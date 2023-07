Preview Wimbledon: V hlavní soutěži je 11 Češek, Kvitová patří mezi největší favoritky

V pondělí startuje pro tenisový svět největší svátek roku, hlavní soutěž nejslavnějšího turnaje Wimbledonu. O mísu Venus Rosewaterové se bude bojovat od 3. do 15. července.

Mezi největší favoritky se řadí vítězka nedávného French Open a světová jednička Iga Šwiateková, šampionka lednového Australian Open Aryna Sabalenková, obhájkyně titulu Jelena Rybakinová a dvojnásobná šampionka Petra Kvitová.

Český tenis bude mít v hlavní soutěži 11násobné zastoupení. Kromě Kvitové se mezi nasazené vešly Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Karolína Plíšková a Marie Bouzková a doplňují je Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková, Linda Nosková, Linda Fruhvirtová, Markéta Vondroušová a Tereza Martincová.

Z hráček, které byly přihlášeny do hlavní soutěže, do All England Clubu nedorazily Ajla Tomljanovicová ani Anna Kalinská.

Divokou kartu do hlavní soutěže obdržely domácí tenistky Harriet Dartová, Katie Swanová, Jodie Burrageová, Katie Boulterová, Sonay Kartalová a Heather Watsonová, pětinásobná šampionka Venus Williamsová ze Spojených států a Ukrajinka Elina Svitolinová.

Za loňský Wimbledon se kvůli zákazu startu ruských a běloruských hráčů neudělovaly body do žebříčku. Stejně jako na nedávném French Open může Šwiatekovou na postu světové jedničky vystřídat pouze Sabalenková.

Celková dotace turnaje činí 44,7 milionu liber (cca 1,23 miliardy českých korun). Vítězka získá šek v hodnotě 2,35 milionu liber (cca 64,7 milionu českých korun) a připíše si do žebříčku WTA rovných 2 000 bodů.

Největší favoritky

Iga Šwiateková loni posbírala dvě grandslamové trofeje, celkem osm titulů a na okruhu dominovala. V letošním roce tak často nekraluje, nicméně přidala čtvrtý grandslamový vavřín, trofej pro šampionku vybojovala už třikrát a stále se drží na prvním místě žebříčku. Do Londýna dorazila 22letá Polka se skvělou letošní zápasovou bilancí 38:6.

Nejlepší výsledky: French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (SF)

Bilance: 38:6

Bilance na trávě: 3:0

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T)

Na antuce nedominovala tak jako v posledních letech. Po úspěšné obhajobě ve Stuttgartu nevyhrála Madrid ani Řím, ovšem ten nejdůležitější turnaj ovládla a potřetí triumfovala na French Open. Na trávě se představila pouze v Bad Homburgu a uhrála své první čtvrtfinále a zároveň semifinále na tomto povrchu. K němu však nejspíše kvůli střevní chřipce nenastoupila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Generálka: Bad Homburg (SF)

Ve Wimbledonu startovala třikrát. Při debutu v roce 2019 ztroskotala bývalá juniorská šampionka v prvním kole, předloni vypadla v osmifinále a v loňském třetím kole přišla o historickou 37zápasovou neporazitelnost.

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Lin Zhu | H2H 0:0

2K: Trevisanová | H2H 3:1, NEBO Sorribesová | H2H 0:0

3K: (30) Martičová | H2H 2:0

OF: (14) Bencicová | H2H 2:1

ČF: (7) Gauffová | H2H 7:0

SF: (4) Pegulaová | H2H 5:2

F: (2) Sabalenková | H2H 5:3





Aryna Sabalenková prožívá jasně nejlepší sezonu kariéry. V aktuálním roce se 25letá Běloruska zúčastnila 10 turnajů, na osmi z nich postoupila minimálně do čtvrtfinále a triumfovala v Adelaide, na Australian Open a ještě na antukové "tisícovce" v Madridu. V lednu v Melbourne Parku se stala zbrusu novou grandslamovou šampionkou a do Wimbledonu vstoupí s parádní bilancí 35:7.

