do závěrečných kol. Jejím maximem je loňské semifinále, v němž nestačila na pozdější šampionku Naomi Ósakaovou.

Kariérní bilance: 18-7

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: semifinále

Možná cesta turnajem

1K: Mladenovicová | H2H 2-2

2K: Siegemundová | H2H 0-1, NEBO Vandewegheová | H2H 3-3

3K: (30) Pavljučenkovová | H2H 6-0

OF: (15) Vondroušová | H2H 1-0

ČF: (5) Svitolinová | H2H 5-4

SF: (4) Halepová | H2H 4-7

F: (1) Bartyová | H2H 2-4





Naomi Ósakaová má ve 22 letech na kontě už dva grandslamové triumfy (US Open 2018 a Australian Open 2019). Loni nenašla přemožitelku celkem třikrát, když na podzim ovládla podniky v Ósace a Pekingu a ukončila své trápení právě od zisku titulu v Melbourne.

Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)

Bilance: 3-1

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Ósakaová svou sezonu stejně jako loni odstartovala v Brisbane a i tentokrát skončila v semifinále. V něm po nevyužitém mečbolu proti pozdější šampionce Karolíně Plíškové přišla o sérii 14 vítězství.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Brisbane (semifinále)

Ósakaová je poslední vítězkou úvodního grandslamu sezony a po US Open 2018 ovládla druhý grandslam v řadě, navíc se stala historicky první asijskou světovou jedničkou ve dvouhře. V Melbourne Parku si zahraje popáté.

Kariérní bilance: 13-3

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Loňský výsledek: vítězka

Možná cesta turnajem

1K: Bouzková | H2H 0-0

2K: Saisai Zheng | H2H 1-1, NEBO kvalifikantka

3K: (32) Strýcová | H2H 2-1

OF: (14) Keninová | H2H 2-2

ČF: (8) S. Williamsová | H2H 2-1

SF: (1) Bartyová | H2H 2-2

F: (2) Kar. Plíšková | H2H 2-3





Serena Williamsová i v 38 letech patří k největším favoritkám, což od března 2018, kdy se vrátila po mateřské, stále potvrzuje. Před startem letošní sezony si od té doby pětkrát zahrála finále, z toho čtyřikrát na grandslamech, ale titulu ani vyrovnání rekordu Margaret Courtové se nedočkala.

Nejlepší výsledky: Auckland (vítězka)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (vítězka)

Bilance: 5-0

Bilance na venkovních betonech: 5-0

Williamsová se na začátku letošní sezony vydala na slaběji obsazený podnik v Aucklandu. Na Novém Zélandu potvrdila roli nasazené jedničky, přerušila sérii pěti finálových porážek a slavila první triumf od Australian Open 2017.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: Auckland (vítězka)

Na Australian Open se Williamsová představí podevatenácté a v minulosti se jen třikrát nedostala do druhého hracího týdne. Celkem osmkrát byla ve finále a sedmkrát uspěla. Loni skončila ve čtvrtfinále, když nevyužila mečboly proti Karolíně Plíškové. Američanka bude usilovat o vyrovnání rekordu Margaret Courtové v počtu grandslamových trofejí.

Kariérní bilance: 85-11

Nejlepší výsledek: vítězka (2003, 2005, 2007, 2009 - 2010, 2015, 2017)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Možná cesta turnajem

1K: Potapovová | H2H 0-0

2K: Zidanšeková | H2H 0-0, NEBO Na-Lae Han | H2H 0-0

3K: (27) Qiang Wang | H2H 1-0

OF: (12) Kontaová | H2H 1-1

ČF: (3) Ósakaová | H2H 1-2

SF: (1) Bartyová | H2H 2-0

F: (2) Kar. Plíšková | H2H 2-2



Češky v akci



Petra Kvitová loni kvůli zranění levého předloktí prožila velmi těžké chvíle, přesto to byla úspěšná sezona a dvojnásobná wimbledonská šampionka je i díky dvěma loňským triumfům stále v Top 10 žebříčku WTA.

Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)

Bilance: 3-1

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Kvitová odstartovala letošní tenisový rok v Brisbane. Po třech suverénních výhrách v semifinále neudržela vedení proti Madison Keysové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Brisbane (semifinále)

Kvitová se loni po sedmi letech účastnila druhého týdne Australian Open, nakonec si zahrála své třetí grandslamové finále v kariéře, ve kterém nestačila na Naomi Ósakaovou. Do druhého týdne úvodního grandslamu sezony se podívala teprve potřetí, přestože ji letos v Melbourne čeká už 11. start v hlavní soutěži.

Kariérní bilance: 20-10

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: finále

Jedna z největších českých nadějí začne proti krajance Kateřině Siniakové, dále ji může čekat Paula Badosaová, nebo kvalifikantka a poté nejspíše Jekatěrina Alexandrovová, která triumfovala zkraje roku v Shenzhenu. Do osmifinále se nabízí Madison Keysová, jíž může oplatit nedávnou porážku z Brisbane. Ve čtvrtfinále si může zahrát se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou, v semifinále může dojít na reprízu loňského finále s Naomi Ósakaovou a ve finále by se mohlo uskutečnit české derby s Karolínou Plíškovou.





Markéta Vondroušová měla loňskou sezonu parádně rozjetou. Dvacetiletá Češka se třikrát dostala do finále, naprosto senzačně i na grandslamovém French Open. Jenže rozlet 20leté Češky, která pokukovala i po debutu v Top 10 a případné účasti na Turnaji mistryň, zastavilo zranění levého zápěstí. Sezonu ukončila předčasně už po Wimbledonu a v září musela na operaci.

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 2-1

Bilance na venkovních betonech: 2-1

Vondroušová se na kurty vrátila výborně. Po půlroční pauze startovala na novém turnaji v Adelaide, kde se ztrátou pouhých tří gamů prošla do čtvrtfinále. V něm nestačila na světovou jedničku Ashleigh Bartyovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Adelaide (čtvrtfinále)

Vondroušová bude hrát své třetí Australian Open. V předchozích dvou letech vždy skončila ve druhém kole, loni na raketě Petry Martičové.

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018 - 2019)

Loňský výsledek: 2. kolo

Vondroušová je sice nasazenou patnáctkou, ale los nemá vůbec jednoduchý. Hned v prvním kole potká dvojnásobnou grandslamovou šampionku Světlanu Kuzněcovovou a pokud uspěje, nejspíše ji čeká nebezpečná Camila Giorgiová. Ve třetím kole může narazit na vítězku ročníku 2016 Angelique Kerberovou a v osmifinále na českou jedničku Karolínu Plíškovou.





Karolína Muchová má za sebou průlomovou sezonu, během níž získala premiérový titul, zahrála si své první čtvrtfinále na grandslamech (Wimbledon) a v žebříčku WTA poskočila o více než 120 míst.

Nejlepší výsledky: Brisbane (1. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (1. kolo)

Bilance: 0-1

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Muchová během generálek na Australian Open absolvovala jediný soutěžní zápas. V Brisbane hned v prvním kole nestačila na Alison Riskeovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Brisbane (1. kolo)

Muchová se Australian Open zúčastnila vůbec poprvé loni, kdy úspěšně prošla tříkolovou kvalifikací a v prvním kole hlavní soutěže vypadla s krajankou Karolínou Plíškovou.

Kariérní bilance: 0-1

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2019 - 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Muchová má velkou šanci se podruhé v kariéře podívat do druhého týdne grandslamového turnaje. Talentovaná Češka začne proti Kirsten Flipkensové, dále se může střetnout s Tatjanou Mariaovou, nebo vracející se CiCi Bellisovou a poté s Elise Mertensovou, která rozhodně není nehratelnou soupeřkou. V osmifinále by mohla vyzvat světovou čtyřku a předloňskou finalistku Simonu Halepovou.





