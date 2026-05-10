Řím: Konec Plíškové? Mistryni obratů čeká veteránka s otravným stylem
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 10. 5.
Češi v akci
Lehečka (11-ČR) – Ruud (23-Nor.) | BNP Paribas Arena (11:00 SELČ)
Bartůňková (ČR) – Keysová (17-USA) | Pietrangeli (11:00 SELČ)
Plíšková (ČR) – Siegemundová (Něm.) | SuperTennis Arena (19:00 SELČ)
Plíškovou čeká nepříjemná veteránka
Karolína Plíšková ukazuje v Římě neskutečnou bojovnost. Bývalá šampionka musela otáčet z manka setu a brejku oba zápasy. Konkrétně proti Jessice Bouzasové a Jaqueline Cristianové, přičemž proti druhé jmenované dokonce likvidovala tři mečboly na returnu. Na kurtech strávila už přes pět hodin a proti Lauře Siegemundové ve třetím kole rozhodně potřebuje být v ideální kondici. Němka je totiž hlavně na antuce nebezpečná a její otravný styl plný technických úderů a dlouhých prostojů mezi jednotlivými body není žádným tajemstvím. Hodně tak bude záležet na fyzické připravenosti bývalé světové jedničky. Šance jsou každopádně v tomto souboji veteránek naprosto vyrovnané. Plíšková zatím hrála se Siegemundovou, která v prvním kole vyřadila Sáru Bejlek, dvakrát. Na antuce ve stuttgartské hale v roce 2017 padla ve třech setech a na Australian Open 2020 naopak snadno zvítězila.
V ohrožení jsou i Lehečka a Bartůňková
Jiří Lehečka prožívá v posledních týdnech vynikající období, obzvláště po trápení v úvodu sezony. Počínaje Miami, kde si zahrál největší finále své kariéry, získal na posledních třech turnajích minimálně dvě vítězství. Na antuce došel do osmifinále v Monte Carlu a do čtvrtfinále v Madridu. V Římě při obou předchozích startech prohrál hned první zápas, nicméně letos zvládl roli favorita proti trápícímu se Janovi-Lennardovi Struffovi. Teď ho ale čeká mnohem těžší výzva, jelikož o osmifinále bude bojovat s favorizovaným Casperem Ruudem. Právě na antuce má Lehečka nejmenší šanci proti nejlepšímu norskému tenistovi historie uspět, protože se jedná o jeho nejslabší povrch, zatímco pro Ruuda je naopak nejsilnější. Ruud však není letos v nejlepší formě, takže český zástupce by měl mít své šance. S Ruudem se utkal dvakrát a set nezískal na antuce ve Gstaadu 2022 ani na betonu v Torontu 2023.
Konec ve třetím kole na římském Masters hrozí i třetí české naději v rámci nedělního programu. Nikola Bartůňková totiž vyzve zkušenou grandslamovou šampionku Madison Keysovou. Mladá Češka se do hlavní soutěže dostala až na poslední chvíli jako lucky loser a měla velké potíže svou druhou šanci využít, přestože čelila hráčce až ze třetí stovky žebříčku Tyře Caterině Grantové. Italku nakonec udolala ve třech setech a svou premiéru v hlavních soutěžích na prestižních tisícovkách zvládla. Pokud ale pomýšlí na postup do osmifinále, bude muset svou výkonnost výrazně pozvednout. Keysová bude plnit roli jasné favoritky a v minulosti si v tomto dějišti zahrála finále. Je jasné, že diktovat tempo hry bude Američanka a Bartůňková se bude spoléhat hlavně na její nevynucené chyby a celkově slabší letošní formu soupeřky.
Nedělní program
CAMPO CENTRALE (od 11:00 SELČ)
1. Svitolinová (7-Ukr.) – Baptisteová (32-USA)
2. Blockx (Belg.) – Zverev (2-Něm.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Musetti (8-It.) – F. Cerúndolo (25-Arg.) / nejdříve v 15:00 SELČ
4. Cocciarettová (It.) – Šwiateková (4-Pol.) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Arnaldi (It.) – Jódar (32-Šp.) / nejdříve ve 20:30 SELČ
BNP PARIBAS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Lehečka (11-ČR) – Ruud (23-Nor.)
2. Pegulaová (5-USA) – Masárová (Švýc.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Ósakaová (15-Jap.) – Šnajderová (19-)
4. Ealaová (Fil.) – Rybakinová (2-Kaz.) / nejdříve ve 16:00 SELČ
5. Paul (16-USA) – Darderi (18-It.)
SUPERTENNIS ARENA (od 11:00 SELČ)
1. Cadenasso/Vasami (It.) – Granollers/Zeballos (2-Šp./Arg.)
2. Samsonovová (20-) – Potapovová (Rak.)
3. Chačanov (13-) – Van De Zandschulp (Niz.)
4. Tien (19-USA) – Bublik (9-Kaz.)
5. Plíšková (ČR) – Siegemundová (Něm.) / nejdříve v 19:00 SELČ
PIETRANGELI (od 11:00 SELČ)
1. Bartůňková (ČR) – Keysová (17-USA)
COURT 13 (od 11:00 SELČ)
1. Nosková/T. Valentová (ČR) – H. Chan/Stollárová (Tchaj-wan/Maď.)