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); Stuttgart, Indian Wells (F); French Open (SF)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (2K)

Bilance: 35:7

Bilance na trávě: 1:1

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF)

V posledních týdnech není její forma tak stabilní jako v předchozích měsících. V Římě ztroskotala hned na první soupeřce, ale měla za sebou náročný program, v semifinále French Open nevyužila mečbol proti Karolíně Muchové a v Berlíně se loučila už ve druhém kole po prohře s Veronikou Kuděrmetovovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Generálka: Berlín (2K)

Ve Wimbledonu se představí popáté. Přes druhé kolo se probojovala až při posledním startu předloni, kdy došla do semifinále. Loni se turnaje zúčastnit nemohla.

Kariérní bilance: 6:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Možná cesta turnajem

1K: Udvardyová | H2H 0:0

2K: Gračovová | H2H 0:0, NEBO Giorgiová | H2H 1:2

3K: (29) Beguová | H2H 1:1

OF: (16) Muchová | H2H 1:1

ČF: (8) Sakkariová | H2H 6:3

SF: (3) Rybakinová | H2H 4:1

F: (1) Šwiateková | H2H 3:5





Jelena Rybakinová neměla nijak dobrou přípravu na Australian Open, ovšem v Melbourne Parku prošla až do finále a odstartovala tím jedno ze svých nejpovedenějších období. Úřadující wimbledonská šampionka pak byla jedinou výhru od slavného Sunshine Doublu a trofej si 24letá ruská rodačka reprezentující Kazachstán odvezla také z antuky v Římě.

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (2K)

Bilance: 33:8

Bilance na trávě: 1:1

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (3K)

Po triumfu v Římě se začala trápit se zdravím. Na French Open nenastoupila kvůli nemoci k utkání třetího kola, na trávě v Berlíně skončila již ve druhém kole na raketě pozdější finalistky Donny Vekičové a z Eastbourne se po zveřejnění losu odhlásila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Generálka: Berlín (2K)

V All England Clubu debutovala v roce 2019 a neprošla kvalifikací. Předloni ovšem vypadla až v osmifinále a loni nejslavnější turnaj senzačně ovládla.

Kariérní bilance: 10:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Možná cesta turnajem

1K: Rogersová | H2H 3:2

2K: Hibinová | H2H 3:0, NEBO Cornetová | H2H 2:0

3K: (27) Peraová | H2H 1:1

OF: (13) Haddadová Maiaová | H2H 0:2

ČF: (6) Džabúrová | H2H 2:2

SF: (2) Sabalenková | H2H 1:4

F: (1) Šwiateková | H2H 3:1





Petra Kvitová má další ze svých tradičně nestabilních, ale povedených roků. Třiatřicetiletá Češka odehrála v probíhající sezoně celkem 29 duelů s bilancí 22 výher a sedmi porážek a po nepříliš povedených úvodních dvou měsících došla do čtvrtfinále v Indian Wells. Následoval nečekaný triumf v Miami, její první na WTA 1000 po téměř pěti letech.

Nejlepší výsledky: Berlín, Miami (T)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (T)

Bilance: 22:7

Bilance na trávě: 5:0

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Náročný březnový program si ovšem vybral svou daň. V posledních měsících se trápila se zraněním nohy a na antuce absolvovala jen dvě utkání, přičemž recept nenašla na Jule Niemeierovou v Madridu ani Elisabettu Cocciarettovou na French Open. Na trávě však začala nejlepším možným způsobem, když bez ztráty setu dobyla Berlín. Z Eastbourne na poslední chvíli odstoupila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: Berlín (T)

Ve Wimbledonu se jí po druhém triumfu v roce 2014 vůbec nedaří, od té doby byla nejdál v osmifinále ročníku 2019 a dvakrát ztroskotala hned v prvním kole. Letošní start bude jejím celkově patnáctým.

Kariérní bilance: 35:12

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014)

Loňský výsledek: 3. kolo

Možná cesta turnajem

1K: Paoliniová | H2H 3:0

2K: Sasnovičová | H2H 2:1, NEBO Párrizasová | H2H 0:0

3K: (18) Kar. Plíšková | H2H 4:2

OF: (6) Džabúrová | H2H 4:1

ČF: (3) Rybakinová | H2H 2:1

SF: (2) Sabalenková | H2H 3:2

F: (1) Šwiateková | H2H 0:1



Další Češky v akci

Barbora Krejčíková absolvovala v letošní sezoně celkem 12 turnajů a pouze na dvou z nich dokázala projít alespoň do čtvrtfinálové fáze, přestože v únoru v Dubaji porazila tři žebříčkově nejvýše postavené hráčky a slavila svůj premiérový triumf na podnicích WTA 1000. V tomto roce zvládla 27letá Češka přesně dvě třetiny zápasů (bilance 24:12).

