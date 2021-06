V pondělí startuje hlavní soutěž nejslavnějšího turnaje světa. Herní pole vede světová jednička, pětinásobný šampion a vítěz posledních dvou ročníků Novak Djokovič. Mezi největší favority se dále řadí Stefanos Tsitsipas, Daniil Medveděv a osminásobný šampion Roger Federer. České barvy bude v All England Clubu hájit pouze Jiří Veselý.

Suverénně největším favoritem je světová jednička, pětinásobný šampion a vítěz posledních dvou ročníků Novak Djokovič. Toho podle sázkových kanceláří mohou nejvíce ohrozit Stefanos Tsitsipas, Daniil Medveděv a osminásobný šampion Roger Federer.

Z českých tenistů se v hlavní soutěži v All England Clubu představí pouze Jiří Veselý.

Z hráčů, kteří byli přihlášeni do hlavní soutěže, do svatostánku nedorazili Rafael Nadal, Dominic Thiem, David Goffin, Milos Raonic, Stan Wawrinka, Borna Čorič, Kyle Edmund ani Attila Balázs.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdrželi domácí tenisté Andy Murray, Jack Draper, Liam Broady a Jay Clarke, Australan Alex Bolt a Španěl Carlos Alcaraz.

Djokoviče může po skončení turnaje z tenisového trůnu sesadit pouze Medveděv. K tomu však potřebuje postoupit minimálně do finále a Djokovič by se nesměl dostat dále než do semifinále.

Celková dotace turnaje činí zhruba 35 milionů liber (cca 1,04 miliardy českých korun). Vítěz získá šek v hodnotě 1,7 milionu liber (cca 50,63 milionu českých korun) a 2 000 bodů do žebříčku ATP.



Největší favorité



Novak Djokovič na začátku sezony vyhrál devět zápasů v řadě, třetím rokem po sobě ovládl Australian Open, celkově podeváté, a získal 18. grandslamovou trofej. Další přidal v Paříži, dotáhl se na rekordmany v počtu grandslamových vavřínů Rogera Federera a Rafaela Nadala na rozdíl jediného titulu a stal se teprve třetím hráčem v historii, který dvakrát vyhrál všechny grandslamy.

Nejlepší výsledky: French Open, Bělehrad 2, Australian Open (vítěz); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 27-3

Bilance na trávě: 0-0

Grandslamy: Australian Open (vítěz), French Open (vítěz)

Djokovičovi se zpočátku na antuce nedařilo, ale v Římě už prošel do finále, pak ovládl menší domácí akci v Bělehradu a na French Open vyhrál všech sedm zápasů, přestože dvakrát prohrával 0-2 na sety včetně finále proti Stefanosovi Tsitsipasovi a v semifinále čelil antukovému králi Rafaelovi Nadalovi. Na trávě se představil pouze ve čtyřhře na Mallorce.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Generálka: žádná

Djokovič se Wimbledonu účastní pošestnácté a pouze třikrát nepostoupil do druhého týdne. Celkem šestkrát se v All England Clubu probojoval až do finále a pětkrát v něm uspěl, naposledy předloni proti Rogerovi Federerovi, přestože čelil dvěma mečbolům.

Kariérní bilance: 72-10

Nejlepší výsledek: vítěz (2011, 2014 - 2015, 2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: vítěz

Možná cesta turnajem

1K: Draper | H2H 0-0

2K: Barrios Vera | H2H 0-0, NEBO Anderson | H2H 9-1

3K: (30) Davidovich | H2H 1-0

OF: (13) Monfils | H2H 17-1

ČF: (5) Rubljov | H2H 0-0

SF: (3) Tsitsipas | H2H 6-2

F: (2) Medveděv | H2H 5-3





Daniil Medveděv i letos patří k nejlepším hráčům. Na kontě má triumf v Marseille a na Mallorce, na Australian Open si podruhé zahrál finále grandslamů a na French Open, přestože antuku nemá v oblibě, se dostal až do čtvrtfinále.

