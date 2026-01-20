První grandslam plný zážitků: Na Belindu půjdu s pokorou, říká Bartůňková
Velmi emotivní zápas, ve kterém Bartůňková schytala ve druhé sadě "kanára" končil nakonec jejím triumfem. Nic nevzdala, vyškrábla zbytky sil a premiéru Kasatkinové na domácím grandslamu ukončila už v prvním kole. "Pogratulovala mi a popřála hodně štěstí," líčí v rozhovoru pro Livesport Zprávy mladá česká naděje.
Premiéru na grandslamovém turnaji jste si prožila v Kia Aréně. Jak velké to byly emoce, zvlášť v zápase proti Kasatkinové?
"Myslím, že víc emotivní to asi bylo pro ni. Věděla jsem, že to bude těžký zápas, byl to můj první grandslam, první zápas v hlavní soutěži. Takže já to brala spíš jako čest, že tam mohu být. Prostě splněný sen. Ale šla jsem si to vyhrát a samozřejmě i užít."
I v kvalifikaci jste musela přejít přes domácí hráčku. Cítila jste, že jsou na tribunách Australané?
"Bylo to znát, ale nakonec to bylo docela dobré, protože jsem asi ukázala, že hraju dobrý tenis a nakonec se přiklonili i na mojí stranu. Už jsem zažila horší publikum. Tady v Austrálii jsou docela živí, když fandí domácím, ale je to v pohodě."
Ve druhém setu jste neuhrála ani game. Kde jste nakonec sebrala víru, že se zápas dá ještě vyhrát?
"Bylo to těžké, protože mě samozřejmě ten první set hodně unavil. Darja pak byla trochu lepší na kurtu všechno zrychlila. A já se pak musela oklepat a také všechno zrychlit. Nakonec se to podařilo. Snažila jsem se zapomenout a zresetovat se."
Kdyby postup nevyšel, jak velká rána by to pro vás byla?
"Já jsem před tímhle výletem vlastně nic neočekávala. V Austrálii jsem poprvé, jsem poprvé i na grandslamu. Takže jsem vůbec ráda jen za tuhle zkušenost. A že se mi tohle povedlo? To je opravdu nad očekávání. Je to tu prostě výborné a já si to užívám."
Jak jste vlastně australskou misi pojali? Koho máte k dispozici ve vašem týmu?
"Je tu se mnou táta a můj trenér pan Vaníček. Je to takové skromné, není to tým, jaký mívají ty top hráčky. Příprava nebyla nic extra, protože jsem během Vánoc měla chřipku. Ale od ledna už jsem byla v Canbeře, tam si zahrála turnaj a pak jsem přelétala do Melbourne."
Teď máte před sebou zápas s Belindou Bencicovou, která zářila na United Cupu. Máte plán, jak na ni?
"Mám! (úsměv). Jasně, bude to velice těžký zápas. S takovou hráčkou jsem asi ještě nikde a nikdy nehrála. Takže to bude další velká zkušenost. Budu se snažit jí to co nejvíce zkomplikovat. Uvidíme, jak to půjde. Jdu tam pokorně, ale zároveň to jdu vyhrát. Moc se na to těším."
Berete ten aktuální grandslam v Austrálii třeba i jako útěchu za to nepříjemné období, kdy jste musela půl roku stát kvůli dopingovému nálezu?
"Já si teď užívám každý míč na kurtu. I po všech těch zkušenostech, kterými jsem si prošla, jsem si uvědomila, že tenis vážně miluju. Teď už se můžu koncentrovat jen na své výkony a užívat si to. Ty výsledky pak snad přijdou samy. Stále jsem v tom světě takový nováček. Pořád všechno zkoumám, každou novinku, o které se tu mluví. Je to pro mě teď prostě všechno zážitek…"
Kasatkinová – Bartůňková 6:7, 6:0, 3:6
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
