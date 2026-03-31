Prošla si peklem, ale nevzdala to! Talentovaná Bartůňková je poprvé mezi elitou
Šokující dopingový trest
Předloni v dubnu si Bartůňková prošla peklem, když si přečetla dopis, v němž stálo, že neprošla dopingovou kontrolou. Oba testy ukázaly přítomnost látky trimetazidin. Ta patří mezi zakázané látky klasifikované jako hormonální a metabolické modulátory. Trimetazidin se v mnoha zemích používá pro léčbu anginy pectoris. Údajně má pomáhat k lepší fyzické výdrži.
"Jsem touto situací naprosto šokována. Cítím se nevinná, nikdy jsem vědomě nekonzumovala žádnou zakázanou látku a vždy jsem věnovala spolu s mým týmem maximální pozornost tomu, co se dostane do mého těla. Nyní prověřujeme všechny možnosti, jak se zakázaná látka mohla do mého těla dostat, a uděláme vše pro to, aby bylo dočasné pozastavení co nejdříve zrušeno. Věřím, že se co nejdříve celá záležitost vysvětlí. V tuto chvíli se s ohledem na probíhající vyšetřování k této záležitosti nebudu dále vyjadřovat."
Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) pak v listopadu potvrdila české hráčce šestiměsíční trest. Od poloviny dubna nemohla startovat na žádném oficiálním turnaji pořádaném ITF či WTA, ale v ten moment se okamžitě mohla vrátit na kurty.
ITIA na základě šetření uznala, že pozitivní testy na trimetazidin byly způsobeny kontaminací doplňku stravy obsahujícího extrakt z ostropestřce mariánského, porušení nebylo úmyslné a hráčka nenese žádné významné zavinění ani nedbalost.
Začínala v podstatě od nuly
Bartůňková v podstatě musela začínat znovu od nuly. Na kurty se vrátila až loni v lednu a postupně se propadla až na 537. místo žebříčku. I přesto sezonu 2025 zakončila na svém novém kariérním maximu.
Její "druhá část kariéry" je tak vlastně mnohem úspěšnější než ta první. Loni třikrát kralovala na okruhu ITF a na akci W75 v německém Hechingenu slavila svůj zatím nejcennější triumf. "Už jsem měla na krajíčku, že bych i mohla skončit s tenisem. Že jsem se takhle letos dokázala vrátit, je pro mě i rodiče úplně super," uvedla Bartůňková v rozhovoru během loňské baráže BJK Cupu.
Bodově si hodně pomohla hlavně postupem až do semifinále v polovině září na podniku WTA 500 v mexické Guadalajaře, kde nebyla daleko od finálové účasti. Jednalo se o její průlomový výsledek na hlavní tour, na který dosáhla i díky skalpům Darji Viďmanové a obhájkyně titulu Magdaleny Frechové.
Následovalo největší kariérní finále na turnaji kategorie WTA 125 v Turecku a průnik do elitní stovky světového hodnocení byl zase o kousek blíž. Tehdy se nacházela na 129. pozici a zhruba o 100 míst vylepšila své žebříčkové maximum, které držela před suspendací.
Návrat ve velkém stylu a průlom mezi elitu
V progresu a vylepšování rankingu pokračuje Bartůňková v letošním roce. Za největší úspěch bude zřejmě považovat postup z kvalifikace až do třetího kola na Australian Open, kde si odbyla vynikající debut na dospělých grandslamech.
V Melbourne Parku zazářila vítězstvím nad domácí hvězdou Darjou Kasatkinovou a hlavně světovou desítkou Belindou Bencicovou. Následně prošla v domácí ostravské hale do svého druhého kariérního čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a po dalším sahala v americkém Austinu.
Teď v březnu v Indian Wells ani Miami neprošla kvalifikací. Ovšem průlomu mezi elitu se přece jen dočkala. Skoro celý březen se nacházela na 101. místě žebříčku, nicméně 30. března se vyšplhala na 95. pozici a poprvé v kariéře figuruje v nejvyšším patře světového pořadí.
Jejím dalším turnajem by mělo být Masters v Madridu, kde s největší pravděpodobností začne už v kvalifikaci. Hlavní soutěž ve španělské metropoli startuje 21. dubna.