Nejlepší výsledky: Mallorca, Marseille (vítěz); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca (vítěz)

Bilance: 26-7

Bilance na trávě: 4-1

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále)

Vstup do travnaté části sezony se Medveděvovi vůbec nepovedl, v Halle v roli nasazené jedničky skončil hned v prvním kole po porážce s domácím Janem-Lennardem Struffem. Na Mallorce se ovšem coby nejvýše nasazený probojoval do svého prvního finále na trávě a suverénně v něm porazil Sama Querreyho.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: Halle (1. kolo), Mallorca (vítěz)

Medveděv se hlavní soutěže Wimbledonu v minulosti zúčastnil třikrát. Jeho maximem je třetí kolo, předloni v něm prohrál pětisetovou bitvu s Davidem Goffinem.

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Struff | H2H 4-2

2K: Paul | H2H 1-0, NEBO Alcaraz | H2H 0-0

3K: (32) Čilič | H2H 1-0

OF: (14) Hurkacz | H2H 0-0

ČF: (6) Federer | H2H 0-3

SF: (4) A. Zverev | H2H 4-5

F: (1) Djokovič | H2H 3-5





Stefanos Tsitsipas na všech pěti turnajích hraných na tvrdém povrchu postoupil do závěrečných kol, ale triumfu se ani na jednom nedočkal. Čekání na titul ukončil až na antuce v Monte Carlu, kde vybojoval svou první trofej z turnajů Masters.

Nejlepší výsledky: Lyon, Monte Carlo (vítěz); French Open, Barcelona, Acapulko (finále); Rotterdam, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 39-9

Bilance na trávě: 0-0

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (finále)

Jeden z nejúspěšnějších hráčů letošního antukového jara Tsitsipas kromě Monte Carla triumfoval ještě v Lyonu a hrál finále v Římě. Na French Open potvrdil roli největšího favorita dolní poloviny pavouka, ve finále však neudržel vedení 2-0 na sety proti světové jedničce Novakovi Djokovičovi.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Generálka: žádná

Tsitsipas bude hrát svůj čtvrtý Wimbledon, nejlepšího výsledku se dočkal v roce 2018 (osmifinále). Při svém debutu i předloni vypadl v prvním kole, při posledním startu v něm nestačil na Thomase Fabbiana.

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Tiafoe | H2H 2-0

2K: Carballés | H2H 1-0, NEBO Pospisil | H2H 1-1

3K: (25) Chačanov | H2H 3-0

OF: (15) de Minaur | H2H 7-1

ČF: (8) Bautista | H2H 2-0

SF: (1) Djokovič | H2H 2-6

F: (2) Medveděv | H2H 2-6





Roger Federer se na kurty po více než roční pauze a dvou operacích kolene vrátil v březnu v Dauhá a po brzkém vypadnutí přišla dvouměsíční pauza. Švýcarskému veteránovi se ani po ní nedaří najít nejlepší formu, nejúspěšnější hráč v historii turnaje ale stále patří k největším favoritům.

Nejlepší výsledky: Dauhá (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Halle (2. kolo)

Bilance: 5-3

Bilance na trávě: 1-1

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (osmifinále)

Federer před osmifinále odstoupil z French Open, aby dopřál tělu odpočinek a připravil se na svou nejoblíbenější část sezony. Na trávě se představil na svém oblíbeném podniku v Halle. S deseti triumfy nejúspěšnější hráč turnaje měl potíže už v prvním kole s Iljou Ivaškou a v následujícím zápase nestačil na Félixe Augera-Aliassimeho.

Bilance z posledních 10 zápasů: přes rok nehrál

Generálka: Halle (2. kolo)

Wimbledon je jasně nejúspěšnějším grandslamem Federera. Švýcar na něm získal osm ze svých 20 trofejí a je nejúspěšnějším hráčem nejslavnějšího turnaje světa. Letos ho čeká v All England Clubu již 22. start, pouze čtyřikrát jeho jméno nefigurovalo v programu druhého týdne. Předloni ve finále nevyužil dva mečboly proti Novakovi Djokovičovi.

