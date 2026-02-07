Problémy v prvním setu, pak dominance. Boulterová ovládla Ostrava Open
Boulterová – Korpatschová 5:7, 6:2, 6:1
Boulterová ztratila na své cestě do finále jediný set v prvním kole s Lucií Havlíčkovou, Korpatschová tuto zkušenost během čtyř zápasů neudělala vůbec. V žebříčku patří snoubence Alexe de Minaura 120. příčka, její vyzyvatelce pak pozice o čtyři příčky horší.
A vyrovnanému postavení odpovídal i první set. Až do stavu 4:4 si obě tenistky bez větších problémů držely svá podání. Jako první o něj přišla zkušená Němka, Boulterová však nabídnutou příležitost sadu dopodávat nevyužila. A pro rodačku z Leicesteru bylo ještě hůř. Korpatschová ukázala v závěru sady pevnější nervy, získala tři hry v řadě, a tím pádem i první set v poměru 7:5.
Boulterová se nezvládnutou koncovkou sady zlomit nenechala. Od prvních míčů druhého setu byla na kurtu aktivnější hráčkou, ve třetí hře také uspěla na returnu, brejk potvrdila a šla do vedení 3:1. Rodačka z Hamburku těžko hledala na přesně hrající Britku zbraň, za stavu 2:4 ze svého pohledu podruhé v sadě přišla o servis, a tím i o naději. Boulterová druhý set získala za 36 minut hladce 6:2 a o ostravské šampionce tak muselo rozhodnout závěrečné dějství.
A bývalá 23. hráčka světa a vítězka tří turnajů na okruhu zápasu dominovala i nadále. Pasivně působící Němka vstoupila do klíčové pasáže prohraným servisem. Za stavu 0:2 ze svého pohledu si vyhrála podání a snížila, to ale bylo z její strany vše. Boulterová naprosto diktovala tempo hry a když za stavu 3:1 znovu uspěla na returnu, bylo o výsledku utkání rozhodnuto. Britská tenistka proměnila svůj druhý mečbol a po rovných dvou hodinách boje se mohla radovat z vítězství po setech 5:7, 6:2, 6:1.
Detiucová slaví titul v deblu
Česká tenistka Anastasia Detiuc získala na turnaji v Ostravě druhý titul ve čtyřhře na okruhu WTA. S Američankou Sabrinou Santamariaovou porazily ve finále domácí dvojici Lucie Havlíčková, Dominika Šalková 6:4, 7:6.
Sedmadvacetiletá rodačka z Moldavska Detiucová poprvé na deblovou trofej dosáhla v říjnu roku 2022 v Parmě, tehdy byla její spoluhráčkou Miriam Kolodziejová (nyní Škochová). Dnes společně se Santamariaovou v Ostravar Areně otočily proti Češkám první set ze stavu 0:2 a druhý získaly v tie-breaku 7:4.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
it's a long way to go.
It's a long way to Tipperary,
to the sweetest girl I know.
Good-bye Piccadilly,
farewell Leicester Square.
It's a long, long way to Tipperary,
but my heart's right there.