Barbora Strýcová ukázala, že i v pokročilém tenisovém věku se dá dosáhnout životních úspěchů. Třiatřicetiletá rodačka z Plzně si ve Wimbledonu poprvé zahrála semifinále grandslamu ve dvouhře, po boku Su-Wei Hsieh získala svou první grandslamovou trofej a momentálně je deblovou světovou jedničkou. Ve dvouhře se jí po vyčerpávajícím Wimbledonu přestalo dařit.

Nejlepší výsledky: Brisbane (2. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (2. kolo)

Bilance: 1-2

Bilance na venkovních betonech: 1-2

Strýcová od loňského veleúspěšného Wimbledonu stále hledá singlovou formu. Generálky na Australian Open opustila s negativní bilancí 1-2, v Brisbane skončila ve druhém kole po porážce s Alison Riskeovou, v Adelaide hned v úvodním zápase nestačila na kvalifikantku Bernardu Peraovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 2-8

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (1. kolo)

Strýcové se v Melbourne dařilo hlavně v poslední době. V letech 2016 až 2018 si zahrála osmifinále, které je jejím maximem. Loni při své 12. účasti v hlavní soutěži australského grandslamu hned v prvním kole podlehla Julii Putincevové.

Kariérní bilance: 17-12

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016 - 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Strýcová se jako poslední vešla mezi nasazené a otázkou je, zda jí to vůbec pomohlo, protože los má extrémně těžký. Se Soranou Cirsteaovou by si měla poradit, nicméně ve druhém kole narazí na Venus Williamsovou, nebo Cori Gauffovou. Ve třetím kole by mohla prověřit loňskou šampionku Naomi Ósakaovou.





Marie Bouzková má za sebou průlomový rok. V žebříčku WTA se jí konečně podařilo probojovat se do elitní stovky, na prestižním turnaji v Torontu senzačně došla až do svého největšího finále a ve Wimbledonu se dočkala první grandslamové výhry v hlavní soutěži.

Nejlepší výsledky: Hobart, Brisbane (1. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart, Brisbane (1. kolo)

Bilance: 3-2

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bouzková stejně jako loni úspěšně prošla tříkolovou kvalifikací v Brisbane, v prvním kole hlavní soutěže neměla šanci proti pozdější finalistce Madison Keysové. V Hobartu se rovněž loučila v prvním kole, když nevyužila mečbol proti vracející se CiCi Bellisové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Brisbane (1. kolo), Hobart (1. kolo)

Bouzková si hlavní soutěž Australian Open zahraje poprvé.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bouzková svou premiéru v hlavní soutěži Australian Open zahájí proti loňské vítězce Naomi Ósakaové, ta bude jasnou favoritkou.





Kateřině Siniakové se loňský rok vůbec nepovedl. Talentovaná Češka se jen dvakrát dostala do semifinále a sezonu zakončila s negativní bilancí 22-29. V žebříčku WTA opustila Top 50, momentálně jí patří až 57. příčka.

Nejlepší výsledky: Shenzhen (1. kolo)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Shenzhen (1. kolo)

Bilance: 0-1

Bilance na venkovních betonech: 0-1

Siniaková se po loňské velmi nepovedené sezoně představila zkraje roku v Shenzhenu, kde v prvním kole uhrála osm her s pozdější šampionkou Jekatěrinou Alexandrovovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Generálka: Shenzhen (1. kolo)

Siniakové se v Melbourne Parku nikdy nedařilo. Při předchozích šesti účastech vyhrála jen dva zápasy. Loni v prvním kole nestačila na Belindu Bencicovou.

Kariérní bilance: 2-6

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2015, 2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Siniaková v prvním kole vyzve svou slavnější krajanku Petru Kvitovou, dvojnásobná wimbledonská šampionka bude jasnou favoritkou.





Kristýna Plíšková už prožila lepší sezonu než tu loňskou. Méně úspěšná z tenisových dvojčat loni dokonce na chvíli opustila elitní stovku žebříčku, díky zlepšené hře se do ní ale zase dokázala vrátit. Sezona to ovšem byla opravdu slabá, stejně jako Siniaková se jen dvakrát dostala do semifinále.

