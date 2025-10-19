Problémy současného tenisu jsou mnohem hlubší, než si někteří myslí, říká Fritz
Podle Fritze čelí tenis čím dál častějším zraněním hráčů, jejich mentálnímu vyčerpání i hlubším strukturálním potížím. "Tenis je zlatý důl, ze kterého se každý snaží vymačkat co nejvíce. Problémy jsou ale mnohem hlubší, než si někteří myslí," naznačil, že sport trpí pod tlakem vlastního systému.
Světová čtyřka se už o problémech současného tenisu rozpovídala v minulosti několikrát. Dalším důvodem bylo pro rodáka ze Santa Fé vážné zranění Dána Holgera Runeho, který musel ukončit sezonu kvůli přetržení Achillovy šlachy.
Důležitým impulsem byla i výzva Jacka Drapera k nutnosti přizpůsobit kalendář fyzickým možnostem hráčů. Fritz se k debatě připojil na síti X a přidal se na Draperovu stranu.
"Důkazy ukazují, že dochází k více zraněním a větší psychické únavě než kdy dřív, protože míčky, kurty a podmínky obecně se výrazně zhoršily. Týdenní námaha je pro tělo mnohem náročnější," napsal.
Američan pak rozvedl klíčový aspekt, který podle něj mnoho fanoušků přehlíží – rozdíl mezi rychlostí míčku a rychlostí kurtu. "Míčky ovlivňují rychlost hry mnohem víc než samotný povrch," vysvětlil.
„Loni měla Šanghaj vysoký CPI, tedy ukazatel rychlosti kurtu, ale používali jsme pomalé míčky, což to úplně kompenzovalo. Letos míčky zůstaly pomalé a kurt byl ještě zpomalený. Mohu s jistotou říct, že všechny míčky, se kterými nyní hrajeme, jsou pomalejší než na začátku mé kariéry, kromě těch na US Open."
Fritz také uvedl, že šanghajské kurty byly zpomaleny kvůli chybě při testování míčků. "Mnozí nedokážou rozlišit, zda jsou pomalé herní podmínky způsobeny míčky, nebo povrchem. Je snadné hrát s pomalými míčky a myslet si, že kurt je také pomalý, ale nemusí to tak být. Například míč použitý v Šanghaji byl při testování označen za rychlý, takže se rozhodli kurt zpomalit. Jsem si jistý, že test probíhal na velmi rychlém povrchu, a proto nedošlo k pochopení skutečných vlastností míče,“ doplnil Američan.
Jeho poznámky našly odezvu i u dalších hráčů. Debata tak znovu otevřela otázku, jak by měli organizátoři turnajů nastavovat herní podmínky, aby byla zachována plynulost hry, ale zároveň nebylo ohroženo zdraví hráčů.
Pomalejší míčky a povrchy totiž nejen podle Fritzova názoru prodlužují výměny, zvyšují fyzické i psychické zatížení a v kombinaci s nabitým kalendářem představují pro hráče stále větší riziko.
