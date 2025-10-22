Rána pro Lehečku. Na Nizozemce uhrál čtyři gamy, v Basileji končí

ATP BASILEJ - Jiří Lehečka (23) ukončil své představení na turnaji v Basileji hned v prvním kole. Nad síly českého tenisty byl šťastný poražený z kvalifikace Botic Van De Zandschulp (30), který zvítězil hladce ve dvou setech 6:2, 6:2. Dalším soupeřem nizozemského tenisty bude Američan Reilly Opelka (28), který ho shodou okolností vyřadil ve finále kvalifikace na basilejský podnik. Druhým českým zástupcem na turnaji je Jakub Menšík (20), který se ve večerních hodinách utká s Brazilcem Joaem Fonsecou (19).
Jiří Lehečka dohrál v Basileji už v prvním kole (@ Belga / ddp USA / Profimedia)

Van De Zandschulp – Lehečka 6:2, 6:2

Lehečka nevstoupil do třetího vzájemného duelu s Van De Zandschulpem vůbec dobře. Hned při úvodním podání nizozemského soupeře si sice vypracoval dva brejkboly, ani jeden však neproměnil a iniciativu převzal 82. hráč světa.

Od stavu 1:1 se následující tři gamy hrály vždy přes shody a pokaždé z nich vyšel šťastněji Van De Zandschulp. Českému tenistovi dvakrát za sebou prolomil podání a dostal se do překvapivého vedení 4:1.

Nizozemský tenista měl i nadále průběh úvodního dějství zcela ve své moci. Čistou hrou zvýšil už na rozdíl čtyř gamů a o osudu první sady bylo prakticky rozhodnuto.

Lehečka ještě zabojoval, za stavu 2:5 měl tři brejkboly, ani jeden však neproměnil a sadu ztratil za 46 minut hry 2:6.

Van De Zandschulp pokračoval ve výborném výkonu i ve druhém setu. Na svou šanci si, podobně jako v první sadě, počkal do třetí hry, kdy potřetí připravil českou jedničku o podání, brejk vzápětí potvrdil a vedl již 3:1.

Finalista nedávno skončeného turnaje v Bruselu marně hledal alespoň náznak naděje na zdramatizování zápasu. V pohodě hrající Nizozemec byl na kurtu jednoznačně lepším tenistou. Když při svém vedení 3:1 znovu uspěl na returnu, bylo o osudu utkání prakticky rozhodnuto.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Trápící se svěřenec Michala Navrátila ještě za stavu 1:5 odvrátil při svém podání dva mečboly, ale jen oddálil blížící se porážku. Van De Zandschulp hned v následujícím gamu utkání bez problémů dokončil a po hodině a 24 minutách se mohl radovat z překvapivě jednoznačného vítězství dvakrát 6:2.

Lehečka, který teprve jako šestý hráč v této sezoně pokořil metu 40 výher, tak zopakoval svůj výsledek z minulého roku. Při své premiérové účasti v Basileji v sezoně 2024 se loučil také v úvodním kole, kde naprosto stejným výsledkem dvakrát 2:6 nestačil na Španěla Pedra Martíneze.

24
PTP
22.10.2025 15:53
Hezká zkratka Botiče BVDZ od TennisMastera
Reagovat
PTP
22.10.2025 15:57
Pro Jirku : Brzké Vládnutí Desítce Zrušeno
Reagovat
muster
22.10.2025 16:07
Bitvu Vyhraje Dycky Zandschulp
Reagovat
PTP
22.10.2025 16:14
Basilej Vždycky Dá Zabrat (Jirkovi)
Reagovat
muster
22.10.2025 16:15
Reagovat
Mantra
22.10.2025 15:51
to nikdo nečekal :-)
Reagovat
com
22.10.2025 15:50
útočí na Turnaj Mistrů
Reagovat
Kandinsky1
22.10.2025 15:33
To dostal krámy nebo co
Reagovat
PTP
22.10.2025 15:36
Spíš Lucka
Reagovat
PTP
22.10.2025 15:36
Nedostala
Reagovat
PTP
22.10.2025 15:16
Něco za cibuli, něco za křen,
něco zaplatíme (holky), něco zapřem (kluci).
Reagovat
com
22.10.2025 15:09
Hehe
Reagovat
baba
22.10.2025 14:35
Italská trojka válcuje naší docela dost...
Reagovat
baba
22.10.2025 14:53
Naše trojka skončila, špatný vykon
Reagovat
baba
22.10.2025 14:24
No Tomáš to asi taky rupne, takže dneska zabodovala děvčata a chlapci zklamali.Nechci malovat čerta na zeď,ale ani Jakub dnes podle mě neoslní
Reagovat
muster
22.10.2025 14:28
Moc ženám, bojovnicím! škoda, jen, že Kovačková nevyhrála
Reagovat
frenkie57
22.10.2025 14:53
Dalo se to čekat, Tomáš v závěru sezóny nemá formu. To jsem na ten DC zvědav.
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.10.2025 14:19
Menší OT:
Pokud si chcete zvednout náladu, tak zde je zhudebněná básnička o tom, jak se hrdý rytíř Vít ucházel o princeznu Top 100 (zveřejněna tenkrát zde: https://www.tenisportal.cz/zpravy/cesi-v-akci-ctvrtek-3-4-kopriva-vydrel-postup-do-ctvrtfinale-safarova-zakoncila-rozlucku-47599/#comment-1934745)

https://suno.com/s/8U8jj7UggL114ert
Reagovat
EllNino
22.10.2025 14:08
Prohra ve finále v Belgii a hladká porážka v 1. kole v Baslu, loni jako přes kopírák
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.10.2025 13:50
Pavle, už tak je to docela nešťastná zpráva... Tak aspoň bez chyb pls Pokud jsem viděl dobře, tak si Jirka nevypracoval žádný setbol
Reagovat
Amadeus1
22.10.2025 13:50
Lehe je zřejmě stále otřesen z další finálové porážky.
Reagovat
Nancy_z
22.10.2025 13:49
Vybojovat si za stavu 2:5 tři setboly. Ten Jirka je téměř Superman!
Reagovat
muster
22.10.2025 14:02
Chuck Norris
Reagovat
Nancy_z
22.10.2025 14:37
Reagovat