Kariérní bilance: 101-13

Nejlepší výsledek: vítěz (2003 - 2007, 2009, 2012, 2017)

Výsledek v posledním ročníku 2019: finále

Možná cesta turnajem

1K: Mannarino | H2H 6-0

2K: Gasquet | H2H 18-2, NEBO Sugita | H2H 1-0

3K: (29) Norrie | H2H 0-0

OF: (11) Carreño | H2H 1-0

ČF: (2) Medveděv | H2H 3-0

SF: (4) A. Zverev | H2H 3-4

F: (1) Djokovič | H2H 23-27



Češi v akci



Jiří Veselý letos odehrál 14 turnajů včetně několika challengerů a pouze na jedné akci dokázal porazit dva soupeře po sobě, když se dostal do čtvrtfinále generálky v Melbourne. Nejlepší český tenista v žebříčku ATP tak nadále potvrzuje dlouhotrvající trápení.

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca (2. kolo)

Bilance: 9-14

Bilance na trávě: 1-2

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (1. kolo)

Veselému se letos nedařilo ani na oblíbené antuce, na nejpomalejším povrchu vyhrál jen tři z deseti zápasů a nepovedl se mu ani oblíbený domácí podnik v Prostějově. Ani na trávě se české jedničce nedaří, na dvou turnajích dohromady vyhrál jen jeden duel. Do Wimbledonu dorazil s mizernou letošní bilancí 9-14.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Generálka: Stuttgart (kvalifikace), Mallorca (2. kolo)

Pro Veselého je Wimbledon nejúspěšnějším grandslamem, v All England Clubu si dvakrát zahrál osmifinále. Ještě dvakrát se podíval do třetího kola, naposledy předloni, kdy v něm podlehl Benoitovi Pairemu. Hlavní soutěž nejslavnějšího turnaje světa bude hrát posedmé.

Kariérní bilance: 12-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2016, 2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Veselý se v prvním kole utká s Yannickem Hanfmannem, s Němcem má vyrovnanou bilanci 1-1 a poprvé se s ním potká mimo antuku. Ve druhém kole by nejlepší český tenista mohl vyzvat nasazeného teenagera Jannika Sinnera.



Tipujeme

Vítěz obou letošních grandslamů, pětinásobný šampion a vítěz posledních dvou ročníků Novak Djokovič je jasným favoritem na zisk titulu a bylo by obrovským překvapením, kdyby skončil už před čtvrtfinále. Vedoucího muže žebříčku ATP jako první prověří domácí divoká karta Jack Draper, ve druhém kole si může Djokovič střihnout reprízu finále 2018 s Kevinem Andersonem a prvním nasazeným soupeřem by mohl být Alejandro Davidovich.

Do osmifinále se nabízí Christian Garín, nebo trápící se Gaël Monfils. Garín sbírá úspěchy hlavně na antuce, kterou preferuje, a na Monfilse 19násobný grandslamový šampion umí (H2H 17-1).

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Djokovič - Anderson (2K)

1. čtvrtfinalista: Novak Djokovič



Andrej Rubljov by měl ve Wimbledonu výrazně vylepšit své maximum. Finalista generálky v Halle začne proti antukovému specialistovi Federicovi Delbonisovi a pak nejspíše narazí na Lloyda Harrise, který může překvapit, ovšem na trávě má mizernou bilanci 4-10. Ve třetím kole by si Rubljov měl poradit s Fabiem Fogninim, pokud tedy nasazený Ital neprohraje s antukáři Albertem Ramosem, Pablem Cuevasem či Laslem Djerem.

Osmifinále už může být podstatně zajímavější, Diego Schwartzman se však ještě nikdy nedostal do druhého týdne a Jannik Sinner ani Márton Fucsovics se na trávě v dobré formě nepředvedli. Rubljov má tak cestu do čtvrtfinále relativně snadnou.