Nejlepší výsledky: Dubaj (T); Birmingham (F)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (F)

Bilance: 24:12

Bilance na trávě: 4:1

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K)

Antukové jaro se jí absolutně nepovedlo, na ani jedné ze čtyř akcí neporazila více než dvě soupeřky a na French Open utrpěla šokující porážku s Lesjou Curenkovou v prvním kole. Na trávě, na níž nikdy předtím nebyla ve čtvrtfinále, to bylo mnohem lepší. V Birminghamu prošla bez ztráty setu do finále a vrátila se do TOP 10 pořadí. Z Eastbourne na poslední chvíli odstoupila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Birmingham (F)

Debut v hlavní fázi Wimbledonu si po třech kvalifikačních nezdarech odbyla až předloni a skončila v osmifinále. Při loňském vystoupení se loučila o kolo dříve.

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Krejčíková by si měla v úvodním kole poradit s domácí divokou kartou Heather Watsonovou, ale už druhé kolo proti kometě letošní sezony a teenagerce Miře Andrejevové nemusí být jednoduché. Do třetího kola se nabízí další talentovaná Ruska Anastasia Potapovová a v osmifinále by mohla potkat Marii Sakkariovou, nebo Madison Keysovou. Ve čtvrtfinále ji může čekat její neoblíbená soupeřka Aryna Sabalenková, nebo krajanka Karolína Muchová.





Karolína Muchová prožívá možná vůbec nejúspěšnější sezonu v kariéře, ačkoli do ní vstupovala coby 151. hráčka pořadí. Šestadvacetiletá Češka ovšem v úvodních měsících třikrát postoupila do čtvrtfinále, na všech devíti turnajích zvládla minimálně jeden zápas, na French Open vylepšila své grandslamové maximum a v žebříčku je nejvýše v kariéře, na 16. místě.

Nejlepší výsledky: French Open (F)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 25:8

Bilance na trávě: 0:0

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (F)

Na antukových generálkách se jí moc nedařilo, nicméně na French Open dokonale využila příznivějšího losu po skalpu Marie Sakkariové v prvním kole. Ve svém prvním semifinále od Australian Open 2021 odvrátila mečbol Aryny Sabalenkové a ve svém premiérovém grandslamovém finále nebyla daleko od skalpu světové jedničky a obhájkyně titulu Igy Šwiatekové. Od té doby nehrála.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Generálka: žádná

Při úvodních dvou startech v hlavní fázi Wimbledonu uhrála shodně čtvrtfinále, loni vypadla už v prvním kole po jasné porážce s bývalou šampionkou Simonou Halepovou.

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Muchová začne proti Jule Niemeierové a pak by čelila Lindě Noskové, nebo Dalmě Gálfiové. Od třetího kola už to bude mít mnohem těžší, nejspíše by se střetla s Jekatěrinou Alexandrovovou, v osmifinále s Arynou Sabalenkovou a ve čtvrtfinále s krajankou Barborou Krejčíkovou, nebo Marií Sakkariovou. Do semifinále se nabízí Petra Kvitová, Ons Džabúrová, či obhájkyně Jelena Rybakinová.





Karolína Plíšková už několik let nehraje stabilně ve své nejlepší formě a na triumf čeká od ledna 2020. Úvodní měsíce letošní sezony měla solidní, ale přes čtvrtfinále se nedostala na Australian Open, v Dubaji ani ve Stuttgartu. Jednatřicetiletá Češka tak stále není zpět v elitní desítce žebříčku, bývalá světová jednička figuruje až na 18. místě a letos má bilanci 19:12.

