Radostná zpráva od české legendy. Kvitová krátce po ukončení kariéry čeká další miminko
"Z našeho malého chlapečka se brzy stane velký bráška," informovala Kvitová na Facebooku a udělala nejen svým fanouškům obrovskou radost. S manželem a bývalým trenérem Vaňkem tak za několik měsíců přivítají na světě druhého potomka. Loni v červenci se jim narodil syn Petr.
Velmi úspěšnou kariéru profesionální tenistky ukončila Kvitová na srpnovém US Open, kde uzavřela neúspěšný pokus o comeback. Ten zahájila v únoru a vyhrála jen jeden z devíti odehraných zápasů.
Mnohem více radosti českým tenisovým příznivcům přinášela před prvním těhotenstvím. Na nejvyšším okruhu posbírala celkem 31 titulů a dvakrát vyhrála slavný Wimbledon. Navíc byla na začátku sezony 2019 ve finále Australian Open jediný set od postu světové jedničky.
Na kontě má také bronzovou medaili z olympiády v Rio de Janeiru 2016 a triumf na Turnaji mistryň. Ještě k tomu byla u šesti triumfů českého týmu v Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup).
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
děti Petr Vaněk a Jiřina Vaňková