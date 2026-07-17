Prokletí prolomeno. Pavlásek se dočkal titulu, s Riklem ovládli Umag

DNES, 18:00
Aktuality 5
ATP UMAG - Konečně to vyšlo. Český pár Patrik Rikl a Adam Pavlásek vyhráli finálový souboj turnaje v Umagu, když porazili nenasazený britský pár Davida Stevensona, Marcuse Willise po setech 6:3, 4:6 a 10:6. Pro české tenisty jde o první společný titul, Pavlásek premiérově uspěl ve svém sedmém finálovém zápase kariéry.
Profily hráčů (7)
Willis Marcus
Pavlásek Adam
Rikl Patrik
Stevenson David
Adam Pavlásek a Patrik Rikl ovládli turnaj v Umagu (@ Razvan Pasarica / Sport News / Profimedia)

Pavlásek/Rikl - Stevenson/Willis 6:3, 4:6, 10:6

Rikl s Pavláskem prošli do finálového zápasu jen s jediným ztraceným setem, úplně stejně ale na tom byli Stevenson s Willisem. V úvodu utkání to ale byla česká dvojice, kdo udával ráz utkání. V páté hře jako první uspěli na returnu, brejk naprosto bez problémů potvrdili a ujali se nadějného vedení 4:2.

Čeští tenisté byli v první sadě při svém podání naprosto dominantní. Ve svých servírovacích gamech neztratili více než jeden míč. Sami si naopak triumf v prvním setu pojistili za vedení 5:3, kdy znovu prolomili britské dvojici podání a za 31 minut šli do vedení 1:0 na sety.

Pavlásek s Riklem pokračovali ve výborném výkonu na podání i v úvodu druhé sady. Za stavu 2:2 ale poprvé v zápase zaváhali, a to už Britům stačilo. Druhou sadu dovedli Stevenson a Willis k výhře 6:4 a o osudu zápasu tak musel rozhodnout super-tiebreak.

V něm už byli jednoznačně lepší Rikl s Pavláskem. Rychle se dostali do vedení 5:1 a výborně rozehraný zápas už nepustili. Britové ještě snížili na 5:7, na bližší kontakt se ale už nedostali. Český pár získal zkrácenou hru 10:6 a mohl slavit zasloužený triumf.

Zatímco Pavlásek tak prolomil prokletí finálových zápasů, když uspěl na sedmý pokus, pro Rikla jde o třetí titul. Dva předcházející získal po boku Petra Nouzy, když uspěli v Marrákeši a Kitzbühelu.

Výsledky čtyřhry na turnaji v Umagu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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pantera1
17.07.2026 19:15
Bratranec v druhém setu otáčí a chce prohloubit řeckou tragédii.
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jackiec
17.07.2026 18:53
Pavlásek se na stará kolena ztopořil a konečně vyhrál turnaj, než jim ATP ty srandamače zkrouhne
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frenkie57
17.07.2026 18:40
Také blahopřeji. Teď se mohou jít trochu ošplouchnout do Jadranu, pojíst něco z plodů moře a spočinout na lehátku.
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pantera1
17.07.2026 18:46
A spláchnout to Karlovačkem nebo Ožujskem? To už je na nich Hned bych do Jadranu skočila a zaplavala si .
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Marie9
17.07.2026 18:30
Blahopřeji
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