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (2K)

Bilance: 19:12

Bilance na trávě: 1:2

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K)

Po čtvrtfinále ve Stuttgartu bojovala se zraněním kolene, musela vynechat Madrid a zvládla jen jeden z pěti zápasů. V Římě, na French Open i na první generálce v Berlíně se loučila hned po prvním utkání a v oblíbeném Eastbourne, kde v minulosti dvakrát triumfovala, prohrála po skreči Elise Mertensové s Darjou Kasatkinovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Berlín (1K), Eastbourne (2K)

Do druhého týdne Wimbledonu se poprvé podívala až při celkově osmém startu (2018). Osmifinále pak uhrála také o rok později a předloni padla až ve finále s Ashleigh Bartyovou. Loni vypadla již ve druhém kole s domácí Katie Boulterovou.

Kariérní bilance: 18:10

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Plíšková má v úvodních dvou kolech na papíře snadný los, nejprve kvalifikantku Nataliji Stevanovičovou a pak kvalifikantku Carol Zhaovou, či lucky losera Tamaru Korpatschovou. Ve třetím kole by však mohla narazit na krajanku a jednu z největších favoritek Petru Kvitovou.





Marie Bouzková loni vybojovala na Livesport Prague Open svůj první titul na okruhu WTA, uhrála čtvrtfinále Wimbledonu a byla v semifinále na "tisícovce" v Mexiku. V letošní sezoně se však 24leté Češce vůbec nedaří. Do Wimbledonu přijela s bilancí 11:16, na nejvyšší tour předvedla jen dvě vítězné série a do čtvrtfinále se dostala pouze na podniku ITF v Portugalsku.

Nejlepší výsledky: Řím (OF)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru

Bilance: 11:16

Bilance na trávě: 0:2

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Formu nenašla ani v posledních týdnech. V Římě sice uhrála osmifinále, nicméně už měsíc a půl čeká na vítězství. Na French Open prohrála hned s Xinyu Wang, v Birminghamu s Bernardou Peraovou a v Eastbourne s Beatriz Haddadovou Maiaovou. Na kontě má čtyři porážky v řadě.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Birmingham (1K), Eastbourne (1K)

Hlavní soutěž Wimbledonu absolvuje počtvrté, právě pouze loni v tomto dějišti přešla přes druhé kolo grandslamů a skončila až ve čtvrtfinále na Ons Džabúrové.

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bouzková by měla úvodní dvě kola zvládnout. V tom prvním nastoupí proti kvalifikantce Simoně Waltertové a v případě vítězství změří síly s loučící se Anett Kontaveitovou, nebo další kvalifikantkou Lucrezií Stefaniniovou. Případné třetí kolo s nasazenou pětkou Caroline Garciaovou už by bylo podstatně těžší.





Barbora Strýcová kvůli těhotenství od Australian Open 2021 nehrála a na kurty se vrátila až před dvěma měsíci. Sedmatřicetiletá Češka do své letošní rozlučkové tour zařadila i slavný Wimbledon a na vybraných turnajích se účastní také deblových soutěží. Za sebou má sedm singlových zápasů, vyhrát dokázala bývalá světová šestnáctka a někdejší deblová světová jednička jen dva.

Nejlepší výsledky: Řím (2K)

Největší úspěchy na trávě: čeká na první výhru v hlavních soutěžích

Bilance: 2:5

Bilance na trávě: 1:3

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-)

Přípravu na Wimbledon začala v Birminghamu a v prvním kole neuhrála set s Magdalenou Frechovou. Následně se zúčastnila poslední generálky v Eastbourne, kde nezvládla finále kvalifikace a coby lucky loser v úvodním kole podlehla rozjeté Jeleně Ostapenkové.

Bilance z posledních 10 zápasů: přes dva roky nehrála

Generálka: Birmingham (1K), Eastbourne (1K)

Pouze ve Wimbledonu dokázala dojít do grandslamového čtvrtfinále (2014) a zároveň semifinále (2019, poslední účast). Při žádném z dalších 15 startů v tomto dějišti neprošla do druhého týdne.

Kariérní bilance: 21:16

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Strýcová má velkou šanci se rozloučit s Wimbledonem alespoň jednou výhrou, Marynu Zaněvskou totiž porazila v Římě. V dalších kolech by mohla narazit na nasazené Magdu Linetteovou, Belindu Bencicovou a Igu Šwiatekovou.





