Rána pro Lehečku. Na Nizozemce uhrál čtyři gamy, v Basileji končí
Van De Zandschulp – Lehečka 6:2, 6:2
Lehečka nevstoupil do třetího vzájemného duelu s Van De Zandschulpem vůbec dobře. Hned při úvodním podání nizozemského soupeře si sice vypracoval dva brejkboly, ani jeden však neproměnil a iniciativu převzal 82. hráč světa.
Od stavu 1:1 se následující tři gamy hrály vždy přes shody a pokaždé z nich vyšel šťastněji Van De Zandschulp. Českému tenistovi dvakrát za sebou prolomil podání a dostal se do překvapivého vedení 4:1.
Nizozemský tenista měl i nadále průběh úvodního dějství zcela ve své moci. Čistou hrou zvýšil už na rozdíl čtyř gamů a o osudu první sady bylo prakticky rozhodnuto.
Lehečka ještě zabojoval, za stavu 2:5 měl tři brejkboly, ani jeden však neproměnil a sadu ztratil za 46 minut hry 2:6.
Van De Zandschulp pokračoval ve výborném výkonu i ve druhém setu. Na svou šanci si, podobně jako v první sadě, počkal do třetí hry, kdy potřetí připravil českou jedničku o podání, brejk vzápětí potvrdil a vedl již 3:1.
Finalista nedávno skončeného turnaje v Bruselu marně hledal alespoň náznak naděje na zdramatizování zápasu. V pohodě hrající Nizozemec byl na kurtu jednoznačně lepším tenistou. Když při svém vedení 3:1 znovu uspěl na returnu, bylo o osudu utkání prakticky rozhodnuto.
Trápící se svěřenec Michala Navrátila ještě za stavu 1:5 odvrátil při svém podání dva mečboly, ale jen oddálil blížící se porážku. Van De Zandschulp hned v následujícím gamu utkání bez problémů dokončil a po hodině a 24 minutách se mohl radovat z překvapivě jednoznačného vítězství dvakrát 6:2.
Lehečka, který teprve jako šestý hráč v této sezoně pokořil metu 40 výher, tak zopakoval svůj výsledek z minulého roku. Při své premiérové účasti v Basileji v sezoně 2024 se loučil také v úvodním kole, kde naprosto stejným výsledkem dvakrát 2:6 nestačil na Španěla Pedra Martíneze.
Výsledky turnaje ATP 500 v Basileji
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
