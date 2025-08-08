Prodloužení turnajů Masters? Pomůže to tenisu, říká ředitel Canadian Open
Změna si ale vybrala svou daň. V Torontu se nepředstavila některá z největších jmen – Jannik Sinner, Carlos Alcaraz či Novak Djokovič. Přesto fanoušci nepřišli zkrátka: o senzaci se postarali Ben Shelton a Victoria Mboková, kteří si v Kanadě došli pro své premiérové tituly na akcích ATP a WTA 1000.
Turnajový ředitel Karl Hale však trvá na tom, že delší Masters jsou cestou, jak tenis udržet konkurenceschopný.
"Prodloužením turnaje na 12 dní se náš sport a série Masters přiblíží grandslamům a také konkurenci jiných sportů. NBA právě podepsala smlouvu v hodnotě 7,7 miliardy dolarů, Premier League má obrovský kontrakt. Rozdíl mezi námi a ostatními sporty se zmenšuje – více vysílání, více fanoušků, více hráčů a více pracovních míst," uvedl v podcastu Nothing Major.
Dvoutýdenní turnaje? Snižují úroveň tenisu, nebere si servítky Shelton
Reakce hráčů na změnu jsou smíšené. Carlos Alcaraz i Frances Tiafoe prodloužený formát kritizovali, americký tenista dokonce několikrát zdůraznil, že nechce trávit v Evropě více času kvůli jarním Masters. Naopak světová jednička Aryna Sabalenková se k novince staví pozitivně.
"Někteří hráči nechtějí být šest týdnů v Severní Americe, jiní zase nechtějí být dva měsíce v Evropě. Je to jako na houpačce. Musíme je vyslechnout a udělat maximum pro jejich přizpůsobení, ale nemůžeme reagovat na každé přání," poznamenal Hale.
A dodal přirovnání: "Když se zeptáte někoho, kdo pracuje od devíti do pěti, zda rád pracuje v pátek, většinou řekne ne. Tak přestanete ve čtvrtek pracovat? To přece nejde."
Podle Hala je hlavním cílem udržet tenis v popředí zájmu fanoušků a dál ho rozvíjet – a prodloužené turnaje Masters jsou podle něj správným krokem.
Tiafoe se pustil do ostré kritiky: Finále ve čtvrtek je naprostá blbost
