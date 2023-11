Preview: Semifinálový šlágr Djokoviče s Alcarazem. Vítěz si zahraje s Medveděvem, či Sinnerem

V rámci sedmého hracího dne letošního ročníku Turnaje mistrů jsou na programu semifinálové souboje. Bývalý šampion Daniil Medveděv se o finále utká s jediným neporaženým semifinalistou a domácí hvězdou Jannikem Sinnerem. Večerní utkání nabídne šlágr mezi šestinásobným vítězem a obhájcem titulu Novakem Djokovičem a debutantem Carlosem Alcarazem.

Jannik Sinner (4.) - Daniil Medveděv (3.) | Centre Court (14:30 SEČ)

Jannik Sinner měl na nedávném Masters v Paříži velmi málo času na regeneraci před nástupem k osmifinálovému utkání. Z turnaje nakonec odstoupil a někteří tenisoví příznivci začali zpochybňovat jeho mentalitu a bojovnost. Na Turnaji mistrů naopak možná tu samou skupinu fanoušků překvapil, když nechal na kurtu vše, aby po téměř tříhodinové bitvě zdolal Holgera Runeho. Přitom měl před zápasem jistý postup do semifinále a v případě porážky by znemožnil semifinálovou účast největšímu favoritovi Novakovi Djokovičovi. Zda náročný duel nějakým způsobem ovlivní jeho výkon v semifinále či případném finále zjistíme o víkendu.

Pro 22letého Itala je výhra v posledním zápase skupiny bezpochyby důležitá, protože mu umožnila zůstat na vítězné vlně a pokračovat ve sbírání cenných skalpů a skvělých výsledků ve druhé půlce probíhající sezony. Jedná se o jeho už sedmé vítězství v řadě v soubojích s hráči TOP 10, delší šňůru předvedli z aktivních tenistů pouze Djokovič, Rafael Nadal a Medveděv.

"Bylo pro mě velmi důležité, abych ten zápas zvládl a navázal na to, co jsem předvedl proti Novakovi (vítězství nad Djokovičem ve druhém utkání skupiny). Nikdy předtím jsem Holgera neporazil a věděl jsem, že to bude velká bitva. Je fantastické, že se mi podařilo vyhrát," řekl po skalpu Runeho.

Teprve až v posledních měsících se mu daří pravidelně porážet ty nejlepší hráče na těch největších turnajích. V poslední době zapsal premiérový skalp Medveděva (Peking a Vídeň) a Djokoviče (Turnaj mistrů) a srovnal vzájemnou bilanci s rivalem Carlosem Alcarazem na 4:4 (Peking). A právě tito tři jsou ostatními semifinalisty letošního Turnaje mistrů, takže načasování nemohl mít nejlepší Ital v žebříčku lepší a měl by si proti všem dalším adeptům na titul věřit.

Celou kariéru se mu daří na rychlých halových betonech a letošní rok je v tomto ohledu výjimečný. Na krytých hardech dokázal v dosavadním průběhu aktuální sezony vyhrát 16 ze 17 duelů. Jediný nazdar zaznamenal v únoru ve finále v Rotterdamu, když nedotáhl náskok setu právě proti Medveděvovi.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Vídeň, Peking, Toronto, Montpellier (T); Miami, Rotterdam (F); Wimbledon, Monte Carlo, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy v hale: Vídeň, Montpellier (T); Rotterdam (F)

Bilance: 60:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance v hale: 16:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 11:5 (kariérní 20:26)

Bilance v semifinále: 6:3 (kariérní 13:8)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (SF), US Open (OF)

Jannik Sinner - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Vídeň (T), Paříž (OF)

Odehrané zápasy: Tsitsipas (6:4, 6:4), Djokovič (7:5, 6:7, 7:6), Rune (6:2, 5:7, 6:4)

Daniil Medveděv uštědřil v tomto týdnu hned dvě rány svému neoblíbenému rivalovi Alexanderovi Zverevovi. Nejprve ho ve středu ve dvou těsných setech porazil a zajistil si semifinálovou účast. Následně v pátek šetřil síly a prohrál ve dvou setech s Carlosem Alcarazem, čímž Zvereva vyřadil z turnaje ještě před jeho posledním utkáním ve skupině.

