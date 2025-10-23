Radostná zpráva od české legendy. Kvitová krátce po ukončení kariéry čeká další miminko

DNES, 16:25
Aktuality 9
Petra Kvitová (35) jen zhruba dva měsíce po definitivním konci kariéry profesionální tenistky oznámila radostnou zprávu. Dvojnásobná wimbledonská královna a jedna z nejúspěšnějších tenistek v české historii očekává s manželem Jiřím Vaňkem druhého potomka. Informaci odhalila na sociálních sítích.
Profily hráčů
Kvitová Petra
Petra Kvitová a Jiří Vaněk očekávají narození dalšího potomka (© JHPhoto / Česká editoriální fotografie / Profimedia)

"Z našeho malého chlapečka se brzy stane velký bráška," informovala Kvitová na Facebooku a udělala nejen svým fanouškům obrovskou radost. S manželem a bývalým trenérem Vaňkem tak za několik měsíců přivítají na světě druhého potomka. Loni v červenci se jim narodil syn Petr.

Velmi úspěšnou kariéru profesionální tenistky ukončila Kvitová na srpnovém US Open, kde uzavřela neúspěšný pokus o comeback. Ten zahájila v únoru a vyhrála jen jeden z devíti odehraných zápasů.

Mnohem více radosti českým tenisovým příznivcům přinášela před prvním těhotenstvím. Na nejvyšším okruhu posbírala celkem 31 titulů a dvakrát vyhrála slavný Wimbledon. Navíc byla na začátku sezony 2019 ve finále Australian Open jediný set od postu světové jedničky.

Na kontě má také bronzovou medaili z olympiády v Rio de Janeiru 2016 a triumf na Turnaji mistryň. Ještě k tomu byla u šesti triumfů českého týmu v Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup).

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

9
Přidat komentář
tommr
23.10.2025 18:28
Doufám že to tentokrát bude holka aby se z ní stala ještě lepší tenistka než byla máma ...
Reagovat
The_Punisher
23.10.2025 18:07
Gratulace!
Reagovat
George_Renel
23.10.2025 17:22
Z generace skvělých a úspěšných tenistek se stává generace dvojnásobných maminek. Ještě Lucka Hradecká a je to komplet.
Reagovat
Amadeus1
23.10.2025 16:48
Ano. To je role, která sedí Petře Quitové. Mamina na plný úvazek, žádná polomrtvá lvice na kurtu.
Reagovat
Mantra
23.10.2025 16:58
jako že bez chův?
Reagovat
muster
23.10.2025 16:43
Jirka je bejk...mohla by to být holčička
Reagovat
Trojchyba_Mat
23.10.2025 16:29
Gratuluju, Péti smile
Reagovat
com
23.10.2025 16:28
Petra Vaňková, Jiří Vaněk
děti Petr Vaněk a Jiřina Vaňková smile
Reagovat
com
23.10.2025 16:26
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist