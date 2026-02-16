Příliš velký kalibr. Macháč neměl proti Sinnerovi žádnou šanci, v Dauhá dohrál
Macháč – Sinner 1:6, 4:6
Macháč vstupoval do zápasu se Sinnerem s vědomím, že nemá absolutně co ztratit. Ve dvou vzájemných utkáních, která se obě odehrála v sezoně 2024, na svého slavnějšího soka neuhrál ani set. Do třetího vzájemného souboje vstoupil vítěz letošního podniku v Adelaide nervózně, přišel hned o svůj úvodní servis a nabral ztrátu 0:3. Sinner jednoznačně kontroloval průběh zápasu, svého soupeře držel pod tlakem a mířil za ziskem prvního setu.
Macháč svůj první game získal ve čtvrté hře, na více to ale v úvodním dějství nestačilo. V pohodě hrající Ital nedával na svém servisu svému soupeři vůbec žádnou šanci, když v prvním setu ztratil jen tři fiftýny na podání. Sinner podruhé uspěl na returnu za stavu 4:1 a první dějství již bez problémů získal za 27 minut hry 6:1.
Ve druhé sadě český reprezentant přeci jen alespoň částečně srovnal krok se svým rivalem. V úvodních čtyřech hrách si oba tenisté naprosto bez problémů hlídali svá podání. Poprvé zaváhal za stavu 2:2 Macháč, a to hvězdnému soupeři už stačilo.
Sinner si i nadále naprosto s přehledem hlídal své servírovací gamy, Macháč naopak musel v sedmé hře odvracet další brejkovou hrozbu. To se mu sice podařilo, na žádný obrat ale pomýšlet nemohl. Za stavu 5:3 si světová dvojka na returnu vypracovala tři mečbolové příležitosti, Macháč je však dokázal odvrátit a snížil na rozdíl jediné hry.
Sinnera drobná komplikace nemohla v cestě za vítězstvím zastavit. V následujícím gamu už utkání bez problémů dopodával a po hodině a devíti minutách mohl slavit postup do druhého kola.
Pro Sinnera jde teprve o druhý letošní turnaj. Na Australian Open se mu nepodařilo obhájit titul z minulé sezony, když po pětisetové bitvě nestačil v semifinále na Novaka Djokoviče.
Výsledky turnaje ATP 1000 v Dauhá
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
No nic, odveta na Sunshine double!