Páteční dvousetová porážka však pro 27letého Rusa znamená, že v Červené skupině skončil druhý a v semifinále bude čelit domácímu Sinnerovi, který má v tuto chvíli možná vůbec nejlepší formu ze všech účastníků a hlavně se může spolehnout na obrovskou podporu publika. Otázkou je, jestli by bylo lepší skupinu vyhrát a nastoupit v semifinále proti světové jedničce a šestinásobnému šampionovi Novakovi Djokovičovi.

Jeho forma není v posledních měsících ideální, mnohem lépe si vedl v úvodní půlce sezony. Krátce před Turnajem mistrů zaregistroval několik zklamání včetně porážek se Sebastianem Kordou a Grigorem Dimitrovem a optimální výkonnost zatím hledá i v Turíně.

Z letošních semifinalistů má hned po Djokovičovi nejvíce zkušeností se závěrečným vrcholem sezony. V minulosti zvládl oba semifinálové duely, v roce 2020 porazil Rafaela Nadala a předloni Caspera Ruuda. Ročník 2020 nakonec ovládl.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Miami, Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Vídeň, Peking, US Open, Indian Wells (F); Wimbledon, Adelaide (SF)

Největší úspěchy v hale: Rotterdam (T); Vídeň (F)

Bilance: 66:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 11:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 12:8 (kariérní 41:40)

Bilance v semifinále: 9:2 (kariérní 36:13)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (SF), US Open (F)

Daniil Medveděv - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 11:8

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: skupina

Bilance v semifinále: 2:0

Generálka: Vídeň (F), Paříž (2K)

Odehrané zápasy: Rubljov (6:4, 6:2), Zverev (7:6, 6:4), Alcaraz (4:6, 4:6)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 6:2. Sinner měl ovšem navrch v posledních dvou soubojích ve finále v Pekingu i Vídni. Vzhledem k současné formě obou aktérů má domácí hvězda, kterou požene publikum, jedinečnou šanci porazit Medveděva už potřetí v řadě.

Carlos Alcaraz (2.) - Novak Djokovič (1.) | Centre Court (21:00 SEČ)

Skupinový formát Turnaje mistrů je někdy možná nefér a letos z něj alespoň trochu těžil Carlos Alcaraz. V posledním utkání skupiny totiž potkal Daniila Medveděva, který měl postup do semifinále jistý a v případě porážky by vyřadil neoblíbeného rivala Alexandera Zvereva. Rus nepůsobil zrovna motivovaně a 20letý Španěl ho porazil hladce ve dvou setech, čímž si sám zajistil semifinálovou účast.

Z postupu do semifinále musí mít určitě radost. Ke svému debutu na Turnaji mistrů totiž nepřijel v ideální formě a teprve až v tomto týdnu si připsal své první letošní výhry na halových betonech. Navíc prohrál úvodní duel skupiny se Zverevem, který klidně mohl zvítězit ve dvou setech, kdyby nezahodil několik šancí v úvodní sadě.

Bývalý lídr žebříčku je každopádně druhým nejlepším hráčem aktuální sezony, hned za Djokovičem. Vzhledem k tomu si možnost zaútočit na Turnaji mistrů na finále určitě zaslouží. V momentálním roce posbíral napříč všemi úrovněmi celkem 67 výher a nikdo na hlavní tour nedosáhl na větší počet titulů než on (6).

V posledních dvou semifinále neuspěl, skousnout porážku musel proti momentální světové trojce Medveděvovi na US Open i čtyřce Jannikovi Sinnerovi v Pekingu. Nyní se pokusí porazit světovou jedničku Djokoviče a zajistit si své největší halové finále v kariéře. Na halových turnajích ATP hrál bývalý šampion Turnaje mistrů do 21 let dosud dva semifinálové duely a oba prohrál.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Queens, Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Cincinnati, Rio de Janeiro (F); Peking, US Open, French Open, Miami (SF)

Největší úspěchy v hale: Turnaj mistrů (SF)

Bilance: 65:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 2:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 11:5 (kariérní 23:14)

