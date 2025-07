Proč Sinner vyhodil kondičního trenéra? Moc mluvil, mají jasno italská média

Světová jednička Jannik Sinner (23) překvapil tenisový svět, když jen několik dní před startem Wimbledonu oznámil, že kondiční trenér Marco Panichi a fyzioterapeut Ulises Badio končí v jeho týmu. Podle italských médií nebyl důvodem ani tak sportovní aspekt jako spíše Panichiho přílišná otevřenost vůči veřejnosti.

Deník Corriere della Sera uvedl, že se Sinner rozčílil kvůli rozhovoru, který jeho kondiční trenér poskytl po finále Roland Garros. V něm Panichi zmínil, že po prohře s Carlosem Alcarazem, v níž Ital ztratil dvousetové vedení a tři mečboly, Sinner v šatně patnáct minut plakal.

Neopomenul také dodat, že atmosféra na tribunách nebyla vůči jeho svěřenci zrovna přívětivá, protože fanoušci výrazněji podporovali Alcaraze.



Podle zprávy to Sinnera rozladilo natolik, že se rozhodl Panichiho ze svého týmu propustit. Fyzioterapeut Badio, který s Panichim tvořil sehraný tandem, byl podle médií jen „vedlejší škodou“.

annik Sinner se svým tehdejším týmem po triumfu na Turnaji mistrů (@ @ Marco BERTORELLO / AFP / AFP / Profimedia)

Sám Sinner po rozchodu s Panichim veřejně prohlásil, že za ukončením spolupráce nestojí žádný dramatický konflikt.

"Nebyla tam jedna konkrétní věc. Nic šíleného se nestalo. To rozhodně ne. Jak jsem řekl, odvedli jsme skvělou práci. Podívejte, v tomto sportu se věci mohou stát a nic neuvěřitelného se neděje, ne?“ komentoval situaci před startem Wimbledonu, který později ovládl.



Sinner od té doby provedl několik změn. Do týmu vrátil kondičního trenéra Umberta Ferraru, kterého dříve propustil poté, co se u něj objevily dopingové pochybnosti. Marco Panichi na nové angažmá dlouho nečekal – připojil se k týmu dánského tenisty Holgera Runeho.