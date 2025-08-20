Přijel si jen pro startovné? Tsitsipas schytal nepochopitelný výprask a prohloubil krizi

ATP WINSTON-SALEM - Stefanos Tsitsipas (27) se propadá do čím dál tím větší krize a zatím mu vůbec nepomáhá ani návrat jeho otce do role trenéra. Na US Open pojede nejlepší řecký tenista po debaklu v úvodním zápase na poslední generálce ve Winston-Salemu. Nejvýše nasazený po mizerném výkonu uhrál jen pět gamů a prohrál 3:6, 2:6 s čínským protivníkem Yunchaokete Buem (23).
Stefanos Tsitsipas předvedl další mizerný výkon (© Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Tsitsipas – Bu 3:6, 2:6

Někteří experti, novináři ani komentátoři nechápou, jak se Tsitsipas mohl propadnout do takové krize. Fanoušci zase jeho výkon ve Winston-Salemu zhodnotili tak, že si přijel pouze pro startovné.

Nepomáhá nic. Od začátku travnaté části sezony chvíli spolupracoval s Goranem Ivaniševičem, který byl šokován stavem bývalého třetího hráče světa a zkritizoval ho v médiích. Nejlepší řecký tenista v historii pak s Ivaniševičem spolupráci ukončil a do role trenéra znovu posadil svého otce Apostolose.

Dalším důkazem, že něco není v pořádku, je jeho výkon na závěrečné generálce před US Open. Tsitsipas plnil ve Winston-Salemu roli nasazené jedničky, přestože figuruje až na 28. místě žebříčku. Takovou šanci na zisk titulu jen tak nedostane. Jenže slabší konkurenci nijak nevyužil a rozloučil se hned po prvním zápase s Buem.

Tsitsipas byl od začátku jasně horší. V utkání si pětkrát prohrál vlastní servis a využil jen dva ze sedmi brejkbolů. Řecký favorit byl mnohem aktivnější, ale s touto taktikou úspěch neslavil a hotovo bylo za hodinu a půl.

Bu je sám v krizi. Svou mizernou letošní bilanci vylepšil na 16:24 a proti Tsitsipasovi si na 15. pokus připsal svůj první skalp TOP 50 v probíhající sezoně a celkově teprve pátý v kariéře. Čínský tenista má na dosah své páté čtvrtfinále na turnajích ATP. Jeho protivníkem v osmifinále bude antukový specialista Mariano Navone.

Mezi nejlepší šestnáctkou je také úřadující šampion Lorenzo Sonego, který měl obrovské potíže s domácí divokou kartou Stefanem Dostanicem. S Američanem prohrával v rozhodujícím setu o brejk a bojoval tři hodiny, než ho zdolal 6:3, 6:7, 7:6.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
pantera1
20.08.2025 10:56
Můžou natočit film Zápisník jedné tenisové lásky, bude to určitě trhák.
Reagovat
PTP
20.08.2025 10:50
Crazy Stupid Love
Badosa v prdeli, Tsitsi v prdeli
Reagovat
pantera1
20.08.2025 10:53
Zlomené srdce, podlomené zdraví. Špatná konstalace pro tenis. Adonis je úplně semletej.
Reagovat
pantera1
20.08.2025 10:44
Dej si pauzu dej si Kit-Kat .
Reagovat