Zajímavé zápasy 1. kola: Schwartzman - Paire, Fucsovics - Sinner

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Schwartzman - Sinner (3K), Fognini - Rubljov (3K), Schwartzman - Rubljov (OF), Sinner - Rubljov (OF)

2. čtvrtfinalista: Andrej Rubljov



Stefanos Tsitsipas patří k největším favoritům. Semifinalista letošního Australian Open a finalista French Open je ovšem velkým otazníkem. Na trávě toho moc neodehrál (bilance 12-9), ve Wimbledonu ze třech startů dvakrát vypadl v prvním kole a neabsolvoval žádnou z generálek. Řeckou jedničku může prověřit už Frances Tiafoe a poté Vasek Pospisil, ve třetím kole by mohl narazit na Karena Chačanova.

Pokud Tsitsipas tento pravděpodobný trojboj zvládne, pak může v osmifinále potkat nebezpečné hráče na trávě, domácího Daniela Evanse, nebo Alexe de Minaura. Vyloučen není ani případný duel s lepšícím se mladíkem Sebastianem Kordou. Tsitsipas má letos vynikající výsledky a zaslouženě letos v All England Clubu patří k největším hrozbám Novaka Djokoviče. Jak ale bylo řečeno na začátku, jeho forma na trávě je velkým otazníkem.

Zajímavé zápasy 1. kola: Tsitsipas - Tiafoe, Evans - F. López, Korda - de Minaur

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Tsitsipas - Chačanov (3K), Tsitsipas - Evans (OF), Tsitsipas - Korda (OF), Tsitsipas - de Minaur (OF)

3. čtvrtfinalista: Stefanos Tsitsipas



Poslední část horní poloviny pavouka je naprosto otevřená. Z nasazených se v ní sešli výkonnostně nevyrovnaný Denis Shapovalov, nevyzpytatelný Nikoloz Basilašvili, který bude hrát v prvním kole s dvojnásobným šampionem Andym Murraym, servisman Reilly Opelka a Roberto Bautista. Ani jeden z hráčů se na trávě nepředvedl v nijak oslnivé formě.

Nejvíce zkušeností má samozřejmě Murray, ale u něj hrozí, že bude mít zdravotní potíže a letos odehrál jen pár zápasů. Největší šance má asi Bautista, i když v poslední době už nepatří k nejvyrovnanějším hráčům. Rovněž se může stát, že Shapovalovovi a Opelkovi letos wimbledonská tráva sedne, Shapovalov se do čtvrtfinále prostřílí a Opelka proservíruje. Překvapit určitě mohou i Murray s Basilašvilim.

Zajímavé zápasy 1. kola: Shapovalov - Kohlschreiber, Murray - Basilašvili

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Shapovalov - Murray (3K), Shapovalov - Opelka (OF), Murray - Opelka (OF), Shapovalov - Bautista (OF), Murray - Bautista (OF)

4. čtvrtfinalista: Roberto Bautista



Matteo Berrettini sice nepatří mezi kvarteto největší favoritů, ale v závěrečných kolech by chybět neměl. Italský ranař by měl zvládnout souboj s Guidem Pellou a poté si poradit i s lucky loserem Boticem van de Zandschulpem, nebo kvalifikantem Grégoirem Barrérem. Největší hrozbu v úvodních kolech představuje nasazený John Isner, semifinalista ročníku 2018.

Pokud se Berrettini dle očekávání dostane do druhého týdne, mohl by v osmifinále narazit na Aslana Karaceva, Caspera Ruuda, nebo Keie Nišikoriho. Karacev má na trávě odehráno jen pár zápasů a generálka se mu nepovedla, Ruud své největší úspěchy sbírá na antuce a Nišikori už dlouho nehraje ve své nejlepší formě. Berrettini, vítěz generálky v londýnském Queen's Clubu, by měl mezi nejlepší osmičku projít.

Zajímavé zápasy 1. kola: Karacev - Chardy

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Berrettini - Isner (3K), Berrettini - Karacev (OF)

5. čtvrtfinalista: Matteo Berrettini



Alexander Zverev je v podobné situaci jako Matteo Berrettini, mezi největší favority nepatří, ale postup do druhého týdne se od něj očekává. Osmifinalista ročníku 2017 v prvním zápase nastoupí proti kvalifikantovi Tallonovi Griekspoorovi a zaváhat by neměl ani proti Tennysovi Sandgrenovi, nebo Norbertovi Gombosovi. Větší nebezpečí by mu nemělo hrozit ani proti nasazenému Taylorovi Fritzovi.