Nejlepší výsledky: Shenzhen (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Shenzhen (semifinále)

Bilance: 4-2

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Kristýna Plíšková si v úvodu letošního roku vede velmi slušně. Na úvodním turnaji v Shenzhenu mimo jiné porazila obhájkyni titulu Arynu Sabalenkovou a došla až do semifinále. O něco hůře se jí vedlo v Hobartu, kde ve druhém kole neudržela vedení proti senzaci letošního ročníku Lizette Cabreraové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Generálka: Shenzhen (semifinále), Hobart (2. kolo)

Na Australian Open, kde si hlavní soutěž zahraje pošesté, je jejím maximem třetí kolo z roku 2017. Loni ve druhém kole prohrála se Shuai Zhang.

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2017)

Loňský výsledek: 2. kolo

Plíšková nejprve nastoupí proti Heather Watsonové. Pokud zvítězí, nejspíše vyzve Elise Mertensovou. Ve třetím kole by si mohla zahrát s krajankou Karolínou Muchovou.



Tipujeme

Ashleigh Bartyová by měla zvládnout úvodní utkání s Lesjou Curenkovou a poradit by si měla také s Polonou Hercogovou, nebo Rebeccou Petersonovou. Ve třetím kole si musí dávat velký pozor na talentovanou Jelenu Rybakinovou, v osmifinále by nejspíše narazila na Alison Riskeovou, Petru Martičovou, nebo Julii Görgesovou. Proti všem zmíněným hráčkám by byla jasnou favoritkou.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bartyová - Rybakinová (3K), Bartyová - Riskeová (OF)

1. čtvrtfinalistka: Ashleigh Bartyová



Petra Kvitová se nejprve utká s krajankou Kateřinou Siniakovou a poté s Paulou Badosaovou, nebo kvalifikantkou. Do třetího kola by tedy určitě projít měla. V něm může potkat Jekatěrinu Alexandrovovou, která momentálně hraje ve skvělé formě a v úvodním týdnu sezony v Shenzhenu slavila premiérový triumf na okruhu WTA. V osmifinále nejspíše změří síly s Madison Keysovou, jíž může oplatit pár dní starou porážku z Brisbane. Nic jednoduchého loňskou finalistku nečeká, ale šance na čtvrtfinále je velká.

Zajímavé zápasy 1. kola: Gasparjanová - Sakkariová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Keysová - Sakkariová (3K), Alexandrovová - Kvitová (3K), Keysová - Kvitová (OF), Sakkariová - Kvitová (OF)

2. čtvrtfinalistka: Petra Kvitová



Loňská šampionka Naomi Ósakaová začne proti Marii Bouzkové, pak nastoupí buď proti Saisai Zheng, nebo kvalifikantce. Ve třetím kole by byl zajímavý souboj s Venus Williamsovou, nebo Cori Gauffovou, nabízí se i nasazená Barbora Strýcová. Ósakaová by neměla v osmifinále chybět. O čtvrtfinále by si měla zahrát se Sofií Keninovou, kterou porazila na začátku roku v Brisbane.

Zajímavé zápasy 1. kola: V. Williamsová - Gauffová, Stephensová - Shuai Zhang

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Ósakaová - V. Williamsová (3K), Ósakaová - Gauffová (3K), Ósakaová - Keninová (OF), V. Williamsová - Keninová (OF), Gauffová - Keninová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Naomi Ósakaová



Serena Williamsová i po mateřské a v pokročilém tenisové věku na grandslamech pravidelně postupuje až do finále. Majitelka 23 grandslamových trofejí začne proti Anastasii Potapovové, její další soupeřkou bude Tamara Zidanšeková, nebo Na-Lae Han. Ve třetím kole se může utkat s Qiang Wang, kterou loni smetla na US Open. Do osmifinále se mohou probojovat trápící se Johanna Kontaová, Caroline Wozniacká, jež odehraje svůj poslední turnaj, nebo Dajana Jastremská. Williamsová je jasnou favoritkou na čtvrtfinále.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Wozniacká - Jastremská (2K), Wozniacká - S. Williamsová (OF), Jastremská - S. Williamsová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Serena Williamsová



Aryna Sabalenková by mohla využít velké šance poprvé dojít do grandslamového čtvrtfinále. Postupně by si měla poradit s Carlou Suárezovou, vzápětí s Tímeou Babosovou, nebo Igou Šwiatekovou a ve třetím kole s Donnou Vekičovou, nebo vítězkou ročníku 2008 Marií Šarapovovou. V osmifinále mohou Bělorusku vyzvat Belinda Bencicová, nebo Jelena Ostapenková. Sabalenková má hru na to, aby všechny soupeřky ve své sekci pavouka porazila, momentálně z nich má nejlepší formu.

Zajímavé zápasy 1. kola: Vekičová - Šarapovová, Suárezová - Sabalenková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bencicová - Ostapenková (2K), Šarapovová - Sabalenková (3K), Bencicová - Šarapovová (OF), Bencicová - Sabalenková (OF)

5. čtvrtfinalistka: Aryna Sabalenková



Danielle Collinsová má příležitost znovu po roce dojít do závěrečných kol úvodního grandslamu sezony. Loňská semifinalistka má na začátku roku naprosto parádní formu a až na jednu výjimku své soupeřky ničí, letos má už dva skalpy hráček Top 10. Proti Vitalii Ďjačenkové by zaváhat neměla, případné druhé kolo proti Su-Wei Hsieh by bylo velmi těžké a jednoduše se netváří ani potenciální třetí kolo proti Simoně Halepové. V osmifinále by se mohla utkat s Elise Mertensovou, nebo Karolínou Muchovou. Pokud Američanka nebude příliš chybovat od základní čáry, pak se mezi nejlepší osmičku opravdu může dostat.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Collinsová - Su-Wei Hsieh (2K), Collinsová - Halepová (3K), Su-Wei Hsieh - Halepová (3K), Mertensová - Muchová (3K), Muchová - Halepová (OF), Muchová - Collinsová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Danielle Collinsová



Kiki Bertensová by si mohla poprvé zahrát ve druhém týdnu Australian Open, z hráček v další části losu má nejlepší formu. Nizozemka by neměla mít větší potíže s Irinou Beguovou, ani s Katerynou Bondarenkovou, či Arinou Rodionovovou. Hodně nebezpečná může být ve třetím kole Amanda Anisimovová, pokud bude mít svůj den. Do osmifinále se nabízí Elina Svitolinová, které se vstup do sezony vůbec nepovedl.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Svitolinová - Bertensová (OF)

7. čtvrtfinalistka: Kiki Bertensová



Karolína Plíšková může navázat na triumf v Brisbane, na letošním Australian Open je jednou z největších favoritek. Tuto úlohu se česká jednička pokusí potvrdit proti Kristině Mladenovicové, pak Lauře Siegemundové, nebo CoCo Vandewegheové a v souboji o osmifinále nejspíše proti Anastasii Pavljučenkovové. Do osmifinále mohou z druhé strany této části postoupit Markéta Vondroušová, Světlana Kuzněcovová, Camila Giorgiová, nebo Angelique Kerberová. Ani jedna z hráček momentálně nedosahuje kvalit Plíškové.

Zajímavé zápasy 1. kola: Mladenovicová - Kar. Plíšková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Vondroušová - Giorgiová (2K), Vondroušová - Kerberová (3K), Vondroušová - Kar. Plíšková (OF), Kerberová - Kar. Plíšková (OF)

8. čtvrtfinalistka: Karolína Plíšková

1. čtvrtfinále: Bartyová porazí Kvitovou | H2H 3-4

2. čtvrtfinále: S. Williamsová porazí Ósakaovou | H2H 1-2

3. čtvrtfinále: Sabalenková porazí Collinsovou | H2H 2-0

4. čtvrtfinále: Kar. Plíšková porazí Bertensovou | H2H 3-3

1. semifinále: Bartyová porazí S. Williamsovou | H2H 0-2

2. semifinále: Kar. Plíšková porazí Sabalenkovou | H2H 0-2

Finále: Kar. Plíšková porazí Bartyovou | H2H 2-4