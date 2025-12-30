Ruud předpovídá konec dominance Alcaraze a Sinnera. Budete mít větší konkurenci, vzkazuje

Carlos Alcaraz (22) a Jannik Sinner (24) si rozdělili posledních osm grandslamových titulů, na nejprestižnějších tenisových podnicích naprosto vládnou a v tomto ohledu připomínají legendární Big Three. Casper Ruud (27) nicméně věří tomu, že konec jejich dominance se blíží a Španěl i Ital se budou muset poprat s větší konkurencí.
Casper Ruud věří v konec dominance Alcaraze a Sinnera (© KOJI WATANABE / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Po konci Rogera Federera a Rafaela Nadala zbyl z legendární trojky jen Novak Djokovič, který už dva roky postrádá svou nejlepší formu i kondici. Po dominanci srbského rekordmana v roce 2023 se tak otevřela šance pro ostatní tenisty, aby poprvé zvedli nad hlavu grandslamovou trofej.

Jenže od roku 2024 máme na mužské tour dominující duo v podobě Alcaraze a Sinnera. Španěl s Italem si rovným dílem rozdělili posledních osm grandslamových turnajů. Aktuální světová dvanáctka Ruud ovšem předpovídá, že nastane změna.

"Pořád věřím tomu, že v následujících pěti až deseti letech budeme mít víc grandslamových šampionů. Myslím si, že Sinner a Alcaraz budou mít větší konkurenci. Bude víc hráčů, kteří budou schopni se s nimi měřit," uvedl Ruud v podcastu bývalého tenisty Grega Rusedského.

Ruud získal na letošním Masters v Madridu svůj největší titul v kariéře a má za sebou tři grandslamová finále. Na první triumf na majorech ale stále čeká a doufá, že dostane další šanci a bude jedním z hlavních konkurentů dominující dvojice.

"Samozřejmě v to doufám. Dělám v trénincích i své kariéře maximum, aby se mi to povedlo," řekl nejlepší norský tenista v historii, jenž byl ve finále US Open 2022, ve kterém čelil Alcarazovi, jednu výhru od posunu na post světové jedničky.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