Zverev však v osmifinále může potkat Félixe Augera-Aliassimeho, Uga Humberta, nebo Nicka Kyrgiose, všichni tři jsou schopní ho porazit. Auger-Aliassime tradičně na trávě hraje skvělý tenis a nedávno v Halle vyřadil Rogera Federera, Humbert právě v Halle Zvereva přehrál a došel si pro titul a Kyrgios, pokud bude mít motivaci, může porazit kohokoli. Na čtvrtfinále tipujeme Zvereva, ale nebylo by velkým překvapením, kdyby z této sekce postoupil někdo jiný.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kyrgios - Humbert

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Auger-Aliassime - Tsonga (2K), Auger-Aliassime - Kyrgios (3K), Auger-Aliassime - Humbert (3K), Auger-Aliassime - A. Zverev (OF), Kyrgios - A. Zverev (OF), Humbert - A. Zverev (OF)

6. čtvrtfinalista: Alexander Zverev



Pro osminásobného šampiona Rogera Federera je letošní Wimbledon asi nejdůležitějším turnajem. A po cestě do čtvrtfinále by neměl potkat žádnou výraznější hrozbu. Švýcarský veterán však po dvou operacích kolene nehraje v nejlepší formě a úvodní zápas proti Adrianovi Mannarinovi by mohl hodně napovědět, zda se po zklamání v Halle něco změnilo. Další prověrkou by byl Richard Gasquet, či Juiči Sugita a ve třetím kole nejspíše Cameron Norrie, který má letos životní formu.

Do osmifinále by se měl probojovat Lorenzo Sonego, či vítěz utkání prvního kola mezi Samem Querreym a Pablem Carreñem. Sonego těsně neuspěl ve finále v Eastbourne a Querrey na trávě ožil (finále na Mallorce a semifinále ve Stuttgartu) a ve Wimbledonu se mu tradičně daří. Nejmenší hrozbou je paradoxně z tohoto tria žebříčkově nejvýše postavený Carreño, protože ve Wimbledonu ještě nikdy nepřešel přes první kolo a na trávě je jeho maximem semifinále na dvou nejmenších akcích ATP 250.

Zajímavé zápasy 1. kola: Querrey - Carreño

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Federer - Querrey (OF)

7. čtvrtfinalista: Roger Federer



Daniil Medveděv se řadí mezi největší favority a měl by do čtvrtfinále postoupit. Světovou dvojku, která si na Mallorce zahrála své první finále na trávě a získala titul, ale čeká pár nástrah. Hned v prvním kole se Rus utká s Janem-Lennardem Struffem, se kterým prohrál v prvním kole generálky v Halle, pak by měl zvládnout duel s Tommym Paulem, či Carlosem Alcarazem a ve třetím kole může potkat finalistu 2017 Marina Čiliče, který je na trávě nebezpečným protivníkem.

Osmifinále by mohlo být jednodušší než případný souboj s Čiličem. Hurkacz totiž nemá formu, od senzačního triumfu v Miami vyhrál jediný ze sedmi zápasů a Grigor Dimitrov se rovněž trápí.

Zajímavé zápasy 1. kola: Hurkacz - Musetti, Verdasco - Dimitrov, Struff - Medveděv

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Čilič - Medveděv (3K), Hurkacz - Medveděv (OF), Dimitrov - Medveděv (OF)

8. čtvrtfinalista: Daniil Medveděv

1. čtvrtfinále: Djokovič porazí Rubljova | H2H 0-0

2. čtvrtfinále: Tsitsipas porazí Bautistu | H2H 2-0

3. čtvrtfinále: Berrettini porazí A. Zvereva | H2H 1-3

4. čtvrtfinále: Medveděv porazí Federera | H2H 0-3

1. semifinále: Djokovič porazí Tsitsipase | H2H 6-2

2. semifinále: Berrettini porazí Medveděva | H2H 0-2

Finále: Djokovič porazí Berrettiniho | H2H 2-0