Kateřina Siniaková odehrála v probíhající sezoně před poslední generálkou v Bad Homburgu devět turnajů a do německého města dorazila s negativní letošní bilancí 8:9. Navíc dva měsíce kvůli problémů se zápěstím vůbec nehrála. Přes druhé kolo postoupila v uplynulých měsících pouze v únoru v Méridě, ale v žebříčku se 27letá Češka stále pohybuje okolo hranice TOP 50.

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (zatím finále); Mérida (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (zatím finále)

Bilance: 12:9

Bilance na trávě: 4:1

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Po zmíněné zdravotní pauze se vrátila na French Open a na vítězství nedosáhla ani v prvním letošním travnatém zápase v Berlíně. V Bad Homburgu se však rozjela a znovu postoupila do finále. Postupně přehrála Elisabettu Cocciarettovou, Jevgeniji Rodinovou, nasazenou dvojku Ljudmilu Samsonovovou a Emmu Navarrovou a v sobotu si zahraje o titul.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Berlín (1K), Bad Homburg (zatím finále)

Ve Wimbledonu se jí celkem daří. Za sebou má sedm startů v hlavním losu a třikrát byla ve třetím kole, které je jejím maximem.

Kariérní bilance: 7:7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2016, 2018, 2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Siniaková schytala hned do prvního kola nasazenou soupeřku, a sice nebezpečnou Qinwen Zheng. Pokud by uspěla, narazila by na nevyzpytatelnou Lesju Curenkovou, nebo Claire Liuovou. Ve třetím kole by si mohla znovu po týdnu zahrát s Ljudmilou Samsonovovou.





Linda Nosková figurovala na začátku sezony těsně za hranicí první stovky a díky postupu z kvalifikace do finále v Adelaide, prvního na nejvyšším okruhu, se vyhoupla na dosah TOP 50, ve které pak debutovala. Zatímco v úvodních měsících uhrála 18letá Češka ještě čtvrtfinále v Lyonu a třetí kolo v Indian Wells, od března nevyhrála na hlavní tour ani jednou dva zápasy po sobě.

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (2K)

Bilance: 20:13

Bilance na trávě: 1:2

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (2K)

V posledních dnech odehrála své první profesionální zápasy na travnatých dvorcích. V Birminghamu prohrála hned s pozdější šampionkou Jelenou Ostapenkovou. V Bad Homburgu si svou první výhru na nejrychlejším povrchu připsala a ve druhém kole podlehla Ljudmile Samsonovové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Generálka: Birmingham (1K), Bad Homburg (2K)

Wimbledon si zahraje poprvé v kariéře.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Nosková zahájí svůj debut ve Wimbledonu proti Dalmě Gálfiové. Pokud potvrdí roli favoritky, mohla by si ve druhém kole zahrát s Karolínou Muchovou.





Linda Fruhvirtová ukončila na lednovém Australian Open sérii nezdarů v prvním kole a poprvé si zahrála ve druhém týdnu grandslamů, dokonce byla jediný set od postupu do čtvrtfinále. Na další vítěznou sérii ale i kvůli vysokému počtu dvojchyb čekala pět měsíců. Osmnáctiletá naděje se znovu chytla až na trávě, ovšem i tak má letos negativní bilanci 12:14.

Nejlepší výsledky: Birmingham (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (ČF)

Bilance: 12:14

Bilance na trávě: 3:2

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K)

Po nepovedeném antukovém jaru zřejmě vyřešila problémy se servisem a na travnatých dvorcích se prezentovala mnohem lepší formou. V Birminghamu přerušila sérii čtyř porážek a dosáhla na své první čtvrtfinále od zářijového triumfu v Čennaí. V Eastbourne prohrála finále kvalifikace s Xiyu Wang a coby lucky loser se nakonec z hlavní soutěže odhlásila.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Birmingham (ČF), Eastbourne (Q)

Ve Wimbledonu debutovala loni a skončila v prvním kole kvalifikace.

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: 1. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Fruhvirtová v prvním kole nastoupí proti nasazené Petře Martičové. V případě postupu se utká s Diane Parryovou, nebo Harriet Dartovou a ve třetím kole by mohla vyzvat světovou jedničku Igu Šwiatekovou.





