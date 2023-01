Rakovina je pryč a na 90 procent se už nevrátí, raduje se Evertová

Zhoubný nádor u ní lékaři zjistili při preventivním odstranění dělohy. Druhá operace odhalila, že tumor byl během hysterektomie odstraněn a nešíří se.

Na rakovinu vaječníků zemřela v roce 2020 ve 62 letech její sestra Jeanne, které podle svého vyjádření vděčí za včasné odhalení nemoci. "Jenom díky genetické mapě, kterou po sobě moje sestra zanechala, a síle vědeckého pokroku jsme zachytili mou rakovinu dostatečně brzy na to, abychom s tím něco udělali," napsala vítězka 18 grandslamových titulů ve dvouhře s tím, že ihned po stanovení diagnózy zahájila šest kol chemoterapie.

S rakovinou nyní bojuje i její bývalá velká soupeřka Martina Navrátilová. Držitelka 59 grandslamových titulů začátkem roku uvedla, že jí lékaři diagnostikovali rakovinu hrtanu prvního stupně a vrátilo se jí nádorové onemocnění prsu, kterým trpěla již v roce 2010.

Want to share this with all of you. It’s been quite the year, and I am feeling very grateful! ❤️https://t.co/iIZVLMJGX6