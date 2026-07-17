Prokletí prolomeno. Pavlásek se dočkal titulu, s Riklem ovládli Umag
Pavlásek/Rikl - Stevenson/Willis 6:3, 4:6, 10:6
Rikl s Pavláskem prošli do finálového zápasu jen s jediným ztraceným setem, úplně stejně ale na tom byli Stevenson s Willisem. V úvodu utkání to ale byla česká dvojice, kdo udával ráz utkání. V páté hře jako první uspěli na returnu, brejk naprosto bez problémů potvrdili a ujali se nadějného vedení 4:2.
Čeští tenisté byli v první sadě při svém podání naprosto dominantní. Ve svých servírovacích gamech neztratili více než jeden míč. Sami si naopak triumf v prvním setu pojistili za vedení 5:3, kdy znovu prolomili britské dvojici podání a za 31 minut šli do vedení 1:0 na sety.
Pavlásek s Riklem pokračovali ve výborném výkonu na podání i v úvodu druhé sady. Za stavu 2:2 ale poprvé v zápase zaváhali, a to už Britům stačilo. Druhou sadu dovedli Stevenson a Willis k výhře 6:4 a o osudu zápasu tak musel rozhodnout super-tiebreak.
V něm už byli jednoznačně lepší Rikl s Pavláskem. Rychle se dostali do vedení 5:1 a výborně rozehraný zápas už nepustili. Britové ještě snížili na 5:7, na bližší kontakt se ale už nedostali. Český pár získal zkrácenou hru 10:6 a mohl slavit zasloužený triumf.
Zatímco Pavlásek tak prolomil prokletí finálových zápasů, když uspěl na sedmý pokus, pro Rikla jde o třetí titul. Dva předcházející získal po boku Petra Nouzy, když uspěli v Marrákeši a Kitzbühelu.
Výsledky čtyřhry na turnaji v Umagu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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