Rozkvět českého mužského tenisu. Berdych si mne ruce, k silnému triu se kupí další jména

Stále relativně nový kapitán českého daviscupového týmu Tomáš Berdych (39) si musí mnout ruce. V následujících týdnech a měsících ho čekají příjemné starosti, ale zároveň těžké rozhodování. K silnému trojlístku ve složení Tomáš Macháč, Jakub Menšík a Jiří Lehečka má totiž k dispozici hned několik variant. A ty se neustále rozrůstají, jelikož český mužský tenis je opět na vzestupu.

Čeští tenisté absolvují přímý souboj o postup na finálový turnaj Davisova poháru až v září, nicméně kapitán Berdych má pravděpodobně už teď v hlavě několik variant, jak tým pro utkání s domácími Spojenými státy poskládá.

Díky rozkvětu českého mužského tenisu v úvodu probíhající sezony je totiž nabídka pořádně bohatá. Obzvláště pokud budou za pět měsíců všichni možní adepti na nominaci stoprocentně fit a připraveni nastoupit.

Základem nominace by měl být silný trojlístek, který tvoří Macháč, Menšík a Lehečka. Všichni tři čeští mladíci letos získali titul na nejvyšším okruhu a dá se očekávat, že toto trio Berdych osloví jako první. Kým ale nominaci doplní? Pokud by musel tým sestavit teď hned, tak by měl na výběr hned několik možností...

Kopřivovi zdatně sekundují Svrčina, Mrva či Brunclík

Povrch ani přesné místo konání souboje s USA zatím neznáme. Pokud by ale chtěl Berdych mít v týmu čtyři singlisty, určitě by mohl sáhnout po Vítovi Kopřivovi, který umí i čtyřhru. Kopřiva by si jistě nominaci zasloužil, protože v posledních dvou týdnech předvedl sérii sedmi vítězství a v pondělí se po letech úsilí dočká debutu v TOP 100 žebříčku.

Na challengerech v uplynulých dnech zazářili Dalibor Svrčina a teprve 17letý Maxim Mrva, který byl součástí týmu v únorovém prvním kole kvalifikace proti Jihokorejcům. Právě tehdy se Berdych ujal kormidla poprvé a nebál se hned při své premiéře zkusit nominovat jednoho z nejúspěšnějších českých juniorů.

Vit Kopriva will make his Top 100 career debut next Monday‼️ pic.twitter.com/Yj0e6rOxet — Mario Boccardi (@marioboc17) April 3, 2025

Mrva, jenž v italské Barlettě (Svrčina bude hrát finále) dotáhl svůj debut v hlavních soutěžích na challengerech až do semifinále, si dokonce vyzkoušel atmosféru i přímo na kurtu. Sice za rozhodnutého stavu, ale i tak to pro něj musela být velmi cenná zkušenost.

Nahoru se dere také další náctiletý český talent. A sice 18letý Petr Brunclík. Bývalý 10. nejlepší hráč juniorského pořadí ovládl před dvěma týdny podnik M25 v Dominikánské republice a podobně jako Mrva zatím předvádí povedený přechod mezi profesionály.

Pavlásek v ohrožení, zlepšují se Nouza s Riklem

Kdo naopak bude bojovat spíše o setrvání než průnik do nominace, je Adam Pavlásek. V tuto chvíli je žebříčkově nejlepším českým deblistou, ovšem začínají se na něj nebezpečně, ale pro nás i kapitána Berdycha jistě příjemně, dotahovat Petr Nouza s Patrikem Riklem.

Ti jsou navíc sehraní a budou mít při rozhodování o nominaci v tomto ohledu velkou výhodu, protože jsou schopni vytvořit velmi kvalitní dvojici. To potvrdili v minulém týdnu na antuce v Marrákeši, kde vybojovali první triumf na okruhu ATP.

Pavlásek naopak na takový úspěch stále čeká. Na druhou stranu má na kontě tři finále na této úrovni a dvě z nich absolvoval na akcích série Masters. Sice je pouze o čtyři roky starší než Nouza s Riklem, ale i tak má podstatně více zkušeností nejen s Davis Cupem.

ATP!

Parabéns aos duplistas campeões, os tchecos Petr Nouza e o seu compatriota Patrik Rikl que conquistaram o @atptour 250 de Marrakech no Marrocos, conquistando o primeiro título no ano e na carreira juntos #ATP #ItAllAddsUp #GrandPrixHassanII #Marrakech #PetrNouza #PatrikRikl pic.twitter.com/DbPe6I3ABI — Notícias Esportivas (@Not_Esportivas) April 5, 2025

Není to zas tak dávno, kdy český mužský tenis naopak prožíval velmi nepovedené období. Ještě před pár lety se nám o takových úspěších ani nesnilo. Je celkem symbolické, že s novým daviscupovým kapitánem přichází další vlna českých nadějí a těm ověřeným talentům se daří čím dál tím víc.

