Preview: US Open muži

V pondělí startuje hlavní soutěž obvykle závěrečného grandslamu sezony US Open. Nasazenou jedničkou bude světová jednička Novak Djokovič. V hlavní soutěži bude české barvy hájit pouze Jiří Veselý. Obhájce titulu Rafael Nadal se rozhodl do New Yorku necestovat, chybět budou z elitní desítky ještě Roger Federer a Gaël Monfils.

Již v pondělí startuje hlavní soutěž obvykle závěrečného grandslamu sezony US Open. O stříbrný pohár se bude bojovat od 31. srpna do 13. září.

Herní pole vede světová jednička a trojnásobný šampion Novak Djokovič, který bude největším favoritem. Mezi další favority sázkové kanceláře řadí Dominica Thiema, loňského finalistu Daniila Medveděva a Stefanose Tsitsipase.

České barvy bude v hlavní soutěži hájit pouze nejlepší Čech na žebříčku a aktuálně 65. hráč světa Jiří Veselý.

Letošního ročníku se nezúčastní tři členové elitní desítky - obhájce titulu Rafael Nadal, Roger Federer ani Gaël Monfils. Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, nebudou ve Flushing Meadows startovat Kei Nišikori, Fernando Verdasco, Yen-Hsun Lu a Alexej Popyrin.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí tenisté Michael Mmoh, Mitchell Krueger, Sebastian Korda, Thai-Son Kwiatkowski, Maxime Cressy, Ulises Blanch, Brandon Nakašima a J. J. Wolf.

Letošní ročník amerického grandslamu bude velmi neobvyklý. Kvůli pandemii koronaviru se bude poprvé v historii konat bez diváků a průběh turnaje budou provázet velmi přísná opatření. Navíc se ani neuskutečnily kvalifikační boje.

Světová jednička Djokovič se bez ohledu na výsledky letošního US Open udrží na tenisovém trůnu.

Celková dotace turnaje činí přibližně 53,4 milionu dolarů (cca 1,19 miliardy českých korun). Vítěz získá šek v hodnotě tří milionů dolarů (cca 66,7 milionu českých korun) a 2 000 bodů do žebříčku ATP.



Největší favorité



Novak Djokovič letos exceluje a pokračuje ve výborných výkonech. Aktuálně první hráč světa letos dokonce ještě neokusil porážku, když Srbsku pomohl k triumfu v premiérovém ročníku ATP Cupu, na Australian Open získal 17. grandslamovou trofej a přemožitele nenašel ani v Dubaji.

Nejlepší výsledky: New York, Dubaj, Australian Open, ATP Cup (vítěz)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York, Dubaj, Australian Open, ATP Cup (vítěz)

Bilance: 23-0

Bilance na venkovních betonech: 23-0

Grandslamy: Australian Open (vítěz)

Djokovič letošní vítěznou sérii čítající už 23 zápasů úspěšně natáhl právě ve Flushing Meadows, kam se kvůli koronaviru přesunulo Masters ze Cincinnati, přestože bojoval se zraněním krku. V New Yorku si bez ztráty setu poradil s Ričardasem Berankisem, Tennysem Sandgrenem i Janem-Lennardem Struffem a poté úspěšně otočil souboje s Robertem Bautistou a Milosem Raonicem.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Generálka: New York (vítěz)

Djokoviče čeká 15. kariérní účast na US Open a pouze při úvodních dvou nedokázal dojít do druhého týdne. Na samotný vrchol dokráčel třikrát, naposledy předloni. Loni skončil již v osmifinále, v němž vzdal Stanovi Wawrinkovi.

