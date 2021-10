Rubljov po dvou letech prohrál s hráčem mimo Top 50. Medveděv a Dimitrov jsou v Indian Wells poprvé v osmifinále

Andrej Rubljov měl v první polovině sezony velmi dobrou formu, postupně ale jeho výkony slábnou. Na deseti z posledních jedenácti turnajů ztroskotal na hráči mimo Top 20, včera v Indian Wells dokonce teprve podruhé od srpna 2019 nestačil na hráče mimo Top 50.



Ruský tenista týden před svými 24. narozeninami prohrál i vinou pěti ztracených servisů s 60. hráčem světa Američanem Tommym Paulem. Ve třetím setu Rubljov dokázal po odvrácení mečbolu vyrovnat z 3-5 na 5-5, otočku ale nedokonal a po bezmála dvou a půl hodinách boje padl 4-6 6-3 5-7.



25letý Paul si ve čtvrtém vzájemném střetnutí připsal první výhru, která byla zároveň jeho nejcennější. Bilanci s hráči Top 10 upravil na 2-6, dosud jediný skalp hráče elitní desítky slavil loni v Acapulku proti Alexanderu Zverevovi.



"Porazit elitního hráče na velkém turnaji před domácím publikem je úžasný pocit. Teď ale není čas na oslavy, musím se zkoncentrovat na další zápas, protože tímhle končit nechci," uvedl Paul.

That's an upset.



@TommyPaul1 defeats World No. 5 Andrey Rublev 6-4 3-6 7-5 in @BNPParibasOpen for the biggest win of his career. #BNPPO21pic.twitter.com/tqNJDFXh26