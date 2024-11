Raketový vzestup Slovenky, která nevidí na jedno oko. K dalšímu historickému triumfu chyběl kousek

14:10

Menšík pojede na Turnaj mistrů do Saúdské Arábie

Jakub Menšík bude startovat na prosincovém Turnaji mistrů do 21 let. Talentovaný teenager to potvrdil ve středu v pořadu Debl na televizní stanici O2. Next Gen ATP Finals se uskuteční od 18. do 22. prosince v saúdskoarabské Džiddě. Více informací najdete v článku.