Kariérní bilance: 72-11

Nejlepší výsledek: vítěz (2011, 2015, 2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Možná cesta turnajem

1K: Džumhur | H2H 2-0

2K: Edmund | H2H 5-1, NEBO Bublik | H2H 0-0

3K: (28) Struff | H2H 4-0

OF: (16) Isner | H2H 10-2

ČF: (7) Goffin | H2H 7-1

SF: (4) Tsitsipas | H2H 3-2

F: (2) Thiem | H2H 7-4





Dominic Thiem nebyl pro Rakousko v premiérovém ročníku ATP Cupu očekávaným přínosem, nicméně chuť si spravil na Australian Open, kde si zahrál své třetí grandslamové finále v kariéře. Ani tentokrát se ale titulu nedočkal, ve finále podlehl Novakovi Djokovičovi. Před pauzou se stihl představit už jen na antuce v Rio de Janeiru, kde ve čtvrtfinále utrpěl šokující porážku s Gianlucou Magerem.

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 9-5

Bilance na venkovních betonech: 7-4

Grandslamy: Australian Open (finále)

Thiem během koronavirové přestávky nelenil a odehrál celkem 28 zápasů s bilancí 25-3. Po restartu sezony se ale v dobré formě nepředvedl, na přípravném turnaji ve Flushing Meadows skončil hned na úvod po výprasku od Filipa Krajinoviče.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: New York (2. kolo)

Thiem se obvykle závěrečného grandslamu sezony zúčastní posedmé. Nejhorší výsledek zaznamenal loni, kdy hned v prvním kole prohrál s Thomasem Fabbianem. Jeho maximem je předloňské čtvrtfinále.

Kariérní bilance: 15-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Munar | H2H 3-0

2K: Nagal | H2H 0-0, NEBO Klahn | H2H 0-0

3K: (31) Čilič | H2H 2-0

OF: (15) Auger-Aliassime | H2H 0-0

ČF: (8) Bautista | H2H 1-3

SF: (3) Medveděv | H2H 2-1

F: (1) Djokovič | H2H 4-7





Daniil Medveděv loni touto dobou prožil nejlepší období dosavadního průběhu své kariéry a zatím se mu nedaří na něj navázat. Po solidních výkonech v ATP Cupu vypadl na Australian Open v osmifinále a halové podniky v Rotterdamu a Marseille se mu vůbec nepovedly.

Nejlepší výsledky: New York (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: New York (čtvrtfinále)

Bilance: 10-5

Bilance na venkovních betonech: 9-3

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Medveděv vypadá po dlouhé koronavirové pauze konečně odpočatě. Ve slušné formě se představil na přípravné akci právě ve Flushing Meadows, kde nedal šanci Marcosovi Gironovi ani Aljažovi Bedenemu a ve čtvrtfinále ve třech setech podlehl Robertovi Bautistovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: New York (čtvrtfinále)

Medveděv bude hrát US Open pátým rokem v řadě, počtvrté se objeví v hlavní soutěži. Zatímco při prvních dvou startech se nedostal do druhého týdne, loni až ve finále po pětisetové bitvě podlehl Rafaelovi Nadalovi.

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: finále

Možná cesta turnajem

1K: Delbonis | H2H 0-0

2K: O'Connell | H2H 0-0, NEBO Djere | H2H 0-1

3K: (29) Pella | H2H 0-2

OF: (14) Dimitrov | H2H 2-1

ČF: (6) M. Berrettini | H2H 1-0

SF: (2) Thiem | H2H 1-2

F: (1) Djokovič | H2H 2-4





Stefanos Tsitsipas neměl vůbec vydařený start do sezony, ale těsně před koronavirovou pauzou se začal zvedat. Řecký mladík na konci února ovládl halový podnik v Marseille a v Dubaji až ve finále nestačil na Novaka Djokoviče.

Nejlepší výsledky: Marseille (vítěz); Dubaj (finále); New York (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (finále); New York (semifinále)

Bilance: 16-6

Bilance na venkovních betonech: 9-5

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Tsitsipas těsně před koronavirovou pauzou po nemastném neslaném vstupu do sezony zase předváděl svůj nejlepší tenis a i na přípravném turnaji ve Flushing Meadows se mu dařilo. Přes Kevina Andersona, Johna Isnera a Reillyho Opelku prošel do semifinále, v němž podlehl Milosovi Raonicovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: New York (semifinále)

Tsitsipas na výrazný výsledek na US Open stále čeká. Hlavní soutěže se v minulosti zúčastnil dvakrát, při své premiéře (2018) vypadl ve druhém kole, loni dokonce hned na úvod po porážce s Andrejem Rubljovem.

Kariérní bilance: 1-2

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Ramos | H2H 2-0

2K: Cressy | H2H 0-0, NEBO Kovalík | H2H 1-1

3K: (27) Čorič | H2H 1-0

OF: (13) Garín | H2H 0-1

ČF: (5) A. Zverev | H2H 5-1

SF: (1) Djokovič | H2H 2-3

F: (2) Thiem | H2H 3-4



Češi v akci



Jiří Veselý na začátku února v Puné získal svůj druhý kariérní titul na hlavním okruhu a vrátil se do elitní stovky žebříčku ATP. Jenže jinak se nejlepšímu Čechovi na žebříčku a jedinému českému účastníkovi ve dvouhře mužů letošního US Open letos nedaří.

Nejlepší výsledky: Puné (vítěz)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Puné (vítěz)

Bilance: 13-6

Bilance na venkovních betonech: 8-4

Grandslamy: Australian Open (nehrál)

Veselý se během koronavirové pauzy účastnil domácích exhibičních akcí (bilance 8-1). Jenže na prvním podniku po restartu vypadl na challengeru v Praze hned po prvním zápase.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: žádná

Veselý se na US Open představí posedmé v kariéře. Nejdále se dostal v roce 2015, kdy vypadl až ve třetím kole. Nejčastěji končí hned po úvodním zápase, ten se mu stal osudným i loni, když po úspěšné kvalifikaci prohrál pětisetovou bitvu s Ričardasem Berankisem.

Kariérní bilance: 3-5

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015)

Loňský výsledek: 1. kolo

Veselý do turnaje vstoupí premiérovým soubojem s Corentinem Moutetem. Pokud by přes talentovaného francouzského mladíka přešel, čekal by ho zřejmě Daniel Evans. Proti nasazenému Britovi by byl jasným outsiderem.



Tipujeme

Novak Djokovič ovládl generálku právě ve Flushing Meadows a letos zatím neokusil hořkost porážky. Aktuálně první hráč světa je jasně největším favoritem na triumf a ve čtvrtfinále by rozhodně chybět neměl. Trojnásobný šampion začne proti Damirovi Džumhurovi, poté ho čeká Kyle Edmund, nebo Alexander Bublik a ve třetím kole nejspíše Jan-Lennard Struff. Do osmifinále se nabízí John Isner, nebo Pablo Carreño.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Carreño - Isner (3K)

1. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



Další sekce pavouka je podstatně otevřenější. Šanci určitě mají Denis Shapovalov i Taylor Fritz. Ve skvělé formě se na přípravné akci v New Yorku představil Filip Krajinovič, který byl blízko semifinálové účasti. Dále je tu nasazená sedmička David Goffin. Ve třetím kole by si to měli rozdat Shapovalov s Fritzem a Krajinovič s Goffinem. Nejzkušenějším a nejúspěšnějším z kvarteta je Goffin, otazníkem je však jeho forma. Přesto mu na postup mezi nejlepší osmičku věříme.

