Rozjetá Havlíčková smetla v Trnavě další soupeřku! Brenda Fruhvirtová padla hned na úvod

DNES, 18:36
Aktuality 19
ITF TRNAVA - Brenda Fruhvirtová (18) je považována za jednu z největších českých nadějí, v letošním roce ji však trápily především problémy mimo kurt a moc turnajů neodehrála. Na podniku W75 v Trnavě prohrála hned v prvním kole, když nestačila 3:6, 2:6 na domácí Radku Zelníčkovou (22). Ve výborné formě se naopak prezentuje Lucie Havlíčková (20), která na úvod smetla z kurtu Kanaďanku Katherinu Sebovovovou (26) jasně 6:1, 6:2. S turnajem se rozloučila Barbora Palicová (21), která podlehla Němce Tesse Brockmannnové (20) po setech 6:1, 3:6, 6:7.
Profily hráčů
Zelnickova Radka
Fruhvirtová Brenda
Lucie Havlíčková pokračuje ve výborných výkonech (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Havlíčková – Sebovová 6:1, 6:2

Když závěr sezony, tak s plnou parádou. Havlíčková po úspěšné reprezentaci v Billie Jean King Cupu a nedělním triumfu na turnaji ITF W50 v Trnavě pokračuje ve stejném městě ve spanilé jízdě i nadále. Tentokrát o kategorii výše – W75, na výsledcích mladé Češky to ale nic nemění.

V prvním kole se o tom přesvědčila Katherine Sebovová, která na českou reprezentantku uhrála pouhé tři gamy. Šestadvacetiletá Kanaďanka, které v žebříčku patří téměř o šedesát míst lepší příčka, přitom začala zápas slibně, když své podání získala čistou hrou. To však byla také v prvním setu její jediná radost. Havlíčková šesti gamy v řadě svou soupeřku doslova přejela a za 29 minut získala první set jasně 6:1.

Havlíčková přežila infarktový závěr. Přehrála bojovnou Bulharku a slaví titul

Zaskočená rodačka z Toronta se ze šoku alespoň částečně probrala po devíti prohraných hrách v řadě, když ve druhém setu snížila na 1:3. Radost z toho ale měla pramalou. Přesně hrající Havlíčková svou soupeřku nadechnout nenechala, do konce setu jí přenechala již jen jeden game a za hodinu a deset minut slavila bezproblémové vítězství 6:1, 6:2.

Havlíčková je v live žebříčku na 313. příčce, jejím maximem je 196. pozice z července roku 2023. V osmifinále se česká tenistka potká s Britkou Juriko Mijazakijovou.

Fruhvirtová – Zelníčková 3:6, 2:6

Osmnáctiletá Fruhvirtová tento měsíc už podruhé startovala na menším podniku ITF v Trnavě, ale znovu podlehla hned své úvodní soupeřce. Tentokrát nestačila na domácí 486. hráčku světa Zelníčkovou, které podlehla jasně za hodinu hry.

Česká naděje do zápasu nevstoupila vůbec dobře, když ztratila první tři hry. V průběhu první sady se sice rozehrála a dokázala soupeřku brejknout a snížit na 3:4. Vyrovnaný závěr úvodního dějství však už znovu patřil slovenské hráčce.

Ve druhém setu česká naděje dokázala držet krok jen do stavu 2:3. Od té chvíle uhrála už jen tři body a se slovenským podnikem se musela rozloučit. Zaznamenala tak už třetí porážku v řadě. Poslední výhru slavila na začátku října v Řecku, kde poté ve druhém kole skrečovala krajance a pozdější šampionce Lauře Samson.

Zatím nepovedený návrat. Brenda Fruhvirtová padla s 939. hráčkou světa a končí v kvalifikaci

Mladší ze slavných sester tak pokračuje ve výsledkovém trápení, v žebříčku je až na 809. pozici a letos má negativní bilanci pouhých šest výher a devět porážek. Tento rok ji však více než soupeřky trápily psychické problémy a velkou část roku nehrála.

Doufejme, že jedna z našich nejlepších teenagerek dá brzy do pořádku a začne si tenis i trénování znovu užívat. Jedině tak může znovu dosáhnout svých nejlepších výkonů a posunout se zpět do elitní stovky, kam rozhodně patří.

Palicová - Brockmannová 6:1, 3:6, 6:7

Palicové vyšla úvodní sada proti Brockmannové skvěle. Němka sice svůj první game na servisu zvládla čistou hrou a srovnala na 1:1, to ale bylo z její strany v úvodním dějství také vše. Češka pěti hrami v řadě první set naprosto ovládla a za 36 minut hry jej získala hladce 6:3.

Brockmannová se nepovedeným úvodem zápasu nenechala deprimovat. Do druhého setu nastoupila v úplně jiném rozpoložení a rychle se ujala vedení 3:0. Rodačka z Neratovic ještě zabojovala, dokázala snížit na 3:4, na víc už ale ve druhém setu neměla. Dvacetiletá Němka jej získala 6:3 a poslala utkání do rozhodující sady.

V ní se hrál zpočátku naprosto vyrovnaný tenis, v závěru se ale Brockmannová dostala do vedení 5:3 a zdálo se, že utkání dovede do vítězného konce. O rok starší Češka však stihla vyrovnat a utkání tak dospělo do tie-breaku. V něm už měla jednoznačně navrch Němka, získala jej přesvědčivě 7:1 a mohla slavit postup do druhého kola.

Výsledky turnaje ITF v Trnavě

Brenda Fruhvirtová se svěřila o psychických problémech. Nyní se chce soustředit na tenis

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Pavel Novotný
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

19
Přidat komentář
Mantra
26.11.2025 18:31
Důchod. To je cesta.
Taky se chystám v 55.
Reagovat
com
26.11.2025 18:42
mas to spatne.. V 65
Reagovat
Mantra
26.11.2025 18:52
Ty možná
Reagovat
Mantra
26.11.2025 18:53
Já dělám oběma, budu mít dost.
Reagovat
_ADE64_
26.11.2025 18:31
Brendo nevadí, zase budeš válet, držím palce
Reagovat
com
26.11.2025 18:42
bude válet těsto smilesmile
Reagovat
Barik
26.11.2025 19:07
Reagovat
MARECEK7
26.11.2025 17:38
Mladší ze slavných sester
V kterém sportu jsou sestry slavné
Reagovat
subaru
26.11.2025 16:10
Po to m co se jí stalo se nelze divit.
Reagovat
PTP
26.11.2025 19:04
A to?
Reagovat
misa
26.11.2025 15:47
Rodiče viděli místo svých dcer spíše hromadu dolarů a dopadlo to neslavně.
Reagovat
Nenela
26.11.2025 13:32
Ach jo, Brendicko, kde je te konec? Drzim palce, aby se to vsechno srovnalo a tenis ti zas delal radost jako predtim
Reagovat
com
26.11.2025 15:09
i dno ma svuj sklep smile
Reagovat
frenkie57
26.11.2025 15:19
I dno má svůj suterén.
Chudák Brenda.
Cesta spravedlivého ze všech stran lemována jest...
Reagovat
com
26.11.2025 15:33
hracka 9 stovky ..za chvili vypadne z top 1000
Reagovat
frenkie57
26.11.2025 15:41
To by bylo už hrubě demotivující. Já doufám, že k tomu nikdy nedojde.
Reagovat
PTP
26.11.2025 16:56
Teď to rozjede v Peče celé Česko.
Reagovat
tommr
26.11.2025 13:09
Nenašel jsem odvahu si ten zápas pustit ...
Reagovat
PTP
26.11.2025 13:02
Jak 100hoven?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist