Pocta pro Menšíka, český tenista je v nominaci na novou cenu ATP
Loni získal Menšík od ATP cenu pro nováčka roku jako druhý český tenista 11 let po úspěchu Jiřího Veselého. Nyní má šanci být prvním nositelem ocenění za průlom roku.
Prostějovský rodák zazářil především na březnovém turnaji Masters v Miami, kde získal svůj první a zatím jediný titul na okruhu ATP po finálovém vítězství nad Srbem Novakem Djokovičem.
Ve světovém žebříčku se Menšík během roku posunul z 49. místa až na 16. pozici. Momentálně je devatenáctý.
Skvělými výkon v závěru roku si o cenu řekl Vacherot. Sedmadvacetiletý monacký tenista v říjnu senzačně ovládl Masters v Šanghaji, kde se probil do hlavní soutěže z kvalifikace a vybojoval první triumf na elitním okruhu.
Devatenáctiletý Fonseca letos vyhrál turnaje v Buenos Aires a Basileji. Třiadvacetiletý Draper triumfoval v Indian Wells a byl ve finále v Dauhá a Madridu. V žebříčku vystoupal během sezony až na čtvrtou příčku, nyní uzavírá první desítku.
Změňte Davis Cup! Hvězdy volají po novém formátu, souhlasí i Berdych. Řešení se nabízí
