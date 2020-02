Ram a Salisbury vyhráli Australian Open a slaví životní úspěch

Rajeev Ram a Joe Salisbury vytvořili deblový pár na začátku loňské sezony, během níž vyhrál turnaje ATP 500 v Dubaji a ve Vídní. A hned na začátku roku 2020 si společně došli pro životní úspěch, když ovládli Australian Open. Oba hráli grandslamové finále ve čtyřhře mužů vůbec poprvé.

Pětatřicetiletý Ram zaznamenal celkově druhý grandslamový triumf, loni v Melbourne ovládl smíšenou čtyřhru s Barborou Krejčíkovou. Také česká tenistka slavila na Australian Open i letos, když obhájila titul v mixu po boku Chorvata Nikoly Mektiče.

Američan Ram letos nechtěl hrát i mix, protože v závěru minulého roku byl nemocný a netrénoval. "Přiletěl jsem do Austrálie bez přípravy a necítil se dobře. Nebylo by to dobré pro moje zdraví ani pro jednoho z parťáků, tak jsem se rozhodl nehrát další soutěž (smíšenou čtyřhru)," vysvětlil.

Trofej Ram věnoval otci, který zemřel loni v dubnu na rakovinu slinivky. "To on mě k tenisu přivedl. Myslím, že by na měl byl pyšný," doplnil syn indických rodičů Ram, který má po dnešku finálovou bilanci 20-15. Dva tituly má také ze dvouhry, ve které triumfoval v letech v letech 2009 a 2015 na domácí trávě v Newportu.

Sedmadvacetiletý Salisbury uspěl při osmém startu na grandslamu poprvé. Jeho dosavadním maximem bylo semifinále ve Wimbledonu 2018 po boku Dána Frederika Nielsena.

Brit Salisbury dosud nehrál ani ve finále turnaje Masters 1000. V celkově 8. finále si připsal 5. titul, z toho třetí po boku Rama.