Zajímavé zápasy 1. kola: Shapovalov - Korda, Opelka - Goffin

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Shapovalov - Fritz (3K), Shapovalov - Opelka (OF), Fritz - Opelka (OF)

2. čtvrtfinalista: David Goffin



Dalo by se říci, že jeden z největších favoritů Stefanos Tsitsipas má cestu do čtvrtfinále umetenou. Nejprve ho čeká Albert Ramos, následně Maxime Cressy, nebo Jozef Kovalík a ve třetím kole možná trápící se Borna Čorič. V osmifinále může narazit na další nasazené - Dušana Lajoviče, nebo Christiana Garín. Úřadující vítěz Turnaje mistrů Tsitsipas by byl proti všem zmíněným jasným favoritem.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: -

3. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



Na konci horní poloviny pavouka máme mezi nasazenými Diega Schwartzmana, Huberta Hurkacze, Adriana Mannarina a Alexandera Zvereva. Favorizovaní Schwartzman se Zverevem se v New Yorku nepředvedli v nijak oslnivé formě, ale to ani jejich potenciální soupeři. Proto by si měli zopakovat loňský osmifinálový souboj a znovu by mohl mít navrch Schwartzman. Do karet mu hraje i fakt, že se Zverev na grandslamech stále nijak výrazně neprosadil.

Zajímavé zápasy 1. kola: Anderson - A. Zverev

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Schwartzman - A. Zverev (OF)

4. čtvrtfinalista: Diego Schwartzman



Matteo Berrettini, který si loni na US Open zahrál své premiérové grandslamové semifinále, by si měl postupně poradit s Go Soedou, Juičim Sugitou, nebo Ugem Humbertem a ve třetím kole s Casperem Ruudem, či možná Aljažem Bedenem. Mnohem těžší bude pro světovou osmičku osmifinále, obzvláště pokud se do něj probojují Andrej Rubljov, nebo nevyzpytatelný Benoit Paire. Pokud se utkají Berrettini s Rubljovem, může dojít na další reprízu loňského osmifinále.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Berrettini - Rubljov (OF)

5. čtvrtfinalista: Matteo Berrettini



Daniil Medveděv se na přípravné akci právě ve Flushing Meadows představil ve velmi slušné formě a na letošním US Open patří k největším favoritům. Nasazenou trojku nejprve vyzve Federico Delbonis, poté Christopher O'Connell, nebo Laslo Djere a ve třetím kole možná Guido Pella. Do osmifinále by měl loňský finalista projít bez větších potíží. V něm se může potkat s Grigorem Dimitrovem. Bulhar je určitě nebezpečným soupeřem, ale po pauze má lepší formu Medveděv.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Dimitrov - Medveděv (OF)

6. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv



O dalším čtvrtfinalistovi by se mělo rozhodnout již ve třetím kole mezi Robertem Bautistou a Milosem Raonicem. Oba v posledních dnech v New Yorku předvedli skvělou formu a sahali po skalpu světové jedničky Novaka Djokoviče. V osmifinále se vítěz nejspíše utká s Alexem de Minaurem, nebo Karenem Chačanovem. Všech pět předchozích soubojů vyhrál Raonic.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Bautista - Raonic (3K)

7. čtvrtfinalista: Milos Raonic



Dominic Thiem sice na přípravném turnaji hned na úvod schytal výprask od Filipa Krajinoviče, nicméně i tak se řadí mezi největší favority. První těžší soupeř by měl na finalistu letošního Australian Open čekat ve třetím kole v podobě Marina Čiliče. Do osmifinále by se měli dostat Felix Auger-Aliassime, Andy Murray, nebo Daniel Evans. I proti nim by byl Thiem favoritem.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Auger-Aliassime - Murray (2K), Murray - Evans (3K), Čilič - Thiem (3K), Murray - Čilič (OF), Murray - Thiem (OF)

8. čtvrtfinalista: Dominic Thiem

1. čtvrtfinále: Djokovič porazí Goffina | H2H 7-1

2. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Schwartzmana | H2H 1-1

3. čtvrtfinále: Medveděv porazí Berrettiniho | H2H 1-0

4. čtvrtfinále: Thiem porazí Raonice | H2H 2-2

1. semifinále: Djokovič porazí Tsitsipase | H2H 3-2

2. semifinále: Medveděv porazí Thiema | H2H 1-2

Finále: Djokovič porazí Medveděva | H2H 4-2