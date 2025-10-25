Rošáda českých sester na Turnaji mistryň. Alena Kovačková nahradila Janu a vyhrála

DNES, 10:38
Aktuality 3
Probíhající juniorský Turnaj mistryň v čínském Chengdu nabídl docela kuriózní situaci. Jana Kovačková (15) nepostoupila ze základní skupiny, ale měla ještě zabojovat o umístění na páté až osmé pozici. Talentovaná česká teenagerka ovšem z prestižního podniku odstoupila a do akce se tak místo ní dostala její o dva roky starší sestra Alena (17), která porazila Španělku Charo Esquivaovou.
Profily hráčů
Kovackova Alena
Kovackova Jana
Sestry Alena a Jana Kovačkovy před startem juniorského Turnaje mistryň (© ČTK / imago sportfotodienst / Paul Zimmer)

Esquivaová – Kovačková 0:6, 6:4, 4:6

Janě Kovačkové v páteční bitvě se Slovenkou Miou Pohánkovou těsně unikl postup do semifinále. Ačkoli skončila v základní skupině, juniorský Turnaj mistryň nabízí ještě boje o páté až osmé místo. Do nich ovšem 15letá česká hvězdička nakonec nezasáhla.

Dala tak šanci své starší sestře a první náhradnici Aleně Kovačkové, která místo ní nastoupila k souboji s Esquivaovou. Ačkoli Španělce nadělila v úvodním setu kanára, musela i tak absolvovat rozhodující sadu.

Aktuální světovou devítku nakonec po bezmála dvou hodinách boje zdolala a zahraje si proti Němce Julii Stusekové o páté místo. Alena by měla mít jistotu zisku 360 bodů do žebříčku. Pokud skončí pátá, zapíše 420 bodů. Janě se zřejmě bude počítat osmé místo ohodnocené 260 body.

Známy jsou už obě finalistky. Jeline Vandrommeová z Belgie si v semifinále poradila 6:4, 6:2 s Britkou Hannah Klugmanovou a Američanka s českými kořeny Kristina Pěničková zastavila po setech 6:3, 7:6 Slovenku Pohánkovou.

Do finále chlapeckého Turnaje mistrů se v čínském Chengdu probojovali Němec Max Schönhaus a Rumun Yannick Theodor Alexandrescou.

Přehled juniorského Turnaje mistryň

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
HAJ
25.10.2025 11:51
Myslím, že tak byly domluveny, aby si zahrála taky Alena.
Reagovat
subaru
25.10.2025 11:23
Začátek konce! Jako u F.
Reagovat
Serpens
25.10.2025 11:08
No jo, po tak blbé prohře se člověku těžko může chtít hrát o nějaké páté místo.
Reagovat

Nový komentář

