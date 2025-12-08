Rubljov získal ocenění za humanitární činnost. Jedné z cen ATP se může dočkat i Menšík
Vítěz 17 turnajů ATP Rubljov založil v březnu 2024 vlastní nadaci s cílem poskytovat zdroje a podporu dětem, které se potýkají s kritickými nemocemi. Ruský tenista své úsilí pomáhat ještě více rozšířil i v průběhu letošní sezony. "Jsem opravdu šťastný, že jsem získal Humanitární cenu Arthura Ashe," řekl bývalý pátý hráč světa ve videu při přebírání ceny.
"Opravdu tvrdě pracujeme na zlepšení naší nadace. Ale stále se učíme, je to pro nás něco nového. Nadace existuje teprve dva roky, takže vítězství v této ceně pro nás hodně znamená. Budeme nadaci i nadále rozvíjet a pomáhat," dodal.
Jeho nadace začátkem tohoto roku oznámila partnerství s dětskou nemocnicí Bambino Gesu v Římě. Šestnáctý hráč světového žebříčku ji navštívil před zdejším turnajem Masters 1000. Strávil zde čas s členy zdravotnického personálu a pacienty, kteří se tu léčí. Dětem také rozdal dárky.
V prohlášení zveřejněném na webových stránkách Nadace Andreje Rubljova tenista napsal: "Měl jsem velké štěstí, že se mohu živit profesionálním sportem a být zdravý. Existuje tolik dětí, které potřebují finanční podporu pro kritické zdravotní potřeby, a možnost jim pomoci je pro mě obrovskou ctí. Těším se na spolupráci s dětmi, jejich rodinami a lékaři a na to, že jim budu moci pomoct ke světlejší budoucnosti díky zdrojům, které mám to štěstí poskytnout."
Díky premiérovému zisku Humanitární ceny Arthura Ashe se zařadil na seznam mezi nejvýznamnější tenisové legendy, jakými jsou Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič, Andy Murray, Andre Agassi čí John McEnroe.
Pro Rubljova je to celkově třetí cena ATP. V roce 2023 byl spolu s Karenem Chačanovem zvolen fanoušky nejoblíbenějším deblovým týmem a v roce 2020 si odnesl také ocenění pro hráče s největším zlepšením.
ATP udělí také nové ocenění za průlom roku v letošní sezoně, kde je v nominaci i český tenista Menšík. Jeho konkurenty jsou Brit Jack Draper, Brazilec Joao Fonseca a Monačan Valentin Vacherot.
