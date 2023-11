Preview: Djokovič touží po úspěšné odvetě proti Sinnerovi. Sedmým triumfem by překonal Federera

V rámci posledního hracího dne letošního ročníku Turnaje mistrů jsou na programu finále. Obhájce titulu Novak Djokovič se znovu po pár dnech utká s rozjetou domácí hvězdou Jannikem Sinnerem. Italovi se pokusí oplatit těsnou porážku ze skupiny, a pokud se mu to podaří, tak se stane se sedmi triumfy nejúspěšnějším hráčem závěrečného vrcholu sezony a překoná legendárního Rogera Federera. Ještě předtím dojde na deblové finále, které obstarají dvojice Marcel Granollers, Horacio Zeballos a Rajeev Ram, Joe Salisbury.

Jannik Sinner (4.) - Novak Djokovič (1.) | Centre Court (18:00 SEČ)

Jannik Sinner měl před pár dny jedinečnou šanci z Turnaje mistrů vyřadit právě Novaka Djokoviče. Už před posledním zápasem skupiny s Holgerem Runem byl jistým semifinalistou a v případě porážky by Srb skončil už ve skupině. Zda se mu rozhodnutí hrát naplno a udržet neporazitelnost, které možná naštvalo některé jeho fanoušky, vymstí, se dozvíme v neděli. Djokovič se šance chopil, v semifinále s Carlosem Alcarazem zvýšil obrátky a suverénně prošel do finále. V něm může Italovi znemožnit získat jeho nejcennější titul v kariéře.

Djokovič je obvykle ve finále těch největších turnajů velmi těžko k poražení a Sinner může svého rozhodnutí litovat. Rekordman v počtu grandslamových trofejí letos prohrál jen jedno ze sedmi finále, a to po téměř pětihodinové a pětisetové bitvě s Alcarazem ve Wimbledonu.

Jannik Sinner se momentálně veze na už dost dlouhé vítězné vlně, a to i za pomoci podpory bouřlivého publika a domácích médií. Energie z hlediště mu jistě dodává veškeré síly, aby na letošním Turnaji mistrů mohl takto excelovat. K fantastickým výkonům mu nejspíše pomohlo i rozhodnutí nenastoupit před dvěma týdny k osmifinálovému utkání na Masters v Paříži, před nímž měl velmi málo času na regeneraci. Dvaadvacetiletý Ital pochopitelně nechtěl riskovat žádné zranění a z turnaje odstoupil.

Své letošní působení na závěrečném vrcholu sezony zahájil snadnou výhrou nad Stefanosem Tsitsipasem a poté v třísetové bitvě přemohl Djokoviče, Holgera Runeho i Daniila Medveděva. Stal se tak prvním italským finalistou v 54leté historii prestižního Turnaje mistrů.

Aktuálně čtvrtý hráč světa načasoval formu před Turnajem mistrů nejlépe ze všech účastníků. Rodák ze San Candida je prvním tenistou od Rogera Federera v roce 2003, který před dosažením 23. narozenin prošel do finále Turnaje mistrů bez jediné porážky. Legendární Švýcar tehdy při celkově druhém startu slavil svůj první triumf na tomto podniku a postupně se stal jeho historicky nejúspěšnějším hráčem.

S kolegy z TOP 10 vyhrál posledních osm soubojů, v šesti z nich čelil někomu z nejlepší pětky. Do finále tak určitě nastoupí s pořádným sebevědomím. Před duelem s Djokovičem ho jistě povzbudí i parádní bilance 11:3 ve finálových zápasech na nejvyšším okruhu, která zahrnuje triumf na Next Gen ATP Finals na halových betonech v Itálii.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Peking, Toronto, Montpellier (T); Miami, Rotterdam (F); Wimbledon, Monte Carlo, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň, Montpellier (T); Rotterdam (F)

Bilance: 61:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance v hale: 17:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 12:5 (kariérní 21:26)

Bilance ve finále: 4:2 (kariérní 10:3)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (SF), US Open (OF)

Jannik Sinner - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Vídeň (T), Paříž (OF)

Odehrané zápasy: Tsitsipas (6:4, 6:4), Djokovič (7:5, 6:7, 7:6), Rune (6:2, 5:7, 6:4), Medveděv (6:3, 6:7, 6:1)

Novak Djokovič narazil v semifinále na svého největšího letošního rivala Carlose Alcaraze a parádně využil rychlejšího povrchu, který byl nevýhodou spíše pro soupeře. Šestatřicetiletý Srb byl v klíčových momentech bezchybný a po vítězství 6:3, 6:2 se ve vzájemné bilanci dostal do vedení 3:2. Jedná se o jeho nejsnazší utkání na turnaji, předtím sehrál tři sety proti Holgerovi Runemu, Sinnerovi i náhradníkovi Hubertovi Hurkaczovi.

Před pár týdny v pařížské hale Bercy vylepšil svůj vlastní rekord, když dosáhl na již 40. triumf na akcích Masters. O týden později si výhrou ve skupině závěrečného vrcholu roku zajistil další vylepšení vlastního rekordu, už poosmé v kariéře zakončí sezonu na postu světové jedničky. Nyní se může osamostatnit na prvním místě v počtu titulů z Turnaje mistrů, o které se nyní se šesti triumfy dělí s Rogerem Federerem. Navíc se může přiblížit metě 100 titulů, momentálně vlastní 97 kousků.

Rodák z Bělehradu obvykle takto důležitá finále proti nečlenům Big Three neprohrává, ovšem pro Turnaj mistrů tohle neplatí. Čtyři z předchozích šesti titulů zapsal v případě, že ve finále narazil na kolegu z Big Three (včetně odstoupení Federera). Ve finále tohoto podniku je podeváté a má úspěšnost 5:2, nezdar zaregistroval proti domácímu Andymu Murraymu v roce 2016 v Londýně a Alexanderovi Zverevovi v tom samém dějišti o dva roky později. Všech sedm odehraných finále skončilo ve dvou setech.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Paříž, US Open, Cincinnati, French Open, Australian Open, Adelaide (T); Wimbledon (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž (T)

Bilance: 54:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance v hale: 8:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 16:4 (kariérní 256:111)

Bilance ve finále: 6:1 (kariérní 96:40)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (F), US Open (T)

Novak Djokovič - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 49:18

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2012-15, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve finále: 5:2

Generálka: Paříž (T)

Odehrané zápasy: Rune (7:6, 6:7, 6:3), Sinner (5:7, 7:6, 6:7), Hurkacz (7:6, 4:6, 6:1), Alcaraz (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 3:1. Sinner se v posledních měsících prezentuje životní formou a nejspíše si triumf na Turnaji mistrů zaslouží více než Djokovič. Ten si ale bude muset každopádně vybojovat, protože ho čeká jedna z nejtěžších možných výzev v tenisovém světě, a sice porazit ve finále velkého turnaje Djokoviče.

Djokovič debutoval na závěrečném vrcholu sezony v roce 2007 a letošní účast je jeho 16. kariérní. Ještě nikdy v rámci jednoho ročníku tohoto podniku neprohrál dvakrát se stejným hráčem. Sinner bude s největší pravděpodobností potřebovat výjimečný výkon, aby jako první Djokoviče porazil v jednom ročníku Turnaje mistrů dvakrát.

M. Granollers / H. Zeballos - R. Ram / J. Salisbury | Centre Court (15:00 SEČ)

Rajeev Ram s Joem Salisburym si už třetím rokem po sobě zahrají finále na Turnaji mistrů a mohou jako první od Henriho Kontinena a Johna Peerse v roce 2017 obhájit titul na závěrečném vrcholu sezony. Ve finále budou čelit Marcelovi Granollersovi a Horaciovi Zeballosovi, také španělsko-argentinský tandem prošel do závěrečného kola bez jediné porážky. Bude se jednat o devátý souboj těchto dvojic, v jediném letošním v Římě měli navrch Granollers se Zeballosem.

Granollers se Zeballosem zahájili spolupráci v létě 2019 a na kontě mají osm společných triumfů, pět z nich vybojovali na akcích Masters. Ve finále Turnaje mistrů jsou jako tým na rozdíl od soupeřů poprvé. Sedmatřicetiletý Granollers vlastní 25 titulů, v roce 2012 kraloval s krajanem Marcem Lópezem právě na závěrečném vrcholu sezony. O rok starší Zeballos je zatím na čísle 20 a bude usilovat o svou nejcennější trofej.

Cesta turnajem

RR: S. González/Roger-Vasselin (2:6, 6:3, 10:7)

RR: Dodig/Krajicek (6:4, 6:4)

RR: M. González/Molteni (6:3, 6:4)

SF: Bopanna/Ebden (7:5, 6:4)

Ram se Salisburym začali nastupovat bok po boku o něco dříve, konkrétně na začátku sezony 2019, a zaútočí na 13. společný vavřín. Loňští šampioni Turnaje mistrů sice na Masters kralovali "jen" třikrát, nicméně mají čtyři triumfy na grandslamech, včetně posledních tří ročníků US Open. Devětatřicetiletý Ram zabojuje o svůj jubilejní 30. kariérní titul, 31letý Salisbury se může v tuto chvíli pochlubit 15 trofejemi v této disciplíně.

Cesta turnajem

RR: Bopanna/Ebden (6:3, 6:4)

RR: Koolhof/N. Skupski (6:3, 3:6, 10:7)

RR: Hijikata/Kubler (5:7, 6:1, 10:2)

SF: S. González/Roger-Vasselin (7:6, 3:6, 10:7)