Markéta Vondroušová loni kvůli zranění šest měsíců nehrála a na nejvyšší okruh se vrátila až v letošním roce. Čtyřiadvacetiletá Češka si vede velmi stabilně, za sebou má 10 turnajů a pouze na jednom nedokázala zvládnout úvodní zápas, přičemž na osmi porazila alespoň dvě soupeřky. V žebříčku se tak bývalá světová čtrnáctka vrátila do TOP 40, na začátku sezony byla na 92. místě a v únoru vypadla z TOP 100.

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (ČF)

Bilance: 24:10

Bilance na trávě: 2:1

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K)

Na trávě nakonec absolvovala jen jednu generálku a vylepšila si svou kariérní bilanci na pažitech na 7:12. V Berlíně přehrála bez ztráty setu Biancu Andreescuovou i Jule Niemeierovou a ve svém prvním čtvrtfinále na nejrychlejším povrchu podlehla Marii Sakkariové. Z Eastbourne se zřejmě kvůli náročnému programu nakonec odhlásila, v německé metropoli totiž došla ještě do finále čtyřhry.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Generálka: Berlín (ČF)

Ve Wimbledonu startovala čtyřikrát a jejím maximem je druhé kolo, které uhrála při poslední návštěvě All England Clubu předloni.

Kariérní bilance: 1:4

Nejlepší výsledek: 2. kolo (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Vondroušová nemá jednoduchý los. Už v prvním kole narazí na talentovanou Peyton Stearnsovou a pak by nejspíše musela zvládnout duely s nasazenými Veronikou Kuděrmetovovou a Donnou Vekičovou. Obě jsou na trávě velmi nebezpečné. V osmifinále by mohla potkat Caroline Garciaovou.





Tereza Martincová pokračuje v letošním roce v loňském trápení. V aktuální sezoně dokázala pouze dvakrát přejít přes první kolo hlavní soutěže na nejvyšším okruhu a do All England Clubu přijela s negativní zápasovou bilancí 17 výher a 19 porážek. Osmadvacetiletá Češka figurovala na začátku loňského roku v TOP 40, ale momentálně jí patří až 113. místo.

Nejlepší výsledky: Birmingham, Miami (2K)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (2K)

Bilance: 17:19

Bilance na trávě: 4:4

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Letos si vede nejlépe na oblíbené trávě. Do této části sezony sice vstoupila porážkou s pozdější finalistkou Jodie Burrageovou v Nottinghamu, nicméně v Birminghamu se dostala z kvalifikace do druhého kola a v prvním kole v Eastbourne potrápila coby lucky loser bývalou šampionku Madison Keysovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Generálka: Nottingham (1K), Birmingham (2K), Eastbourne (1K)

Ve Wimbledonu má své grandslamové maximum, a to třetí kolo z předloňského ročníku. Hlavní soutěž nejslavnějšího turnaje si zahraje počtvrté.

Kariérní bilance: 2:3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Martincová by mohla zvládnout první kolo s Nadiou Podoroskou. Ve druhém by nejspíše čekala Viktoria Azarenková a ve třetím Darja Kasatkinová.



Tipujeme

Iga Šwiateková se tradičně řadí mezi největší favoritky. Na poslední generálce v Bad Homburgu se dostala do svého prvního kariérního čtvrtfinále a zároveň semifinále na trávě, ale kvůli střevní chřipce o finále nebojovala. Pokud nebude zdravotně limitována, měla by projít do svého prvního wimbledonského čtvrtfinále. Překážkou by neměly být Lin Zhu, Martina Trevisanová/Sara Sorribesová ani nasazené Petra Martičová, Magda Linetteová, nebo Belinda Bencicová. Nejvíce obav možná budí poslední jmenovaná, nicméně Švýcarka odehrála za poslední skoro tři měsíce pouze antukové French Open a vypadla v prvním kole.

Zajímavé zápasy 1. kola: L. Fruhvirtová - Martičová, Strýcová - Zaněvská

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Collinsová - Bencicová (2K), Šwiateková - Collinsová/Bencicová (OF)

1. čtvrtfinalistka: Iga Šwiateková



Další čtvrtfinalistkou by se měla stát jedna z kvarteta nasazených: Darja Kasatkinová, Viktoria Azarenková, Elise Mertensová, nebo Cori Gauffová. Kasatkinová si v sobotu zahraje finále na poslední generálce v Eastbourne, Azarenková se v poslední době stejně jako Mertensová trápí a Gauffová má hned v prvním kole nebezpečnou krajanku Sofii Keninovou, která klidně může derby vyhrát. Na papíře to vypadá na osmifinálový souboj Kasatkinové s Gauffovou, ve kterém by mohla mít navrch Ruska, protože vyhrála všechny tři předchozí souboje, dokonce bez ztráty setu. Ani jedna z nasazených v této sekci nepatří k favoritkám, takže los může považovat za příznivý.

Zajímavé zápasy 1. kola: Martincová - Podoroská, V. Williamsová - Svitolinová, Keninová - Gauffová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kasatkinová - Azarenková (3K), Kasatkinová/Azarenková - Gauffová (OF)

2. čtvrtfinalistka: Darja Kasatkinová



Jessica Pegulaová se mezi favoritky neřadí, ale její cesta minimálně do osmifinále je na základě papírových předpokladů velmi jednoduchá. Na úvod ji čeká derby s Lauren Davisovou, pak případně souboj s Cristinou Bucsaovou, nebo Kamillou Rachimovovou a do třetího kola má nasazenou antukovou specialistku Majar Šarífovou. Do osmifinále se nabízí nasazené Qinwen Zheng, nebo Ljudmila Samsonovová. Číňanku hladce porazila před pár dny v Eastbourne a Ruska se letos spíše trápí a na poslední generálce prohrála s Kateřinou Siniakovou.

Zajímavé zápasy 1. kola: Qinwen Zheng - Siniaková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Pegulaová - Qinwen Zheng/Samsonovová (OF)

3. čtvrtfinalistka: Jessica Pegulaová



Poslední čtvrtina horní poloviny pavouka je naprosto otevřená. Očekávají se souboje třetího kola Veroniky Kuděrmetovové s Donnou Vekičovou a Marie Bouzkové s Caroline Garciaovou. Nejmenší šanci z těchto nasazených má česká hráčka. Kuděrmetovová i Vekičová se na generálkách předvedly ve skvělé formě a na trávě hrát umí. Pro Garciaovou se naopak jedná o jasně nejslabší povrch. Kuděrmetovová s Garciaovou měly v uplynulých dnech zdravotní potíže a Vekičová je na nejrychlejším povrchu přece jen o něco nebezpečnější, takže by mohla velmi solidní formu zužitkovat a poprvé se podívat do čtvrtfinále nejslavnějšího turnaje. Do celého scénáře mohou klidně promluvit nebezpečné nenasazené Markéta Vondroušová se Sloane Stephensovou.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kuděrmetovová - Kanepiová, Vondroušová - Stearnsová, Bouzková - Waltertová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kuděrmetovová - Vondroušová (2K), Stephensová - Vekičová (2K), Kuděrmetovová/Vondroušová - Stephensová/Vekičová (3K), Kuděrmetovová/Vondroušová/Stephensová/Vekičová - Garciaová (OF)

4. čtvrtfinalistka: Donna Vekičová



Petra Kvitová v roce 2014 podruhé vyhrála Wimbledon a od té doby byla nejdál jen jednou v osmifinále. Letos má šanci toto zlomit, protože na trávě v aktuální sezoně ještě neprohrála a na generálce v Berlíně excelovala. Dvojnásobná šampionka a jedna z největších favoritek začne proti Jasmine Paoliniové a ve druhém kole nejspíše potká Aljaksandru Sasnovičovou, se kterou tady už prohrála. Poradit by si měla případně i ve třetím kole s Karolínou Plíškovou, bývalou finalistku jasně přehrála před několika dny v Berlíně. V osmifinále by s největší pravděpodobností potkala loňskou finalistku Ons Džabúrovou, která nemá dobrou formu.

