Příští týden se rozhodne o osudu letošního Wimbledonu. Bez diváků se hrát nebude

Wimbledon by měl začít za tři měsíce (29. června do 12. července). Je však čím dál pravděpodobnější, že letos bude tenisový svátek na travnatých kurtech v londýnském All England Clubu zrušen.



Členové AELTC, který je pořadatelem travnatého grandslamu, v těchto dnech spolupracují s britskou tenisovou asociací (LTA), ATP, WTA, ITF i vedeními ostatních grandslamů a radí se, jak naloží s letošním ročníkem travnatého grandslamu.



Pořadatelé připouštějí, že odložení turnaje je nepravděpodobné. A to s ohledem na specifické travnaté kurty, které by v jiném ročním období jen těžce připravovali. A konání turnaje bez diváků je prý vyloučeno.



"Čelíme nebývalé výzvě, kterou před nás staví pokračující krize kolem nemoci COVID-19. Ta stále výrazně ovlivňuje naše životy způsobem, který jsme si nedokázali představit. Naše myšlenky jsou se všemi, kterých se to týká ve Velké Británii a po celém světě," prohlásil výkonný ředitel pořádajícího Wimbledonu Richard Lewis.



"Jedinou nejdůležitější věcí je veřejné zdraví. Jsme připraveni udělat zodpovědné rozhodnutí. Stále usilovně pracujeme na plnění letošních plánů a na příští týden jsme svolali mimořádné zasedání rady AELTC, na které bude učiněno rozhodnutí," dodal Lewis.



Tenisová sezona byla kvůli pandemii koronaviru zatím pozastavena do 7. června. Antukový grandslam French Open již má nový termín místo května v září.