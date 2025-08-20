Přijel si jen pro startovné? Tsitsipas schytal nepochopitelný výprask a prohloubil krizi
Tsitsipas – Bu 3:6, 2:6
Někteří experti, novináři ani komentátoři nechápou, jak se Tsitsipas mohl propadnout do takové krize. Fanoušci zase jeho výkon ve Winston-Salemu zhodnotili tak, že si přijel pouze pro startovné.
Nepomáhá nic. Od začátku travnaté části sezony chvíli spolupracoval s Goranem Ivaniševičem, který byl šokován stavem bývalého třetího hráče světa a zkritizoval ho v médiích. Nejlepší řecký tenista v historii pak s Ivaniševičem spolupráci ukončil a do role trenéra znovu posadil svého otce Apostolose.
Dalším důkazem, že něco není v pořádku, je jeho výkon na závěrečné generálce před US Open. Tsitsipas plnil ve Winston-Salemu roli nasazené jedničky, přestože figuruje až na 28. místě žebříčku. Takovou šanci na zisk titulu jen tak nedostane. Jenže slabší konkurenci nijak nevyužil a rozloučil se hned po prvním zápase s Buem.
Tsitsipas byl od začátku jasně horší. V utkání si pětkrát prohrál vlastní servis a využil jen dva ze sedmi brejkbolů. Řecký favorit byl mnohem aktivnější, ale s touto taktikou úspěch neslavil a hotovo bylo za hodinu a půl.
Bu je sám v krizi. Svou mizernou letošní bilanci vylepšil na 16:24 a proti Tsitsipasovi si na 15. pokus připsal svůj první skalp TOP 50 v probíhající sezoně a celkově teprve pátý v kariéře. Čínský tenista má na dosah své páté čtvrtfinále na turnajích ATP. Jeho protivníkem v osmifinále bude antukový specialista Mariano Navone.
Mezi nejlepší šestnáctkou je také úřadující šampion Lorenzo Sonego, který měl obrovské potíže s domácí divokou kartou Stefanem Dostanicem. S Američanem prohrával v rozhodujícím setu o brejk a bojoval tři hodiny, než ho zdolal 6:3, 6:7, 7:6.
