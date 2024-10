Rozjetá Muchová jde na nejtěžší možnou soupeřku, ve čtvrtfinále v Pekingu vyzve Sabalenkovou

V rámci pátečního programu letošního ročníku China Open se zkompletuje semifinálové obsazení ženské tisícovky. Zatím suverénní Karolína Muchová (28) vyzve ve čtvrtfinálové fázi úřadující šampionku obou hardových grandslamů a už 15 zápasů neporaženou Arynu Sabalenkovou (26). Vítězka bude čelit v semifinále domácí Qinwen Zheng (21), nebo ruské kometě Miře Andrejevové (17).

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 4. 10.

Muchová (ČR) - Sabalenková (1-) | Capital Group Diamond (09:00 SELČ)

M. Andrejevová (17-) - Qinwen Zheng (5-Čína) | Capital Group Diamond (12:00 SELČ)

Muchová – Sabalenková | 09:00 SELČ

Karolína Muchová suverénně zvládla všechny čtyři zápasy po cestě do čtvrtfinále a v ani jednom neztratila více než čtyři gamy. V předchozích kolech postupně vyřadila Annu Blinkovovou (78. v žebříčku WTA), nasazenou Yue Yuan (41.), Jaqueline Cristianovou (80.) a Cristinu Bucsaovou (79.).

Osmadvacetiletá Češka, která v minulosti startovala na tisícovce v Pekingu jen v roce 2019 (vypadla v prvním kole), odehraje své premiérové čtvrtfinále v Číně a první ve východní Asii od triumfu v Soulu 2019. Proti hráčkám TOP 2 má pozitivní kariérní bilanci 4:2, polovinu ze čtyř skalpů zapsala právě proti Sabalenkové.

Na konci června se vrátila po devítiměsíční zdravotní pauze zaviněné operací pravého zápěstí a velmi rychle se rozjela do loňské formy. V předchozí sezoně zaznamenala finále na French Open a na WTA 1000 v Cincinnati a semifinále na US Open a v té aktuální už stihla dojít do dvou semifinále, včetně newyorského majoru.

Vizitka Karolíny Muchové. (@ Livesport)

Muchová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Palermo (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (semifinále)

Bilance: 16:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 10:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:3 (kariérní 12:18)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:0 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), French Open (nehrála), Wimbledon (1. kolo), US Open (semifinále)

Muchová – China Open

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Blinkovová (6:1, 6:1), (30) Yue Yuan (6:3, 6:1), Cristianová (6:1, 6:3), Bucsaová (6:2, 6:0)

Aryna Sabalenková si poradila 6:4, 6:3 s nasazenou osmnáctkou Madison Keysovou a už na 10. turnaji v řadě prošla do čtvrtfinále. Šestadvacetiletá Běloruska nepovolila set ani Manančaje Sawangkaewové a Ashlyn Kruegerové a protáhla svou aktuální neporazitelnost na 15 utkání (její nejdelší série).

Světová dvojka naposledy okusila porážku ve čtvrtfinále v srpnu v Torontu a poté triumfovala v Cincinnati i na US Open. Jednalo se o její první tituly od úspěšné obhajoby na lednovém Australian Open a v New Yorku získala svůj třetí grandslamový vavřín, první mimo Melbourne Park.

Čtvrtfinále na China Open absolvuje potřetí, v roce 2018 nestačila v této fázi na Qiang Wang a loni byla nad její síly Jelena Rybakinová. Nasazená jednička má nejspíše radost z toho, že je v tomto století první hráčkou, která dokázala v hlavních soutěžích na čínských turnajích WTA vyhrát 40 z úvodních 49 duelů.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Australian Open (triumf); Brisbane (finále)

Bilance: 49:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 33:6

Bilance proti hráčkám TOP 50: 30:10 (kariérní 174:94)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 3:1 (kariérní 14:8)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (nehrála), US Open (triumf)

Sabalenková – China Open

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018, 2023-24)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Sawangkaewová (6:4, 6:1), Kruegerová (6:2, 6:2), (18) Keysová (6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: Muchová vede 2:1. Se Sabalenkovou prohrála na WTA Elite Trophy 2019 v Zhuhai (5:7, 6:7) a Běloruska si tehdy nakonec došla pro svůj čtvrtý a zároveň poslední triumf na čínské půdě. Češka pak měla navrch loni na French Open i v Cincinnati, vždy po třísetové bitvě. Poprvé se potkávají mimo semifinálovou fázi.

