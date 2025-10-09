Rodinný úspěch v Šanghaji. Bratranci Rinderknech a Vacherot jsou poprvé ve čtvrtfinále Masters
"Následuji tě Vale," napsal Rinderknech po osmifinálové výhře nad Lehečkou na jednu z kamer. Od té chvíle se v tenisovém světě mluví o skvělé rodinné události, která se jen tak nevidí. Do čtvrtfinále v Šanghaji totiž postoupili dva bratranci. Francouz, který si ve třetím kole podruhé v sezoně vyšlápl na Zvereva, doplnil svého mladšího příbuzného Vacherota, který je naprostou senzací turnaje.
Nejen, že je až 204. hráčem světa a už v kvalifikaci musel dvakrát otáčet stav 0:1 na sety, ale zaskočil také rozjetého hráče TOP 20 Alexandera Bublika a poté mu skrečoval loňský semifinalista Tomáš Macháč. Vacherot přidal ještě skalp Tallona Griekspoora a stal se prvním hráčem z Monaka, který na Masters postoupil mezi osmičku nejlepších. Překonal tak svého staršího bratra a zároveň trenéra Benjamina Ballereta, který si zahrál osmifinále v Monte Carlu v roce 2006.
I pro Rinderkneche se jedná o životní turnaj, do čtvrtfinále na Masters postoupil poprvé v kariéře, navíc po velmi cenných výhrách, Ještě větší úspěch to pro něj musí být vzhledem k velmi nepovedenému startu sezony. Do půlky června zaznamenal 18 porážek a pouhých devět výher, jen pět z nich v hlavních soutěžích turnajů ATP. O postup mezi čtyřku nejlepších vyzve Félixe Augera-Aliassimeho.
Vacherot je v aktuálním živém žebříčku na 130. místě a kdyby ve čtvrtfinále překvapil i dalšího favorita Holgera Runeho, stane se poprvé hráčem TOP 100. Rinderknech se díky čtvrtfinále posune určitě na 43. pozici, jedno místo za své žebříčkové maximum.