Bilance v semifinále: 8:4 (kariérní 16:9)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (SF), Wimbledon (T), US Open (SF)

Carlos Alcaraz - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 2:1

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Paříž (2K)

Odehrané zápasy: Zverev (7:6, 3:6, 4:6), Rubljov (7:5, 6:2), Medveděv (6:4, 6:4)

Novak Djokovič ztratil v posledním utkání skupiny set s Hubertem Hurkaczem (7:6, 4:6, 6:1) a postup do semifinále už neměl ve svých rukách. Aktuální lídr žebříčku tak potřeboval, aby domácí Jannik Sinner večer porazil Holgera Runeho. Šestatřicetiletý Srb si však zřejmě nedělal ohledně semifinálové účasti starosti, dokonce prohlásil, že nejspíše nebude večerní duel sledovat ani nebude Sinnerovi fandit.

Upřímně měl celkem smůlu, že se vůbec do takovéto situace dostal. Rune totiž těžil ze skreče Stefanose Tsitsipase, která se mu zapsala jako dvousetová výhra, a Sinner přehrál zdravotně indisponovaného Řeka ve dvou setech. Na rozdíl od Sinnera a Runeho musel čelit odpočatému náhradníkovi Hubertovi Hurkaczovi, jenž disponuje dělovým servisem a rychlý beton v turínské hale je pro něj šitý jako na míru.

Rekordman v počtu grandslamových trofejí může být v závěrečných bojích ještě mnohem nebezpečnější než ve skupinové fázi. Zatímco ostatní tři semifinalisté letošního ročníku Turnaje mistrů hráli na této akci dohromady jen dvě semifinále, Djokovič je šestinásobným šampionem a v případě triumfu se stane nejúspěšnějším hráčem závěrečného vrcholu sezony a překoná Rogera Federera.

Už přes dekádu je na těch nejprestižnějších turnajích největší překážkou a tuto roli si drží i letos, přestože vynechal několik prestižních podniků a momentálně hájí nespočet rekordů. V aktuálním roce vyhrál tři ze čtyř grandslamů a od červnového French Open včetně postoupil na všech pěti akcích do finále.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Paříž, US Open, Cincinnati, French Open, Australian Open, Adelaide (T); Wimbledon (F); Dubaj (SF)

Největší úspěchy v hale: Paříž (T)

Bilance: 53:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance v hale: 7:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 15:4 (kariérní 255:111)

Bilance v semifinále: 7:1 (kariérní 135:47)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T), Wimbledon (F), US Open (T)

Novak Djokovič - Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 48:18

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2012-15, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 8:3

Generálka: Paříž (T)

Odehrané zápasy: Rune (7:6, 6:7, 6:3), Sinner (5:7, 7:6, 6:7), Hurkacz (7:6, 4:6, 6:1)

Vzájemná bilance: 2:2. Djokovič se v posledních měsících prezentoval lepší formou, je podstatně úspěšnějším hráčem na halových betonech a také má mnohem více zkušeností s Turnajem mistrů. Do utkání tak zaslouženě vstoupí jako favorit a dá se očekávat, že jednoho ze svých největších rivalů současnosti porazí.

Alcaraze však nelze podceňovat ani na krytých tvrdých površích. Ačkoli neměl moc zkušeností s travnatými dvorci, dokázal Djokoviče zaskočit v pětisetové finálové bitvě v letošním Wimbledonu. Srb, který ale nepředvedl zrovna povedený výkon, našel přemožitele na wimbledonském centrálním dvorci po více než 10 letech a přišel o možnost dosáhnout na kalendářní Grand Slam.

Program 7. hracího dne

• CENTRE COURT • (od 12:00 SEČ)

1. Granollers/Zeballos (5-Šp./Arg.) - Bopanna/Ebden (3-Indie/Austr.)

2. Sinner (4-It.) - Medveděv (3-) / nejdříve ve 14:30 SEČ

3. Ram/Salisbury (6-USA/Brit.) - González/Roger-Vasselin (4-Mex./Fr.) / nejdříve v 18:30 SEČ

4. Alcaraz (2-Šp.) - Djokovič (1-Srb.) / nejdříve ve 21:00 SEČ