Qinwen Zheng – Andrejevová | 12:00 SELČ

Qinwen Zheng v osmifinále poprvé na turnaji ztratila set, ale i tak si poradila s Amandou Anisimovovou relativně snadno 3:6, 6:1, 6:3. V rozmezí šesti týdnů dokonala obrat proti této americké soupeřce už podruhé, vyřadila ji také na nedávném US Open. V Pekingu dosáhla na své druhé a největší čtvrtfinále na domácí půdě.

Jednadvacetiletá Číňanka měla loni na China Open smůlu na los a v prvním kole nestačila na Jelenu Rybakinovou. Následně si však spravila chuť, když získala titul v Zhengzhou a hrála finále na WTA Elite Trophy v Zhuhai. Coby zlatá medailistka z poslední olympiády měla určitě pro letošní ročník prestižní pekingské akce vyšší očekávání.

Z posledních 21 zápasů má vynikající bilanci 19:2, která zahrnuje zmíněný triumf na olympijských hrách, úspěšnou obhajobu titulu v Palermu a čtvrtfinále na US Open. Úřadující finalistka Australian Open se pokusí vylepšit svou čtvrtfinálovou bilanci 8:6, v letošní sezoně to má 3:3.

Vizitka Qinwen Zheng. (@ Livesport)

Qinwen Zheng – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: OH Paříž, Palermo (triumf); Australian Open (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)

Bilance: 40:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 20:8

Bilance proti hráčkám TOP 30: 7:8 (kariérní 24:33)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:2 (kariérní 0:4)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Qinwen Zheng – China Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Rachimovová (6:1, 6:1), Podoroská (6:3, 6:2), (34) Anisimovová (3:6, 6:1, 6:2)

Mirra Andrejevová zaregistrovala své sedmé letošní a zároveň kariérní čtvrtfinále na nejvyšší tour. Sedmnáctiletá Ruska přehrála v osmifinále 6:1, 6:3 Magdu Linetteovou a oplatila jí porážku z olympiády v Paříži. V předchozích kolech naopak musela otáčet souboj s Irinou Beguovou i Donnou Vekičovou.

V čínském hlavním městě excelovala i při loňském debutu, když vyhrála čtyři zápasy po sobě ve dvou setech, ačkoli narazila i na Barboru Krejčíkovou a Anastasii Pavljučenkovovou, a prošla z kvalifikace do osmifinále. V něm jí vystavila stopku Jelena Rybakinová, a to ve třech setech.

Aktuální světová dvaadvacítka má jistý debut v TOP 20 žebříčku. Ve čtvrtfinálové fázi na nejvyšší úrovni má bilanci 2:4, na French Open porazila Arynu Sabalenkovou a na menším podniku v Jasech získala svůj první titul. Nyní zaútočí na své premiérové semifinále mimo antukové dvorce.

Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport)

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Jasy (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati, Brisbane (čtvrtfinále)

Bilance: 29:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 13:6

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:2 (kariérní 4:6)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0:2 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (1. kolo), US Open (2. kolo)

Andrejevová – China Open

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Beguová (6:7, 6:1, 6:1), (16) Vekičová (3:6, 6:4, 6:4), (31) Linetteová (6:1, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Zheng sice na olympiádě na pařížské antuce přehrála Igu Šwiatekovou a Donnu Vekičovou, nicméně jinak neporazila nikoho z TOP 22 světového pořadí od lednového United Cupu. Andrejevová vyhrála čtyři z posledních šesti soubojů s hráčkami elitní desítky a nejspíše nebude pro domácí hvězdu snadnou soupeřkou.

Páteční program

CAPITAL GROUP DIAMOND (od 07:00 SELČ)

1. Erraniová/Paoliniová (5-It.) - Haddadová Maiaová/Siegemundová (Braz./Něm.)

2. Muchová (ČR) - Sabalenková (1-) / nejdříve v 09:00 SELČ

3. M. Andrejevová (17-) - Qinwen Zheng (5-Čína) / nejdříve ve 12:00 SELČ

4. Mihalíková/Nichollsová (SR/Brit.) - H. Chan/V. Kuděrmetovová (7-Tchaj-wan/-)

Přehled turnaje