Zajímavé zápasy 1. kola: Kar. Plíšková - Stevanovičová (1K), Paoliniová - Kvitová (1K)

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Kar. Plíšková - Kvitová (3K), Džabúrová - Kar. Plíšková/Kvitová (OF)

5. čtvrtfinalistka: Petra Kvitová



Jelena Rybakinová se řadí mezi největší favoritky. Nad formou i zdravotním stavem úřadující šampionky však visí otazník. Na French Open kvůli nemoci nenastoupila k utkání třetího kola, na generálce v Berlíně prohrála s Donnou Vekičovou a pak se kvůli dalšímu zdravotnímu problému odhlásila z Eastbourne. Pokud bude fit, měla by přejít přes Shelby Rogersovou i lucky losera Nao Hibinovou, nebo Alizé Cornetovou a případně nasazenou Bernardu Peraovou. V osmifinále by asi změřila síly s Beatriz Haddadovou Maiaovou, nebo Jelenou Ostapenkovou. Obzvláště druhá jmenovaná představuje velké nebezpečí, protože na trávě letos neprohrála jediný dohraný zápas a už tady byla v semifinále.

Zajímavé zápasy 1. kola: -

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Haddadová Maiaová - Ostapenková (3K), Haddadová Maiaová/Ostapenková - Rybakinová (OF)

6. čtvrtfinalistka: Jelena Rybakinová



Barbora Krejčíková měla povedenou generálku v Birminghamu a ukázala, že i na trávě může patřit k nejlepším. Letos ve Wimbledonu má coby nasazená desítka solidní příležitost projít do druhého týdne, a dokonce mezi osm nejlepších. Po Heather Watsonové ale může nastoupit proti kometě letošní sezony Miře Andrejevové a ve třetím kole může čekat nebezpečná Anastasia Potapovová. O moc lehčí se nejeví ani případné osmifinále s Marií Sakkariovou, nebo Madison Keysovou, která v sobotu absolvuje finále v Eastbourne. Ve hře jsou také Paula Badosaová nebo na trávě nepříjemné Viktorija Golubicová s Alison Riskeovou-Amritrajovou. Pokud by Krejčíková pokračovala ve formě z Birminghamu, pak by mohla vylepšit své wimbledonské maximum.

Zajímavé zápasy 1. kola: Sakkariová - Kosťuková, Watsonová - Krejčíková

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Sakkariová - Badosaová (2K), M. Andrejevová - Krejčíková (2K), Sakkariová - Keysová (3K), Potapovová - Krejčíková (3K), Sakkariová/Keysová - Potapovová/Krejčíková (OF)

7. čtvrtfinalistka: Barbora Krejčíková



Aryna Sabalenková bude chtít ve Wimbledonu za každou cenu uspět, jelikož se ho loni kvůli válce na Ukrajině nemohla zúčastnit. Úvodní duel s Pannou Udvardyovou by měla hravě zvládnout, ale ve druhém kole by mohla potkat nebezpečnou Camilu Giorgiovou. To by měla být její potenciálně nejtěžší soupeřka po cestě do osmifinále, jelikož má ve své části losu nasazenou Irinu Beguovou. Osmifinále naopak může být hodně těžké, protože na druhé straně jsou Karolína Muchová a Jekatěrina Alexandrovová. Muchová je dvojnásobnou čtvrtfinalistkou a v nedávném semifinále French Open porazila Sabalenkovou z mečbolu. Po prohraném pařížském finále však nikde nehrála. Alexandrovová zase na trávě v posledních dvou letech exceluje, nicméně ve Wimbledonu ještě nepřešla přes druhé kolo.

Zajímavé zápasy 1. kola: Muchová - Niemeierová, Nosková - Gálfiová

Možné zajímavé zápasy v dalších kolech: Muchová - Nosková (2K), Giorgiová - Sabalenková (2K), Muchová - Alexandrovová (3K), Muchová/Alexandrovová - Sabalenková (OF)

8. čtvrtfinalistka: Aryna Sabalenková



1. čtvrtfinále: Šwiateková porazí Kasatkinovou | H2H 5:1

2. čtvrtfinále: Vekičová porazí Pegulaovou | H2H 0:1

3. čtvrtfinále: Kvitová porazí Rybakinovou | H2H 2:1

4. čtvrtfinále: Sabalenková porazí Krejčíkovou | H2H 5:1

1. semifinále: Šwiateková porazí Vekičovou | H2H 4:0

2. semifinále: Sabalenková porazí Kvitovou | H2H 2:3

Finále: Sabalenková porazí Šwiatekovou | H2H 3:5