Pocta pro Menšíka, český tenista je v nominaci na novou cenu ATP

DNES, 17:40
Téma 5
Jakub Menšík (20) je v nominaci na nové ocenění asociace ATP za průlom roku v letošní sezoně. Dalšími adepty jsou Brit Jack Draper (23), Brazilec Joao Fonseca (19) a Monačan Valentin Vacherot (27). ATP to oznámila na svém webu.
Profily hráčů
Menšík Jakub
Jakub Menšík je v nominaci na novou cenu ATP (@ /IPA / Sipa Press / Profimedia)

Loni získal Menšík od ATP cenu pro nováčka roku jako druhý český tenista 11 let po úspěchu Jiřího Veselého. Nyní má šanci být prvním nositelem ocenění za průlom roku.

Prostějovský rodák zazářil především na březnovém turnaji Masters v Miami, kde získal svůj první a zatím jediný titul na okruhu ATP po finálovém vítězství nad Srbem Novakem Djokovičem.

Ve světovém žebříčku se Menšík během roku posunul z 49. místa až na 16. pozici. Momentálně je devatenáctý.

Skvělými výkon v závěru roku si o cenu řekl Vacherot. Sedmadvacetiletý monacký tenista v říjnu senzačně ovládl Masters v Šanghaji, kde se probil do hlavní soutěže z kvalifikace a vybojoval první triumf na elitním okruhu.

Devatenáctiletý Fonseca letos vyhrál turnaje v Buenos Aires a Basileji. Třiadvacetiletý Draper triumfoval v Indian Wells a byl ve finále v Dauhá a Madridu. V žebříčku vystoupal během sezony až na čtvrtou příčku, nyní uzavírá první desítku.

Změňte Davis Cup! Hvězdy volají po novém formátu, souhlasí i Berdych. Řešení se nabízí

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

5
Přidat komentář
double.bagel
21.11.2025 18:00

tluchuba
Reagovat
com
21.11.2025 18:02

budouci majitel 10 GS
Reagovat
hanz
21.11.2025 17:54
Hahaha... dobrej forek po tom náramně vyvedeným roce, kdy uhrál jen Majamy...
Reagovat
com
21.11.2025 17:52
Zrovna Mensik, ze by vyhral
Dovolte abych se zasmál smile

Valentinek smile
Joao smilesmile
Reagovat
frenkie57
21.11.2025 18:01
Já myslím, že to bude Drápalík, má titul z Masteru z IW a finále dalších dvou.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist