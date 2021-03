První finále, první titul. Sorribesové k triumfu v Guadalajaře na kurtu gratulovala i Bouzková

Sara Sorribesová ve čtvrtek v Guadalajaře přerušila sérii devíti čtvrtfinálových porážek a po čtyřech letech a teprve potřetí v kariéře postoupila do semifinále turnaje WTA. V pátek v něm vyřadila svou kamarádku a zřejmě největší favoritku na triumf Mariu Bouzkovou a poprvé postoupila do finále.

Statistiky zápasu

Bouchardová - Sorribesová 1 esa 0 3 dvojchyby 1 60 %

1. podání 'in' 65 %

56 %

úsp. 1. podání 51 %

33 %

úsp. 2. podání 59 %

23 winnery 5 39 nevyn. chyby 16 3/12 využ. brejkboly 6/10 čas: 1:55

V něm 24letá Španělka vyzvala v sobotu o tři roky starší Kanaďanku Eugenii Bouchardovou a po bezmála dvouhodinovém boji ji zdolala 6-2 7-5. I když tomu výsledek úplně neodpovídá, byla to vyrovnaná bitva.



Šest z osmi gamů v prvním setu se hrálo přes shody, pět z nich však dokázala získat na svou stranu Sorribesová. Ve druhé sadě Španělka ztratila vedení 3-1 a prohrávala 3-5, ale vývoj čtyřmi získanými gamy otočila. Hodně jí k tomu pomohla Bouchardová, která sedm z posledních devíti výměn zakončila nevynucenou chybou.



Defenzivně hrající Sorribesová v zápase odvrátila 9 z 12 brejkbolů a vyhrála i druhý vzájemný zápas. Opět v Mexiku a znovu ve dvou setech.



"Jsem na sebe pyšná, jak jsem to zvládla. Snažila jsem se hlavně udržet si servis a nutit ji přemýšlet. A taky jsem se snažila zvládnout emoce, protože není snadné hrát poprvé finále. Všechno jsem udělala docela dobře," uvedla Sorribesová, jež mečbol proměnila svým teprve pátým winnerem.



"Jsem šťastná za to, jak jsem se tu vypořádala s podmínkami, s vysokou nadmořskou výškou," pochvalovala si Sorribesová, jež jediný set ztratila pouze v úvodu turnaje. Od té chvíle vyhrála deset setů v řadě.



Během finále ji z hlediště ji podporovala její velká kamarádka Bouzková. A to i přesto, že ji den předtím ze soutěže vyřadila a připravila o možnost zahrát si místo ní o první titul. Česká tenistka přišla své kamarádce pogratulovat i na kurt a před slavnostním ceremoniálem s ní sdílela radost.



Sorribesová se ve světovém žebříčku posune z 71. na 57. místo a o pět příček vylepší své maximum.



Wimbledonská finalistka z roku 2014 Bouchardová ve svém osmém finále už posedmé prohrála. Jediný titul získala na antuce v Norimberku 2014, od té doby ve finále šestkrát neuspěla.



"Každá porážka bolí a ta ve finále ještě víc. Dnes jsem měla šance, ale nevyužila jsem je. Udělala jsem spoustu zbytečných chyb a darovala body zadarmo," řekla Bouchardová, která sice vyhrála na vítězné údery 23-5, ale spáchala 39 nevynucených chyb.



"Musím si z turnaje vzít to pozitivní. Dostala jsem se tady do finále a to není špatný výsledek. Odehrála jsem pár povedených zápasů, které mi dodaly sebevědomí. Z toho musím v dalších týdnech čerpat," dodala bývalá světová pětka Bouchardová, která aktuálně figuruje až na 144. místě. Zítra by se měla posunout na 116. příčku.







Tento týden tak vyhrály oba turnaje WTA Španělky. V Dubaji triumfovala Garbiñe Muguruzaová po finálové výhře nad Barborou Krejčíkovou.



Obě finalistky z Guadalajary se nyní přesunou na další turnaj WTA 250 v Mexiku do Monterrey. Sedmá nasazená Sorribesová čeká na soupeřku z kvalifikace, už ve čtvrtfinále by mohla narazit na Bouzkovou. Bouchardová začne proti Číňance Lin Zhu.